Marejadas anormales en la región de Valparaíso: Armada prevé sobrepasos y/o destrucción en el borde costero

Un nuevo análisis del sistema frontal que llegará con intensidad a la región de Valparaíso derivó en que el aviso de marejadas anunciado por la Armada se categorizara ahora como marejadas anormales en el territorio nacional.

El capitán de corbeta, Felipe Rifo Espósito, jefe del Centro Meteorológico de Valparaíso, explicó que "se prevé que estas marejadas pudiesen generar algún tipo de sobrepaso o destrucción en el borde costero".

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del día miércoles 12 hasta el sábado 15 de junio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea, y según las condiciones de viento local.

Cabe hacer presente que este nuevo fenómeno va a afectar, sobre todo, a los sectores abiertos hacia la dirección de donde proviene la ola, especialmente durante las madrugadas de los días jueves 13 y viernes 14 de junio.

De igual forma, se prevé que el oleaje se proyectará como marejadas del Oeste/Noroeste, entre faro Corona y Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, produciendo fuerte rompiente durante el paso del sistema frontal, principalmente en bahías del centro/sur del país abiertas a esa dirección.

"Este aviso es el número 20 en lo que va del año y es el tercero categorizado como marejadas anormales", añadió el oficial de la marina.

La Armada de Chile, a través de la autoridad marítima, hizo un llamado a la comunidad al autocuidado, no transitar por el borde costero si no es necesario, no ingresar al mar y siempre estar atentos a las instrucciones que de las Capitanías de Puerto.

PURANOTICIA