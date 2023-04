Manuel Meza, el edil DC que busca arrebatarle la Alcaldía de San Antonio a Constanza Lizana: "Hay falta de liderazgo y gestión"

La crisis que atraviesa la comuna de San Antonio, ya sea por el aumento en las cifras de delitos de mayor connotación social, como también por la proliferación de tomas irregulares de terreno, el crecimiento del comercio ambulante y el uso del puerto como canal para internar drogas, entre varios otros problemas, hicieron que el concejal demócrata-cristiano (DC), Manuel Meza Hinojosa, aceptara iniciar una precandidatura por el Municipio, el cual hoy administra la alcaldesa Constanza Lizana.

Si bien, la Elección Municipal está programada para octubre de 2024, el edil DC –uno de los más férreos opositores a la actual gestión municipal– afirmó en conversación con Puranoticia.cl que decidió aceptar desde ya la solicitud expresada por la comunidad, representada básicamente por dirigentes sociales y gremiales, quienes le manifestaron sus intenciones de que fuera él quien liderara el Municipio hasta el año 2028, considerando la cercanía conseguida con el paso de los años, ya sea durante su primer periodo como Concejal (2012-2016) como por el trabajo desarrollado después.

"Cuando volví a ser Concejal (de 2021 a la fecha) y dada la contingencia, las situaciones ocurridas y la insistencia de la comunidad de San Antonio, me plantearon que asumiera este desafío por el deterioro en la comuna y porque no existe un proyecto de ciudad", manifestó el ingeniero en Administración de Empresas de la U. de Los Lagos, quien enfatizó en que "la gente se ha dado cuenta y cree que es necesario revertir esta situación y que puedo ser yo la carta que reúna las condiciones de consenso para enfrentar, con un sólo candidato, a la actual administración municipal. Ahí se basa el hecho de que yo haya tomado la decisión de aceptar esa invitación de la comunidad".

DURAS CRÍTICAS A LA ALCALDESA

Bajo este contexto, Manuel Meza apuntó sus dardos a la gestión de la autodenominada «Alcaldía Ciudadana» de San Antonio, liderada por la alcaldesa Constanza Lizana quien, como se puede inferir por el eslogan de su gestión, tiene una estrecha cercanía con el jefe comunal de Valparaíso, Jorge Sharp, quien acuñó esta "marca" en el Municipio que lidera en la capital regional. Y es que según dijo el ahora precandidato a la Alcaldía, el principal problema de la máxima autoridad está en su "falta de liderazgo", ausencia de un "proyecto ciudad" y "nula" presentación de proyectos para ser financiados.

"Hablan de proyecto político, pero no de proyecto de desarrollo de comuna. Eso la gente lo ha ido viendo. Además hay falta de liderazgo y gestión en la actual administración, porque tampoco se han presentado proyectos al Gobierno Regional o a otros medios de financiamiento. Se ha estado trabajando sólo en proyectos de arrastre y no ha habido iniciativas que impulse la actual administración en el corto, mediano y largo plazo", expuso la ahora carta de la falange.

El ingeniero de profesión profundizó su crítica a la alcaldesa Lizana diciendo que "su responsabilidad se basa en no tener un proyecto de ciudad en el corto, mediano y largo plazo. No hemos tenido un plan de acción, sólo han sido bonitos discursos en momentos de la contingencia; pero acciones reales, de gestión, de ir a buscar recursos al Estado, no han dado frutos. Eso obedece a que le falta liderazgo de gestión y de empoderamiento cercano con el Estado, más que con el Gobierno actual".

Considerando que la afinidad política de la jefa comunal es más cercana a la actual administración gubernamental, el edil pensó que esto le traería mayores beneficios a San Antonio. Sin embargo, reconoció lamentar que las expectativas generadas en torno a una mayor vinculación con los ministerios, lo que se tradujera en más recursos para los vecinos, "no ha sido así". En base a todos estos argumentos, lanzó tajante que "yo puedo señalar que no ha superado la nota 3, evaluando del 1 al 7".

EL «WHATSAPP-GATE»

Consultado por su relación con la jefa comunal, explicó que ésta quedó "fracturada" tras el escándalo provocado por la filtración de mensajes de WhatsApp del círculo cercano de la alcaldesa Lizana: "Las confianzas dejaron de existir al momento en que se filtra el famoso WhatsApp de su círculo cercano, donde nos denostaban, donde algunos cercanos –como directores o funcionarios de confianza– nos trataban mal".

También recordó una denuncia formal ante la Fiscalía y la PDI debido a un mensaje en que hablaban del concejal José Manuel Ibarra (Comunes), de quien dijeron que "podría apretar su corbata hasta que deje de gastar aire". El precandidato DC a la Alcaldía de San Antonio comentó que "también se hablaba de bloquear o frenar nuestras comisiones, de no hacernos avanzar; entonces se devela un accionar que viene siendo articulado desde ella, porque en ese WhatsApp participaba su marido con funcionarios, y él entregando directrices de cómo será la gestión municipal. Entonces ahí se demostró que no contaba con liderazgo para la administración".

Por todas estas situaciones relatadas, el Concejal DC confesó que la relación con Lizana es lisa y llanamente nula, y que sólo consiste en las sesiones de Concejo que comparte junto a los otros siete ediles de la comuna: "Ella es la presidenta del Concejo y es la Alcaldesa de los funcionarios municipales, y yo como caballero la respeto en su rol, pero no tengo ninguna relación más allá de lo formal que me compete en mi cargo".

SU PROYECTO CIUDAD

Pese a que aún falta un año y medio para la Elección Municipal donde Manuel Meza pretende estar en la papeleta, el hoy Concejal de la comuna adelantó sus principales propuestas con las que espera conseguir los votos necesarios que lo posicionen en el primer sillón edilicio de San Antonio.

En primer lugar, mencionó que es "primordial" materializar proyectos con participación y definidos por la ciudadanía; luego, mencionó que se debe trabajar con el Ministerio del Interior y las policías para gestionar patrullas y personal para resguardar la seguridad; también planteó "mejorar la recolección de residuos domiciliarios sólidos"; y continuó con "ordenar la casa en materia de salud" ; además de hablar de "salvaguardar la gestión en educación y medio ambiente".

Finalmente, Manuel Meza hizo hincapié en proteger a los funcionarios municipales y no hacer distinciones como dijo que las hace la actual administración, que dispuso que los trabajadores de carrera usen un uniforme y los cercanos a la «Alcaldía Ciudadana» utilicen chaquetas moradas. "Aquí el funcionario ha sido denostado, lo cual es una falta de respeto. Yo encuentro que aquí no deben haber diferencias, pues todos cumplen la misma labor de entregar un servicio a la comunidad", subrayó.

PURANOTICIA