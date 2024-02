Madre de bebé más grande nacido en Chile por su fallecimiento: “Su cuerpecito ya no daba”

La tarde de este jueves, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Raymond Contreras, quien fue conocido por ser la “guagua más grande nacida en Chile”.

La información fue confirmada por la Municipalidad de Curanilahue a T13, quienes dieron cuenta de que el lactante había fallecido durante las horas del miércoles.

El menor, quien nació el 28 de diciembre de 2023 en la comuna de Curanilahue, región del Biobío, pesando 7 kilos 105 gramos y midiendo 57 centímetros, falleció producto de una falla multiorgánica.

A raíz de esto, la madre del menor conversó con 24 Horas, a quienes relató que el bebé “falleció en mis brazos, me siento tan orgullosa de que haya sido así. Su cuerpecito ya no daba, sus partes internas, los riñones ya no le funcionaban, su hígado, su corazoncito”.

Mientras que, su padre, Luis Contreras, agregó que “hasta el último día estuvimos con la fe de Dios que íbamos a poder traerlo con nosotros, sanito, pero por cosas de la vida, Dios lo quiso así”.

