Macabra confesión del «Psicópata del Tambor» y asesino de Ámbar: dijo haber matado a otras dos personas en su casa en Villa Alemana

Hugo Bustamante, también conocido como el «Psicópata del Tambor», confesó haber matado a otras personas, además de los asesinatos conocidos de la adolescente Ámbar Cornejo; y del doble homicidio de Verónica Vásquez (49) y su hijo Eugenio Honorato (9), a quienes luego ocultó en un tambor, hechos acontecidos el 2020 y 2025, respectivamente, en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

Así lo indica el libro «La Niña Ámbar», de la periodista Ivonne Toro, cuyos detalles de su investigación fueron publicados en un reportaje de Ciper Chile.

Este verdadero asesino serial fue condenado el 2005 a 27 años de cárcel por el doble homicidio de esta familia, caso que incluso llegó a la televisión a través del programa «Mea Culpa». No obstante, el 2016 recibió la libertad condicional, por lo que regresó a vivir al domicilio de su familia, ubicado en la calle Covadonga, en Villa Alemana.

Con todos estos brutales antecedentes a cuestas, ahora se conoció que el «Psicópata del Tambor» confesó haber asesinado a otras dos personas el año 1996, revelando incluso sus identidades: Elena Hinojosa y Eduardo Páez.

“No sé si darle los nombres de las dos personas que desaparecieron y que hasta hoy no se han encontrado. Sí le digo los nombres podrá comprobar que no estoy mintiendo. La cosa es las consecuencias que me traería entregarle esta información. Veremos cómo se darán las cosas y veremos si la vuelvo a ver", le dijo Bustamante a la periodista a través de un escrito.

La sorpresa vino luego que la profesional de las comunicaciones confirmara, en el marco de su investigación, que justamente estas dos personas mencionadas por el peligroso criminal tienen denuncias por presunta desgracia.

De igual forma, el libro entrega otros detalles, como por ejemplo que Eduardo Páez y Hugo Bustamante se conocieron en los '90 en la cárcel y que, al salir de ella, continuaron viéndose hasta que él y su madre, lisa y llanamente desaparecieron.

Así es como se abrió una investigación, donde incluso se entrevistó al asesino, quien en ese momento no reconoció lo hecho, aunque sí dijo que Páez pudo haber estado secuestrado y que él contactó a su madre, Elena Hinojosa, para intentar liberarlo. Tiempo después la causa fue finalmente archivada, sin hallarse culpables.

De esto ya han pasado casi 20 años, hasta que Hugo Bustamente volvió a abordar el tema con la periodista Ivonne Toro, a quien le contó detalles tan exactos como el lugar donde estarían los dos cuerpos sin vida: calle Covadonga 641, en Villa Alemana.

Frente a la gravedad de estos hechos, el Ministerio Público le ordenó a la PDI que realice diligencias en la casa de Hugo Bustamante: "Personal especializado de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio Criminalística Regional realizan diligencias de orden investigativo, por información y antecedentes que aportó Gendarmería y personal de prensa, motivo por el cual el Ministerio Público nos solicitó que realizáramos diligencias. Es por eso que estamos constituidos en este domicilio de la calle Covadonga", señaló el jefe de la unidad especializada, Víctor Salazar.

La brutalidad con la que actuó este sujeto, lamentablemente, se volvió a repetir el año 2020, cuando asesinó a la adolescente Ámbar Cornejo (su hijastra), luego que llegara a su domicilio para ver a su madre, Denisse Llanos, con el objetivo de que le entregara el dinero que le enviaba mensualmente su padre biológico.

Sin embargo, la menor de 14 años desapareció, lo que generó una extensa búsqueda, determinándose posteriormente que su cuerpo estaba en el subsuelo de la casa del asesino, en Covadonga 641. Así es como el sujeto confesó que a su hijastra la violó, asfixió y finalmente descuartizó, para enterrar sus restos en el domicilio.

PURANOTICIA