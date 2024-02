Luis Pardo: "Mi propósito es ser Gobernador Regional y no tengo segundas intenciones"

Luis Pardo milita en las filas de Renovación Nacional, fue diputado, y pese a que no logró ser reelegido, hay quienes dicen que su pasado por la Cámara Baja será recordado por su especial carisma, su profesionalismo y capacidad de estudio de los temas de comisiones y cuando le tocó intervenir. Su debilidad sin duda es la calle y el aspecto comunicacional, pues lo cierto es que se dedicó más a ser parlamentario que a seguir en campaña, dicen quienes lo conocen. Nunca logró posicionarse bien en la región frente a sus rivales de lista, pero sí lo hizo en las redes políticas y en las altas esferas de la centro derecha, llegando a ser director ejecutivo del Instituto Libertad.

Sus cercanos dicen que tiene una gran capacidad para trabajar, y que pese a que ha vivido momentos complejos en lo familiar en el último tiempo, cumplió un rol fundamental en la pasada elección de constituyentes y hoy espera su revancha en un cargo que -de ganarlo- lo transformaría en uno de los políticos con mayor representatividad del país: Su desafío ahora es ser Gobernador Regional y el también ex Presidente de la Archi cree correr con ventaja.

Ya inscribió su opción en Renovación Nacional y está a la espera de que el partido defina cómo va a elegir a su candidato. Si se deciden primarias dice que no tiene problema, pero espera que la derecha logre acuerdos con el partido Republicano para llevar un solo nombre a la papeleta de noviembre.

Para el director ejecutivo del Instituto Libertad, a propósito de que el consejero Percy Marín también es precandidato de su partido al mismo cargo, "hay un proceso interno que debiera dilucidarse en los próximos meses, pero yo manifesté mi voluntad y disponibilidad para ser candidato a gobernador regional y estamos trabajando ya en todo lo que va a ser nuestra propuesta y programa de gobierno, además de ir armando los cuadros para la campaña".

-¿Por qué quiere ser candidato a la gobernación regional?

-La gobernación regional es un cargo que está muy mal diseñado, no tiene las competencias suficientes para hacer una gestión integral, pero sí un gobernador regional por ser una autoridad electa, en una elección que concentra una cantidad importante de votos, puede impulsar una agenda que movilice tanto a los distintos sectores productivos, a la comunidad y a la sociedad civil y por supuesto también acoplarse con los recursos que maneja donde haya más necesidades en el ámbito regional.

-¿Cómo ve que se ha llevado a cabo la primera gobernación?

- Ha sido bien intrascendente en términos de lograr un impacto positivo, especialmente en las áreas que para mí son muy importantes y que fueron parte además de la candidatura del actual gobernador, como es el tema del agua, que no solo tiene que ver con la urgente necesidad de solucionar el agua potable para muchas familias en el sector rural que todavía no tienen sus soluciones plenas en ese derecho fundamental, sino que también tiene que ver con el desarrollo productivo de la región y la capacidad de apoyar a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar campesina que está desapareciendo y de apoyar también a la agricultura mediana y grande que son factores productivos y generadores de mano de obra y de divisa y recursos para la región. Por lo menos en lo que fue la promesa, no hay un resultado visible y tampoco lo hay en un tema tan importante como es el que estamos sufriendo hoy con el desastre de los incendios, y que es el ordenamiento territorial. De manera que no tengo una buena evaluación de la gestión que está terminando este año.



-Es complejo para los primeros gobernadores ejercer muchas acciones, considerando las pocas atribuciones que tienen. ¿O se pudo haber hecho más igual?

- Las atribuciones son pocas, la ley quedó muy mal hecha. Yo fui muy crítico de esta ley, pero ya es un hecho y hay que jugar con estas cartas. Pero creo que más allá de las competencias que la ley le otorga al gobernador, es importante que ejerza un liderazgo para movilizar voluntades, para sumar esfuerzos públicos y privados en aquellas áreas donde más se necesita. En ese sentido, creo que no ha habido una gestión que haya tenido, a lo menos, resultados que sean interesantes como para considerar en este momento.

- En RN también está interesado en ser gobernador el consejero Percy Marín. ¿Cómo se va a resolver eso en el partido?

- Hay mecanismos internos que están establecidos en los estatutos y son los que se tienen que cumplir. Por supuesto que todos tienen derecho a presentar su candidatura y serán los procedimientos institucionales los que resuelvan quién va a ser el candidato primero del partido y luego del sector. Y espero que haya un solo candidato del sector y podamos presentarnos tanto a la gobernación como a las distintas alcaldías con candidatos apoyados por todos quienes compartimos un ideario común.

- ¿Primarias en RN?

- Es una posibilidad que está establecida y podría ocurrir. Yo estoy disponible para todos los mecanismos que se estime conveniente.

- ¿Cuándo se determinará?

- Creo que lo más importante va a quedar resuelto en marzo, por lo menos internamente en Renovación Nacional y después se tendrá que dirimir respecto de los otros partidos.

- Republicanos tiene bastante interés en competir en la gobernación. ¿Cómo ve el escenario si Republicanos insiste en aquello?

- No puedo hablar por Republicanos, pero obviamente lo que la ciudadanía que habitualmente vota por la derecha esperaría que seamos capaces de llevar un solo candidato y en ese sentido, eso es parte de lo que se tiene que resolver en las conversaciones a nivel nacional, porque con Republicanos también hay que tener una mínima coordinación respecto de los candidatos a alcalde. Espero que se llegue a buen puerto en esas conversaciones.



- ¿Por qué cree que sería la mejor opción para su sector, considerando que en la anterior elección a diputado no le fue bien y Percy Marin sí ha tenido buenos resultados últimamente?

- A mí no me fue mal en la última elección. La mayoría de los diputados que fueron electos de los 8 de mi distrito tiene menos votación que yo, y cuando uno se presenta a una elección obviamente el resultado es el que manda, pero los números no son malos en términos de lo que yo represento especialmente en el distrito de la Quinta Región interior. Además, creo que tengo suficientes capacidades para crecer también hacia el sector de la costa, del cual además soy originalmente oriundo. Yo soy porteño, estudié en Valparaíso, viví en Viña y conozco esta región desde siempre.

- Siendo de Valparaíso, ¿qué cambiaría?

- Tenemos una muy mala gestión alcaldicia. Valparaíso está destruido. De ser no solo el puerto principal de Chile, sino también una ciudad estrella en el país y en Latinoamérica hoy es una pena y vergüenza ver cómo está. Parte de lo que está pasando es el bloqueo sistemático que el alcalde Sharp hizo de todo lo que era el desarrollo del borde costero, de todo el potencial que había en torno a potenciar el puerto más allá de los perfeccionamientos que había que hacerle a esos proyectos. Sin embargo, hoy él aparece apoyando los mismos proyectos que bloqueó sistemáticamente hace años atrás, y le significó a Valparaíso perder toda su capacidad de desarrollo y crecimiento. Valparaíso debe retomar su vocación portuaria, tener las condiciones para volver a ser una ciudad turística atractiva, y tiene que dar todas las facilidades para que el comercio y los servicios puedan prosperar y para eso se requieren condiciones que el actual alcalde no ha sido capaz de generar, por el contrario, ha sido un obstáculo para ello.



¿Cómo ve la acción gubernamental y de las alcaldías en la emergencia de los incendios?

- Muy pobre. Yo he estado en emergencias. Me tocó durante el gobierno pasado, yo siendo diputado, participar de muchas situaciones muy críticas como las emergencias medioambientales en Quintero y Puchuncaví, incendios -no de esta magnitud- y situaciones difíciles y yo veo la capacidad de respuesta muy mala. El gobierno a nivel central muy zigzagueante, más preocupado de quiénes van a ser los futuros candidatos a senadores y en función de eso cambiar los cargos clave, como ocurrió con el ministro de enlace y las municipalidades... es realmente penoso. Viña del Mar tenía planes de contingencia, de evacuación y emergencia que no sólo muy cuestionables en su calidad sino que además no estaban difundidos. Lo que pasó acá, un desastre de esta magnitud, donde probablemente aumentemos la cifra de fallecidos, realmente da cuenta de responsabilidades que probablemente no es el momento ahora de hacerlas presentes, pero hay responsabilidades muy grandes que deben corregirse para que esto no vuelva a ocurrir. Da poca esperanza en cómo va a ser la reconstrucción.

- ¿Qué significó para usted el fallecimiento del ex Presidente Sebastián Piñera?

- Es una gran pérdida. Me tocó trabajar con él en distintos ámbitos y le tenía además de una gran admiración, afecto como una persona que cuando uno la conoce se da cuenta que es muy distinta de lo que muchas veces se la atribuía. Tengo un sentimiento de pesar, que comparto con mucha gente. Me ha impactado cómo esto ha golpeado a la ciudadanía y a la gente sencilla, en general. Y por otro lado, tratando de ver lo positivo dentro de esta tragedia, el reconocimiento del propio Presidente de la República, Gabriel Boric, a lo que tanto criticaron, grandes obras que si el país no hubiese tenido la suerte de contar con un Presidente con las capacidades de Sebastián Piñera para reconstruirnos después del terremoto de 2010, para sacar a los mineros, para conducir la pandemia de la forma en que lo hizo, probablemente hoy estaríamos mucho peor de lo que estamos.

- El propio ex Presidente Piñera planteó hace unos años su nombre para el Consejo Constitucional o para volver al Parlamento. ¿Irá a la diputación si no le va bien en la candidatura a gobernador?

- No, la verdad es que yo nunca he estado en la política en función de una carrera política. No critico a quienes lo hacen, es necesario que haya gente joven que se proyecte y trace una ruta política. Yo siempre he participado en política en tercera, en segunda y en primera línea con el ánimo de colaborar y si siento que puedo contribuir en una posición y tengo el respaldo, como ocurre hoy con la gobernación regional, que más que una cosa mía ha sido una idea de mucha gente que me lo ha propuesto y pedido, voy a estar disponible. Pero no tengo la ambición o la meta de un cargo u otro. Creo que los cargos son totalmente instrumentales cuando uno está en esa disposición. Me costó mucho ser candidato a diputado, dije muchas veces que no, y hoy si no soy candidato a gobernador, no tengo idea si iré a emprender otro tipo de aventura de ese tipo. Lo que sí puedo decir con plena certeza es que yo no estoy buscando esta candidatura para que sea trampolín de otras cosas, creo que eso es tomarle el pelo y faltarle el respeto a la gente.

- ¿Hay quienes sí están haciendo eso?

- Sí, creo que el sistema está mal diseñado, y hay mucha gente que dice 'voy a ser candidato a gobernador, voy a perder pero voy a quedar con votos suficientes para ser candidato a diputado o senador'. Y creo que eso habla mal de quienes piensan y operan así, pero también habla de que tenemos que corregir el sistema y buscar un calendario electoral que no genere esos incentivos perversos, porque al final del día la gente debiera votar por alguien que efectivamente quiera y aspire al cargo al cual está postulando.

-¿Quiénes?

- No voy a entrar ahí, es rebajar el debate, pero en el plano del diseño del sistema hay un punto que se tiene que anotar y por mí yo doy absoluta certeza que mi propósito es ser Gobernador Regional y no tengo segundas intenciones.

PURANOTICIA