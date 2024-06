Los secretos del Consejo Regional de RN donde se acordó dar "libertad de acción" para la elección de Gobernador en Valparaíso

En una acalorada sesión de Consejo Regional de Renovación Nacional en Valparaíso, que se extendió por casi cuatro horas, los consejeros del partido abordaron la polémica decisión adoptada por las cúpulas nacionales de las tiendas de Chile Vamos, en torno a respaldar a María José Hoffmann como la candidata de la coalición para la Gobernación Regional de Valparaíso y, de esta manera, bajar a la carta RN, el ex diputado Luis Pardo.

Y es que la determinación adoptada por las directivas nacionales de la UDI, Evópoli y el propio RN, dejó sumamente herido el espíritu de los militantes regionales de esta tienda en Valparaíso, quienes organizaron una reunión de última hora para abordar el tema y, además, tomar importantes decisiones de cara al futuro próximo en el plano electoral, lo que promete ser el inicio de una nueva posible disputa en Chile Vamos.

El encuentro comenzó a las 19:40 horas y comenzó con una serie de alocuciones en las que se expresaba mayoritariamente el descontento por la decisión adoptada por las cúpulas nacionales de Chile Vamos, en torno a bajar la candidatura del ex diputado Luis Pardo, quien llevaba largos meses recorriendo las calles de la región para dar a conocer sus propuestas e ideas de cara a los comicios del 27 de octubre.

Conocedores de lo ocurrido en el Consejo Regional de RN cuentan a Puranoticia.cl que por momentos se vivieron debates bien álgidos y tensos, donde en resumen se pusieron tres posibilidades sobre la mesa: la primera de ellas era la de no hacer nada; la segunda tenía que ver con un voto político para dar libertad de acción a los militantes; y la tercera y más radical, negarle el apoyo a María José Hoffmann.

Si bien, la decisión de no hacer nada se puso sobre la mesa, lo cierto es que ésta no concitó mayor respaldo. No así la segunda, en torno a dar libertad de acción a los militantes. Sobre ésta, los que la promulgaron explicaron que se trataba de una "señal", tanto para la directiva nacional de RN como la propia «Pepa» Hoffmann, que les permita sentarse en la mesa con ella y que les dé a conocer sus propuestas. También afirman que será clave el compromiso que adopte la Secretaria General de la UDI con los candidatos de Renovación Nacional en las 38 comunas de la región, tanto para las elecciones a Alcaldes como para la de Concejales y de Consejeros Regionales.

Otro de los argumentos expresados en favor de esta opción tenía que ver con la voluntad que deberá expresar Hoffmann en torno a convocar a Luis Pardo en su campaña a la Gobernación Regional de Valparaíso, porque consideran que sin él su candidatura se verá muy limitada en cuanto a las posibilidades de ganar. Esto justamente da cuenta del malestar de los militantes del partido, quienes con este voto político de libertad de acción también manifiestan que no les pareció la decisión de la mesa, pero con la posibilidad abierta de escuchar a la candidata designada para que los miembros de esta tienda de Chile Vamos tomen una decisión a conciencia.

Bajo este contexto se desarrolló la sesión del Consejo Regional, el cual ya a las 23:00 horas dejaba varios soldados caídos, pues no fueron pocos los que decidieron retirarse, ya sea por motivos de salud, por las bajas temperaturas o por decisión propia. Con este panorama se procedió a votar, donde los 19 consejeros del partido que permanecían en el lugar (son 28 en total) decidieron aprobar este voto político para dar libertad de acción a los militantes. Esto, a pesar que desde la directiva se hizo un intento de postergar la decisión, situación que no hizo más que poner aún más álgidos los ánimos.

"Dada las graves situaciones que ha generado la decisión de la mesa nacional, incluyendo la renuncia de un vicepresidente de su directiva (Ruggero Cozzi) es que nos permitimos, como Consejo Regional de Valparaíso, rechazar la acción de dejar fuera de candidatura a quien este Consejo decidió como su candidato a la Gobernación Regional, Don Luis Pardo Sáinz, a través de una votación democrática", señala el texto que redactaron minutos después de tomar una decisión.

De igual forma, exponen que "habiéndose comunicado oficialmente por las directivas del pacto Chile Vamos que la candidatura a la Gobernación Regional de Valparaíso será asumida por doña María José Hoffman, consideramos imperativo que los militantes de nuestra colectividad tengan libertad de acción frente a esta elección del 27 de octubre de 2024, en el entendido que nuestro partido, en los últimos meses, se desplegó y apoyó a don Luis Pardo Sáinz, quien consideramos es el único candidato capaz de vencer a la izquierda en esta elección y que, además, cuenta con la preparación y capacidades para desempeñar de la mejor forma el cargo”.

"Solicitamos a la mesa nacional del partido tener presente y, en definitiva, otorgar libertad de acción para cada uno de los militantes, candidatos y dirigentes de Renovación Nacional. Del mismo modo, solicitamos que se mantenga el apoyo irrestricto a nuestro candidato en la comuna de Valparaíso como un gesto de unidad y respeto al interior del pacto", sentencia la declaración del Consejo Regional de RN.

En base a esta decisión, Puranoticia.cl tomó contacto con uno de los consejeros del partido que participó en la extensa sesión, Leonardo Contreras, quien señaló que "este voto político es el punto de partida para que se retome el respecto a las bases de RN, que ha sido la lógica histórica de nuestro partido y que nunca se había cedido frente a otro partido. Siempre los cambios de apoyos habían sido dentro del partido. Recordar lo ocurrido el 2017 cuando se bajó a Leslie Briones en el Distrito 6 para poner a Luis Pardo en su lugar. Eso fue dentro de la lógica de la negociación interna, pero nunca habíamos cedido en favor de otro partido, menos en la región donde RN tiene un mayor despliegue, con concejales, alcaldes, diputados y senadores".

Quien también entregó su opinión frente a la decisión adoptada fue el diputado Andrés Celis, quien pese a no votar, expresó que "por esta vez prefiero que los ánimos se calmen. Yo di mi opinión como parlamentario, porque no puedo votar pero sí tengo derecho a voz. Como era un Consejo privado, di mi opinión y no corresponde ventilarla a través de los medios. Pero en cuanto a la libertad de acción, lo único que puedo decir es que me parece que si una persona que milita en un partido no apoya a un candidato, puede o tiene el legítimo derecho de hacerlo; pero me parece que estatutariamente no se puede traducir en tener un apoyo activo a otro candidato".

Sobre este último punto planteado por el legislador del Distrito 7, vale hacer presente que el acuerdo expresado este jueves por los consejeros regionales de RN da cuenta sólo de una declaración política. Esto quiere decir que si un militante de Renovación Nacional decide apoyar públicamente a un candidato como Manuel Millones (independiente) o Francesco Venezian (republicano) va contra las normas del estatuto interno del partido. Esto se debe a que RN forma parte de un pacto electoral con sus socios de la UDI y Evópoli, lo que no les permite respaldar a otra figura política.

Pese a que el acuerdo político fue aprobado por la totalidad de los presentes en la votación, el consejero Juan Luis Tobar –quien debió retirarse antes por problemas de salud– expresó su postura en contra de la carta firmada por alcaldes y candidatos. Según explicó a Puranoticia.cl, "sostuve que no resulta prudente que los militantes denosten públicamente a su partido, pues ello nos termina perjudicando a todos, (en referencia a la abierta discrepancia con la mesa nacional) que los partidos tienen un orden institucional que debe respetarse y que finalmente debemos ser absolutamente pragmáticos, pues el pacto Chile Vamos no va a volver atrás en la nominación y, en consecuencia, María José Hoffmann será nuestra candidata".

Respecto de la libertad de acción que se decidió darle a los miembros de RN, Tobar comentó que "al militar en un partido, uno renuncia voluntariamente a parte de su libertad, en aras de alcanzar objetivos políticos colectivos, y ante ello no se puede ser militante y exigir y demandar del partido cuando nos conviene y pedir libertad de acción cuando las decisiones no nos gustan. Debe existir cultura de militancia y respeto a la institucionalidad, pues un partido no es una montonera".

Con los ánimos caldeados aún, pero con la tranquilidad de que se logró aprobar una señal hacia la dirigencia nacional y a la propia María José Hoffmann, los militantes de Renovación Nacional que participaron de la cita cuentan a este medio que ahora, de alguna manera, la pelota está en poder de la candidata de la UDI, de quien esperan un gesto y convoque, primero, a Luis Pardo; para luego sentarse en la mesa con los militantes de esta tienda y les dé a conocer sus ideas y propuestas de campaña con miras a la Gobernación Regional de Valparaíso, posición de la que también esperan que apoye a los candidatos a alcaldes, concejales y consejeros regionales para octubre.

