Los entretelones de las negociaciones que sepultaron a Viñambres y catapultaron a Mundaca hacia la reelección como Gobernador

Caras largas hay este martes entre los militantes regionales del Partido Socialista (PS) en Valparaíso; esto, luego del duro golpe sufrido este lunes en el marco de las negociaciones nacionales de las directivas del oficialismo, más la DC, con miras a las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores de octubre.

El candidato escogido para que los representara en la Elección a Gobernador Regional de Valparaíso fue Mauricio Viñambres, a quien levantaron hace algunos meses con la férrea intención de que estuviera sí o sí en la papeleta de octubre, más aún luego de los enfrentamientos públicos que tuvieron con el actual gobernador Rodrigo Mundaca.

Fue en abril de este año cuando el Gobernador Regional criticó duramente al Partido Socialista por su rol en el Gobierno, diciendo que "algunos sólo se mantienen siendo oficialistas en tanto siguen recibiendo granjerías, y dejan de serlo cuando las pierden". Esto desató la furia de la tienda, que aseguró que no iban a respaldarlo en su camino a la reelección porque “ha ofendido a los socialistas y la militancia".

"Queremos que las definiciones no se tomen entre cuatro paredes y que la ciudadanía pueda tener la opción de elegir a quién estime conveniente", dijo en junio recién pasado el diputado Nelson Venegas, presidente del PS en Valparaíso, luego de una reunión socialista en el Congreso donde proclamaron a Mauricio Viñambres.

Sin embargo, las negociaciones con el resto de los partidos del oficialismo (más la DC) dijeron otra cosa y finalmente Mauricio Viñambres fue bajado en su camino a la Gobernación Regional de Valparaíso para privilegiar la unidad del sector y competir con el independiente Rodrigo Mundaca (apoyado por el Frente Amplio) por la reelección.

Las conversaciones comenzaron temprano en Santiago, desde donde se observó el mapa de candidatos a nivel nacional para poder comenzar a definir estrategias, escuchar los argumentos de última hora para respaldar a sus cartas y hacer lo propio con quienes abogaban por la unidad del sector, aunque esto significara hacer los esfuerzos y bajar candidatos en pro de llegar con carta única a la papeleta de octubre.

Es aquí donde el Partido Socialista en Valparaíso tenía todas las de perder, pues Rodrigo Mundaca –en su rol de independiente, aunque apoyado por el Frente Amplio– contaba además con el apoyo de un sector no menor de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia, por lo que no fue tan difícil conseguir su venia para que la balanza se inclinara a su favor. Así fue como a los negociadores socialistas no les quedo otra que agachar el moño, descartar la opción levantada desde Valparaíso y tener que proclamar al actual Gobernador Regional en su camino a ir por la reelección.

El diputado Nelson Venegas, presidente del PS en Valparaíso, calificó lo sucedido en Santiago como una "profunda decepción", además de confesar que se sienten "pasados a llevar en la región". Por otro lado, una fuente de la tienda que participó en las negociaciones comentó a Puranoticia.cl que "hay una sensación de frustración, considerando además que va otro candidato por otro pacto que también es oficialista. Como región sentimos que no fuimos escuchados".

Y es que a pesar de formar parte de la coalición oficialista, el Partido Liberal (PL) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) registraron la lista «Regiones Verdes Liberales», que inscribió al actor Felipe Ríos como su candidato a la Gobernación, situación que no hizo más que aumentar el enfado socialista en Valparaíso. Sin embargo, conocedores de las negociaciones no ven como un mayor problema la inclusión del profesional de las tablas, pues estiman que no causará mayores daños a Mundaca.

Sebastián Farfán, consejero regional y presidente del Frente Amplio en Valparaíso, expresó a Puranoticia.cl que "la novedad más importante es que logramos la unidad del arco oficialista en la región de Valparaíso. A diferencia de otras regiones, donde por ejemplo la DC sí compite, en Valparaíso logramos un acuerdo mayoritario. Eso implico que tanto el PC como el PS bajaran sus candidaturas".

Y es que efectivamente así fueron las negociaciones, donde en algunas regiones se tuvo que bajar a un candidato para privilegiar a uno de otra región. Por ejemplo, Mauricio Viñambres (PS) fue bajado en favor de Rodrigo Mundaca (Ind.-FA); pero en la región de Los Ríos se bajó al frenteamplista Matías Fernández para privilegiar la opción del socialista Luis Cuvertino en su camino a la reelección como Gobernador.

Algo similar ocurrió en la región de Coquimbo, donde el frenteamplista Rubén Quezada (quien renunció a la Delegación Presidencial para asumir una candidatura a la Gobernación) debió bajar su candidatura para que la carta del Partido Comunista (PC), Javier Vega, fuera el representante del oficialismo en las elecciones del 27 de octubre.

"El acuerdo por la Gobernación de Valparaíso se cerró en la tarde, cuando se despejó en lo nacional, y fue principalmente porque todos tuvimos que ceder en algunos lados", sentenció a Puranoticia.cl una de las partes negociadoras.

PURANOTICIA