Los «cuatro jinetes» del Core de Valparaíso revelan cómo será su futuro político sin la posibilidad de competir por la reelección

Fue el 3 de julio del año 2020 cuando el entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la reforma constitucional que limitaba la reelección de autoridades como alcaldes, concejales y consejeros regionales, permitiéndoles estar hasta tres periodos consecutivos en sus cargos, para una vez cumplidos los 12 años en sus puestos quedar inmediatamente imposibilitados de buscar una nueva reelección.

En esta verdadera encrucijada se encuentran seis de los 28 consejeros regionales (cores) de Valparaíso, entre ellos los denominados «cuatro jinetes» del Core, quienes deberán buscar otros rumbos para continuar con sus vidas políticas, en caso que así lo deseen. Así es como comienza una carrera contra el reloj para determinar qué pasos van a continuar, aunque en el seno más personal de cada uno de ellos ya lo tienen más que claro –algunos con más certezas que otros–.

Se trata de Manuel Millones, independiente y jefe de la bancada de Republicanos, la UDI e Independientes; de Percy Marín, militante de RN; de Manuel Murillo, militante del Partido por la Democracia (PPD); y de Roy Crichton, militante y presidente regional de la Democracia Cristiana (DC) en Valparaíso. A los «cuatro jinetes» se suman Iván Reyes, jefe de la bancada de cores de RN; y Roberto Chahuán, independiente (ex RN).

El caso de Manuel Millones es por lejos el con más certezas, pues el ex militante de la UDI compite como independiente para la Elección de Gobernador Regional del domingo 27 de octubre, donde deberá enfrentar a figuras regionales como el propio Rodrigo Mundaca o a la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann; a la carta del Partido Republicano, Francesco Venezian; a la ex constituyente y ex aliada de Jorge Sharp, Tania Madriaga; y al ex alcalde de Quilpué, el socialista Mauricio Viñambres.

Actualmente, el Consejero Regional se encuentra recolectando las firmas digitales que le permitan inscribir su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), aunque ya podría hacerlo pues cuenta con el respaldo del Partido Social Cristiano. "Mi compromiso es trabajar incansablemente por el progreso y el bienestar de toda nuestra región", ha dicho Millones en relación a la campaña que realiza de cara a los comicios.

El caso del core Percy Marín es distinto pues, aunque en entrevista con Puranoticia.cl ya reconoció que su intención es competir por un cupo en la Cámara de Diputados, sabe bien que todo dependerá de las negociaciones que lleven a cabo, tanto desde la mesa directiva regional de RN, como la nacional y finalmente Chile Vamos. De todas maneras, para ser candidato deberá dejar el Core de Valparaíso en noviembre, es decir un año antes de la Elección Parlamentaria fijada para el próximo año en el país.

La autoridad que representa a la provincia de Marga Marga fue consultada respecto a su futuro político, sin embargo no respondió a las consultas de este medio. Sin embargo, vale recordar lo señalado en entrevista del 19 de abril de este año: "Yo siempre pensé que cuando termine mi periodo de Consejero Regional me gustaría asumir un desafío parlamentario, porque siempre me ha movido y apasiona la defensa de las ideas de los valores de los principios, con fuerza y valentía, sin complejos", dijo.

Quién sí contestó a las preguntas de Puranoticia.cl fue el core Iván Reyes quien, si bien, aseguró que seguirá ligado a la política, descartó competir por algún cargo de representación popular, al menos en los comicios venideros este 2024 y 2025. De esta manera, afirmó que concluirá su gestión el 2 de enero en el Core de Valparaíso.

"Yo termino mi periodo y espero seguir colaborando desde donde pueda estar, como ayudar a solucionar problemas de la gente o como mi señora es candidata a alcaldesa en San Felipe, y si a ella le va bien y logra ganar, vamos a trabajar en conjunto, tratando de ayudarla y asesorarla. De lo contrario, trabajar en función de lo que será la elección municipal y próxima parlamentaria, donde trataremos de sumar con un granito de arena", señaló el jefe de la bancada de consejeros de RN.

"Es difícil para una persona que ha estado ligada a la política un día para otro decir que me voy a la casa. Yo creo que activamente, como asumir desafíos de candidatura, creo que no; pero creo que sí disponible a poder entregar parte de la experiencia que he logrado durante tanto tiempo en formar a lo mejor jóvenes que puedan hacer el cambio, la posta, y seguir trabajando en función de lo que uno siempre ha planteado", agregó la autoridad que representa a la provincia de San Felipe.

Por el lado del oficialismo, el core Manuel Murillo también reconoció que tiene intenciones de llegar a la Cámara de Diputados, por lo que de materializarse, deberá renunciar en noviembre al Consejo Regional: "Culmina un importante ciclo en mi vida como Consejero Regional", dijo, junto a destacar que en el puesto pudo "servir a nuestra comunidad en momentos cruciales, especialmente durante la pandemia de Covid-19, donde nuestra prioridad fue siempre proteger la vida de nuestros ciudadanos".

También sostuvo que "al concluir este ciclo, estoy emocionado por comenzar una nueva etapa como candidato a la Cámara de Diputados. Mi compromiso con el servicio público y mi dedicación a las familias de nuestra región seguirán siendo mi prioridad absoluta. Desde el cerro hasta el plan, trabajaré incansablemente para representar sus intereses y contribuir al desarrollo y bienestar de todos los habitantes de nuestra comunidad. Agradezco nuevamente a todos los que han sido parte de este camino y espero contar con su apoyo en esta nueva fase que emprendemos juntos".

Finalmente, el core Roy Crichton, quien prefirió hablar más como presidente regional de la DC en Valparaíso que como consejero regional, dijo que su principal dedicación es el resultado que obtenga la Democracia Cristiana en las elecciones de octubre: "Estoy abocado absolutamente a eso y como mesa regional nos hemos puesto metas muy ambiciosas y estamos desplegados en el territorio para que esas metas se concreten. Va a depender de ese resultado para tomar las próximas decisiones en la región. En la política te miden por resultados y no por discursos, pero estamos abocados en sacar adelante la tarea ambiciosa de octubre y esperamos que dé los resultados que nos hemos autoimpuesto", manifestó la autoridad.

Junto a asegurar que "voy a seguir en política hasta que me muera... donde sea, desde donde esté", el representante de la provincia de San Antonio insistió en que "estamos abocados y tenemos la mirada puesta en octubre, donde queremos aumentar el número de concejales y de alcaldes, pasando de cuatro a siete; y tener una bancada poderosa de consejeros regionales. Y en función del resultado de eso, tomaremos las decisiones". Pese a ello, y si es que octubre llega con cifras positivas para su partido, Crichton reconoció a Puranoticia.cl que "si eso se da, yo voy a ser candidato a Diputado".

Cabe hacer presente que el sexto Consejero Regional que no podrá buscar la reelección en los comicios del 27 octubre es Roberto Chahuán, quien no contestó a los llamados realizados por Puranoticia.cl, por lo que su futuro político es aún un misterio.

PURANOTICIA