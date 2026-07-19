Lluvias en La Serena dejan superávit de 38% y se extenderán hasta el martes

Las precipitaciones registradas durante el sistema frontal permitieron que la estación La Florida, en La Serena, superara en un 38,3% la cantidad de lluvia considerada normal para un año completo.

Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), informó a La Tercera que en esa estación se han contabilizado 59,8 milímetros durante el actual evento meteorológico. En Ovalle, en tanto, el acumulado alcanza los 122,6 milímetros.

La cifra más alta reportada por el organismo corresponde a Cerro Tololo, con 214,2 milímetros. Le siguen Salamanca, con 197; Monte Patria, con 137,5; Vicuña, con 89,4; y La Florida, con 59,8 milímetros.

Respecto de la comparación con un periodo habitual, Brufort explicó que la información climatológica disponible para realizar ese análisis corresponde a la estación ubicada en La Florida.

“Para un año normal en La Florida son 51,2 milímetros y a la fecha llevamos 70,8 milímetros, contando las precipitaciones hasta hoy día a las 8 de la mañana”, detalló.

Con ese acumulado anual, el registro supera en un 38,3% la cantidad de precipitaciones considerada normal para dicha estación.

Las lluvias continuarán afectando a la Región de Coquimbo durante las próximas jornadas. De acuerdo con el especialista, deberían extenderse hasta la noche del martes. “De ahí el miércoles ya parar”, señaló.

Para el lunes y martes, la DMC proyecta entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones en el litoral. En la cordillera de la costa se esperan entre 25 y 35 milímetros durante el lunes, mientras que el martes caerían entre 15 y 25.

En los valles precordilleranos y la precordillera, el pronóstico contempla entre 10 y 20 milímetros para el lunes, además de otros 15 a 20 milímetros durante el martes.

La cordillera también recibirá nuevas precipitaciones en forma de nieve. Para el lunes se proyecta una acumulación de entre 35 y 45 centímetros, rango que podría repetirse durante la jornada del martes.

PURANOTICIA