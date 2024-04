Limache potencia emprendimientos e inaugura el primer centro comunal de fomento productivo y desarrollo local

Las y los emprendedores limachinos catalogaron como “un lujo” el nuevo espacio municipal ubicado en la esquina de las calles Independencia y Echaurren. La Oficina de Emprendimiento desde hoy funciona en un espacio propio y contempla salas para capacitaciones y trabajo (cowork), asesoría para personas que desean emprender, para quienes ya comenzaron y ofertas de empleos (vinculación entre empleadores y personas que buscan trabajo).

El alcalde de Limache, Daniel Morales, dio detalles del Primer Centro Comunal de Fomento Productivo de la ciudad: “aquí el emprendedor va a tener su espacio. Sabemos la situación económica que vive el país y una buena forma de salir adelante es con el emprendimiento y así lo hemos entendido siempre. Por eso apoyado de forma muy potente los emprendimientos desde una perspectiva social y productiva. En esa la línea, la idea de este centro es que los sueños, las ideas de los emprendedores se concreten y puedan llegar a formalizarse. Por eso aquí hay una campana porque cada emprendimiento que se logre constituir de manera formal se va a anunciar y Limache lo sabrá y le dará la bienvenida a ese nuevo sueño”.

Gianina Estay decidió emprender hace 8 años, después del nacimiento de su tercer hijo: “siempre tuve el bichito de ser mi propia jefa, buscar herramientas que me dieran independencia económica (…) sin la OMIL yo no estaría en nada, estaría en mi casa. Con ellos comencé en ferias, he estado en festivales en expos y ahí me hice más conocida. Me dieron la confianza de que sí puedo y voy creciendo. Los sueños se hacen posibles”.

Otra característica del lugar es que dispondrá de atención de servicios públicos afines como el Servicio de Impuestos Internos, la Inspección del Trabajo, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). El municipio realizó un catastro comunal de emprendedores y hasta la fecha 600 personas están inscritas en el registro, pudiendo optar a acciones orientadas a sus conocimientos y objetivos y a participar de las municipales Ferias Expo Joven Emprendedor y Reactívate.

“En este centro encontrarán OMIL, emprendimiento, fomento y turismo, cuatro unidades que se van a complementar en un solo lugar y donde vamos a desarrollar actividades para potenciar el fomento productivo (…) aquí van a venir los emprendedores, alguien que tenga una idea de negocio y no sepa como concretarla, aquel emprendedor que quiera formalizar y no sepa cuales son los siguientes pasos, esa empresa que está buscando personal y no tiene los recursos para hacer difusión o personas que busquen empleo, aquí habrá ofertas laborales”, comentó Pamela Moreno, encargada de la Oficina de Emprendimiento.

Gladys Ramos, vende productos de animé en el centro: “Mi emprendimiento nació en Limache y mis ingresos son principalmente en lo que vendo en el Parque Brasil (…) la venta física volvió de forma abismante entontes si o si necesitábamos un espacio físico y este es un espacio municipal, dependemos de la municipalidad para trabajar y lo agradecemos”.

El Centro Comunal de Fomento Productivo y Desarrollo Local funciona en calle Independencia 49 (esquina Echaurren) de lunes a Jueves 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas. Los viernes la atención es de 8:30 a 13:30 horas. Consultas al teléfono de red fija +56 443579557 o mensajes al WhatsApp: +56 944914576.

PURANOTICIA