Lideresas Ripamonti y Melipillán además de Villa Alemana al banquillo en comisión investigadora por megaincendio

Por largas horas durante este lunes se desarrolló una de las sesiones de la comisión investigadora por el megaincendio del 2 y 3 de febrero más esperadas: Las exposiciones de las alcaldesas de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; Quilpué, Valeria Melipillán; y Villa Alemana, la alcaldesa subrogante Gloria Solis en representación de Javiera Toledo, quien se encuentra con licencia médica, todas de comunas que resultaron afectadas por el grave siniestro que quitó la vida a 137 personas y dañó miles de casas y familias.

En la sesión de este lunes también participó el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien expuso primero sobre cómo fueron dándose las gestiones de coordinación durante las primeras horas de la emergencia y posteriormente fue el turno de Villa Alemana, Quilpué y luego Viña del Mar. Lo llamativo de esta jornada eran las explicaciones que darían las jefas comunales tras los serios cuestionamientos a la falta de actualización de sus planes de emergencia y evacuación, dudas que fueron planteadas desde los primeros días postemergencia por la prensa y por distintas autoridades. Hay que recordar que aquello se supo en medio de los cuestionamientos de Ripamonti a la cifra de desaparecidos que entregaba el Gobierno.

La exposición de las alcaldesas se extendió por varias horas, y las tres representantes comunales detallaron hora por hora qué pasos y decisiones tomaron en torno a la emergencia, desde que se inició el incendio en el fundo Las Tablas en Valparaíso. En la instancia, incluso Ripamonti dio detalles del plan que trabaja con Elemental para los departamentos de El Olivar quemados frente al Troncal Urbano, hasta que los diputados de la comisión presentes les plantearon sus consultas. Luis Fernando Sánchez comenzó la fase de preguntas, siguió Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Longton y el presidente de la comisión, Tomás Lagomarsino.

QUÉ PREGUNTARON LOS PARLAMENTARIOS

Los parlamentarios solicitaron información y precisar, por ejemplo, los planes de evacuación vigentes, por qué no se había desmalezado en algunos lugares a propósito de especies nativas en el lugar, si es que se habían hecho simulacros de incendio, si el plagio que se detectó en la entrega del primer borrador del plan de emergencias fue clave para el retraso de la visación de la segunda versión, por qué no se utilizó como base el plan de emergencias que tenía el municipio de la administración anterior, si tenían otros sistemas de comunicación además de la telefonía celular, considerando que ésta colapsó tras la caída de las antenas por los incendios, si se comunicaron con la delegada presidencial regional durante las primeras horas o no por qué en gobiernos comunales anteriores los municipios si desmalezaban en terrenos de privados y ahora no, y si se contaba con suficientes camiones aljibe en la emergencia, entre otras.

Al respecto, la alcaldesa Melipillán respondió que “nosotros como municipio no podemos generar inversión o acciones dentro de recintos privados, y en eso la verdad es que desconozco por qué vulneraron la ley los anteriores alcaldes; no es algo que tengo que responder yo, pero si yo tengo bastante claro que la Contraloría es bastante exigente respecto del uso de los recursos públicos y que nosotros también somos bastante exigentes respecto de la probidad y de la buena utilización de los recursos que tiene que tener el municipio. Por ende, hoy día y lo hemos dicho reiteradamente, lo que se requiere es que la ley aborde este problema y efectivamente genere un marco normativo que nos permita intervenir en estos sectores y que genere mejores condiciones y herramientas para que las alcaldías podamos generar mejores condiciones de prevención”.

La jefa comunal había indicado anteriormente en su exposición problemas con falta de personal municipal: “En nuestra dotación podemos evidenciar que Quilpué tiene un funcionario por cada 379 habitantes, a diferencia -como pueden ver- de que el per cápita, por ejemplo, de Viña del Mar y de Valparaíso es de 147 y 156 funcionarios; en Villa Alemana, 229 por cada funcionario. Nuestro presupuesto es el más bajo respecto del personal municipal en relación con otras comunas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque evidencia un problema estructural en la formulación de la planta de nuestra comuna, que está con una planta armada para atender a 100.000 habitantes en relación con que nosotros hoy somos 180.000 habitantes. Como ustedes saben, en nuestro caso, la planta no tiene posibilidad de reestructurarse sino hasta 2027. Por lo tanto, tenemos que lidiar con este déficit para trabajar en nuestras políticas comunales”.





La alcaldesa Ripamonti negó que haya tenido conocimiento de plagio del plan de emergencias: “Sobre el plagio, todavía estoy esperando que me notifiquen a qué servicio público he enviado algún documento plagiado. Si tiene esa información, por su intermedio, Presidente, si es posible oficiar al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, para que nos remita la información plagiada que enviamos, porque no tengo conocimiento de ello”, dijo, tras lo cual los diputados acordaron enviar un oficio a Senapred para que remita cualquier información sobre un eventual plagio que habría involucrado a la comuna.

CUESTIONAMIENTO A REPORTAJE

La alcaldesa de Viña además, cuestionó el rol de la prensa durante la tragedia, y en particular, del medio de investigación periodística Ciper. “Entre otras cosas, estoy aquí para dar cuenta de uno de los incendios más importantes y de los actos de recuperación de la comuna que lidero. Pero también estoy aquí -y debemos confesarlo- porque en las primeras horas, cuando aún había víctimas fallecidas en las calles de mi ciudad, apareció un reportaje que señalaba tres cosas: el plan de emergencia no estaba vigente, no tenían las vías de evacuación y tenían que hacer cortafuegos que no hicieron".

Añade sobre esto la pregunta: "¿Cuál es la fuente de esta información? No lo sabemos, pero la publicación, que estaba plagiada, decía que alguien de Senapred y alguien de Conaf afirmaba esto, pero en off. A mí me gustaría saber quién fue, porque cuando vamos a la misma fuente que está citada sabemos que el primer responsable de generar eso es Conaf”.

"NUESTRO PLAN ESTABA VIGENTE"

Añadió que “nuestro plan estaba vigente no porque yo lo diga. Por favor, no tienen por qué creerme. Ustedes, como Cámara de Diputados, como institución, preguntaron si el plan de Viña del Mar estaba vigente. Fue Senapred, mediante un instrumento administrativo que fue la resolución del propio director nacional, el que dijo que Viña del Mar tiene su plan vigente. ¿Cómo voy a desacreditar al director nacional? No entiendo la contradicción de las ideas. Tengo instrumentos públicos dictados por él que señalan que nuestro plan está vigente”.

La jefa comunal incluso habló de acciones judiciales: “Me parece que estamos frente a una situación que tiene dos caminos. Alguien se equivocó severamente, alguien dio mal una cuña, pues había un periodista que buscaba entender por qué se desencadenó un incendio de esta magnitud. Ahí no tengo cómo ayudarlos, porque a menos que ustedes sepan quién dijo eso y me lo cuenten, podemos controvertir. Incluso, me podrían dar la posibilidad de defenderme judicialmente si alguien miente con tamaña cosa, y que además existan organismos públicos o personas claramente ignorantes que se atreven a repetir eso una y otra vez. Entiendo que las personas no lo saben, pero hay que evitar que esa gente ignorante siga repitiendo cosas falsas y que constan en un instrumento administrativo del propio Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres".

En cuanto al plan de evacuaciones y por qué no había instrucciones, afirmó que “por otro lado, respecto de las vías de evacuación, que también lo decía ese reportaje, creo que ahora la diputada Flores ha hecho un ejercicio muy bueno, porque dijo algo que, naturalmente, cualquier persona podría pensar. ¿Dónde está el cartel que informaba adónde teníamos que evacuar? Las evacuaciones no son al tuntún, ni al tintín, ni si a alguien se le ocurre poner un cartel. Es más, están normadas en el Plan Nacional Específico de Emergencia por Variable de Riesgo Incendios Forestales y en el Plan Específico de Emergencia -instrumento vigente- por variable Incendios forestales con alcance Regional".

“Mucha gente imaginaba que se podía poner un cartel. No obstante, ella no había pensado que como cambia el viento, la zona que establecer calificar como segura puede cambiar. Y así cambió, porque el fuego no necesariamente se dirigía al norte, venía hacia el sur y cambió, tal como cambió en 2022 y tal como va a seguir cambiando, porque es un comportamiento errático. Por lo tanto, establecer un cartelito como el que se ocupa para la cota en materia de amenazas por tsunami, no opera, y eso está bien que todos lo sepamos”, tras lo cual Ripamonti preguntó a los diputados “si se determinó que el incendio partió a las 12:00 horas, terminó viajando decenas de kilómetros hasta Viña del Mar, cruzando la ruta 68, llegando incluso hasta una palmera de avenida Marina, y teniendo más de cuatro horas para ser avisados y generar un proceso de evacuación junto a la Fuerzas Armadas y Carabineros, ¿por qué no se nos informó? ¿Qué es lo que ocurre con ese visor y por qué no se nos entregó la prognosis? Por lo demás, quien instruye la evacuación es Senapred, mediante la delegación; y quien hace la prognosis técnica es Conaf. Nada de ello ocurrió, sin embargo, estamos discutiendo sobre un plan comunal”.

Por su parte, la alcaldesa (s) de Villa Alemana respondió, a propósito una consulta por la comunicación con la delegación presidencial regional, que “tuvimos una buena comunicación, lo cual quería relevar, con la delegación provincial; no con la delegación regional. De hecho, nos enteramos, a través de bomberos, sobre el Cogrid regional”.

"UNA CADENA DE ERRORES"

Respecto a la sesión de este lunes, el presidente de la comisión, Tomás Lagomarsino, indicó que "tuvimos al gobernador regional y a las tres alcaldesa de Viña del Mar, de Quilpué y Villa Alemana en la Comisión Especial Investigadora del mega incendio. Y una cosa que podemos concluir en primer término, es que los equipos municipales llegaron a los lugares de evacuación tardíamente”.

Lo anterior, precisó que “no necesariamente por su propia responsabilidad, sino también porque Senapred mismo no les indicó que debían proceder a los procesos de evacuación que, claramente, no es función del municipio tomar dicha decisión sino del organismo técnico”.

En ese contexto, afirmó que “el panorama completo termina cuadrando en torno al rol de las distintas instituciones y cómo esto fue una cadena de errores que llevó, lamentablemente, a los hechos dramáticos que ya latamente conocemos”.

