Leslie Briones y las opciones de Chile Vamos en el Consejo Constitucional por Valparaíso: "Yo creo que vamos a elegir a dos candidatos"

Bajo la consigna de «soy renovación», la abogada y ex Seremi de Gobierno, Leslie Briones Rojo, espera conseguir uno de los cinco escaños que otorga la región de Valparaíso para el Consejo Constitucional, órgano que tendrá la misión de redactar una nueva propuesta de Carta Magna que rija los destinos del país las próximas décadas.

Conociendo de sobra los "errores del pasado" –en relación al proceso liderado por la Convención Constitucional– la militante de Renovación Nacional (RN) e integrante de la lista «Chile Seguro», propone avanzar en base al diálogo y el debate, llegando a acuerdos y con las personas en el centro de cualquier discusión que se genere.

En conversación con Puranoticia.cl, la carta de la centro-derecha sostuvo que "hemos realizado una campaña enfocada en el territorio y la ciudadanía. Hemos compartido los sueños, anhelos y esperanzas de las personas, pero también los hemos motivado en este nuevo proceso, que tiene que ver con una nueva oportunidad de lograr una Constitución que nos una como chilenos y nos permita avanzar".

Desde esta perspectiva, aseguró que su propuesta ha sido bien recibida por la gente. En cuanto a la recta final de campaña, la carta de RN contó que lo hará con la misma "energía, fuerza y optimismo", pero siempre con los pies en la tierra respecto a que "somos representantes de los ciudadanos". Esto lo dice a modo de no repetir un error de los antiguos constituyentes, de quienes dijo que "se creyeron dueños de la razón y no fueron capaces de mirar al ciudadano en sus necesidades y sus prioridades".

LAS OPCIONES DE LA DERECHA

En base a las últimas encuestas realizadas en la región de Valparaíso, todos los pronósticos dan cuenta que Edmundo Eluchans –abanderado de la UDI– sería uno de los candidatos electos en representación de la lista «Chile Seguro». No obstante, aún se mantiene en "veremos" si el pacto logrará sumar a un segundo candidato que, según los mismos sondeos, perfilan de mejor manera a Gonzalo Ibáñez, la otra carta de RN.

Las proyecciones de la ex Seremi de Gobierno de Valparaíso durante la segunda administración de Sebastián Piñera indican que "yo creo que vamos a elegir a dos candidatos de «Chile Seguro» y estamos confiados y trabajando para eso". Junto a ello, también considera que «Republicanos» sumará a una de sus cartas, lo que le dará la mayoría a la derecha en elección del 7 de mayo en la región de Valparaíso.

Ante la posibilidad que se repita lo de 2017, en la Elección del Senado, donde la gran votación de Francisco Chahuán "arrastró" a Kenneth Pugh a lograr un escaño por encima de Andrea Molina, quien tuvo una votación cuatro veces mayor; podría darse el caso que un buen desempeño de la dupla Briones-Ibáñez permita que RN deje sin nada a la UDI, incluso con Eluchans liderando en votos.

Consultada si Renovación Nacional está fortaleciendo el trabajo de su dupla, la abogada de profesión señaló que "por supuesto, hemos tenido un trabajo que ha sido bastante armónico, que ha sido dejando atrás los intereses personales. Acá creemos que tenemos como sector una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad con las generaciones futuras, por lo mismo hemos trabajado en consciencia, con mucho respeto, y he respetado mucho también a quienes son parte de este proceso".

SUS PROPUESTAS

A juicio de la candidata, el órgano no sólo necesita académicos o expertos en el mundo constitucional, sino que también espera que la ciudadanía opte por profesionales "con una mirada más social, con una historia de vida de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia, de clase media, de los que somos primera generación profesional, por ejemplo, y que sabemos lo que ha significado esto para nuestros padres".

Con esta premisa, expuso que el nuevo texto que rija los destinos del país "debe recoger la sociedad que hoy día somos; tiene que incorporar derechos sociales que no están consagrados en la Constitución, pero también debe hacerse cargo de la seguridad; debemos entregar mayores herramientas a Carabineros, a las Fuerzas Armadas; debemos tener una Defensoría Penal de las Víctimas porque no es posible que los delincuentes hoy tengan un representante legal y las víctimas no".

También propuso "fortalecer la Fiscalía como organismo autónomo, en su función de investigar, porque hoy la delincuencia está desatada y lamentablemente no ha existido control porque tampoco el Gobierno ha tenido el ímpetu para enfrentar a su propio sector. Entonces debemos obligar a actuar en esta materia porque queremos dejarle a nuestros hijos un mejor país, más seguro, con más oportunidades, que se haga cargo de los derechos sociales y debemos trabajar para eso".

"SOY RENOVACIÓN"

A modo de conclusión, quien encabeza la lista «Chile Seguro» en la papeleta cerró la entrevista con Puranoticia.cl recordando su eslógan de campaña: "Yo soy renovación, soy Renovación Nacional, soy renovación de cómo vamos a trabajar de aquí para adelante, y yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales de esta campaña".

A ello sumó el "generar un espacio nuevo para nuevos líderes, para mujeres líderes –que también ha sido tradicionalmente de los hombres– y hoy tenemos mayores oportunidades de estar en estos espacios de toma de decisiones, que son tan relevantes para la unidad que tenemos".

PURANOTICIA