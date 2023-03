Leslie Briones, la primera de la lista de Chile Vamos de cara al Consejo Constitucional en la región de Valparaíso: “Soy renovación”

Aferrada al hecho de que encabezar la lista Chile Seguro le garantiza liderar a todos los candidatos de la coalición Chile Vamos, la ex seremi de Gobierno de Valparaíso durante la segunda administración de Sebastián Piñera, Leslie Briones Rojo (RN), espera lograr un buen cometido en la Elección para el Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo en la región de Valparaíso.

Y es que esta abogada de 41 años promete poner al servicio de su candidatura toda la experiencia recogida en los años como portavoz del Gobierno Regional de Valparaíso, cargo desde donde debió lidiar con al menos tres grandes crisis: la medioambiental en Quintero y Puchuncaví del 2018; el estallido social de 2019; y la pandemia del Covid-19 entre el 2020 y el 2022.

Fueron justamente estas crisis las que, a su juicio, le hicieron desarrollar un liderazgo en lo político y en lo social, que hoy espera utilizar a su favor para imponerse con una buena votación. Esto, al igual que el apoyo que le brinda su madre, la ex alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo, quien espera que sea un factor a su favor en la zona interior de la región.

Leslie, ¿cómo se gesta su candidatura al Consejo Constitucional?

Se gesta por un interés, tanto del partido político al que represento, autoridades del partido y también a la militancia de base con quien siempre he trabajado. Yo de chiquitita comencé en Renovación Nacional y eso ha sido fundamental en esta candidatura, por cuanto los militantes siempre hemos tenido el interés que nuestras propias bases sean parte de estos procesos que son tan importantes. Y por supuesto que el interés mío de llegar a representar a esta región, que es tan grande, diversa, hermosa pero con tantas problemáticas también. Entendiendo que el proceso anterior fue un proceso fallido, donde se farrearon la posibilidad de tener una buena y nueva Constitución, y por lo tanto creo que hoy tenemos la posibilidad cierta de no cometer esos errores del pasado y tener una buena Constitución que nos una como chilenos y que incorpore a la sociedad que hoy día somos, porque finalmente eso se va a buscar en este proceso donde ya se ha visto que hay más responsabilidad para poder lograr este objetivo.

¿Siente que esta nominación de Renovación Nacional es un premio de consuelo por la vez que la bajaron en su carrera como Diputada?

No, de ninguna manera. Si fuera premio de consuelo, sería otro tipo de candidata. El hecho que yo sea candidata al Consejo Constitucional me va a significar, si soy electa, quedar inhabilitada para ejercer cualquier cargo político de elección popular, así que de ninguna manera es un premio de consuelo. Para mí, personalmente sí es un premio saber que tengo la posibilidad cierta de ser parte de un proceso que para Chile es un proceso importante, que para mí como profesional es importante, entendiendo que soy abogada, y por supuesto, la posibilidad de enmendar estos errores que se cometieron con anterioridad, lo que hace que éste sea un proceso bastante noble y de mucho interés para mí.

Si bien, esta campaña no es igual a la parlamentaria donde se prometen cosas, pero ¿cuál cree usted que será su "caballito de batalla", el tema que quiere plantear si o sí en el Consejo Constitucional?

Hay varios temas que son importantes: la seguridad en todos sus ámbitos, no sólo del punto de vista de la violencia que hoy está desatada en nuestro país, donde la delincuencia no tiene cómo ser enfrentada, por cuanto tenemos un Gobierno que lamentablemente no ha hecho la pega, tenemos un Gobierno donde se indulta a los delincuentes y por lo tanto las señales que han dado son bastante fallidas. No han puesto urgencia a los proyectos de ley que tipifican ciertos delitos que ponen penas más altas, y en ese sentido creo que ha existido una inercia del Gobierno en esta materia. Pero la seguridad también significa poder definir dónde queremos que nuestros hijos estudien, y para eso necesitamos libertad pero seguridad, seguridad que nuestros hijos van a tener una educación de calidad. Necesitamos también seguridad en las mujeres, en materia de género. Seguridad en la igualdad de derechos, pero también en la igualdad de oportunidades, en la prevención de delitos contra la mujer. Lamentablemente tenemos un Gobierno que se llama feminista, pero que de feminista no tiene nada, porque vemos cómo todos los días están matando mujeres, porque vemos que esta política no está llegando a la ciudadanía, donde no ha existido un real cambio cultural, y por lo mismo tampoco se ha hecho nada y ha existido esta inercia. Volvemos a lo mismo del indulto; el indulto a un delincuente que violentó a una mujer, condenado por violencia intrafamiliar. Hoy eso no es aceptable, menos hoy que es el Día Internacional de la Mujer, donde hemos reivindicado nuestros derechos y pelear estos espacios de participación ciudadana y de toma de decisiones.

Considerando que usted es la única carta 100% RN, ¿el partido la apoya económicamente de igual manera que a los otros candidatos de la lista o hay diferencias?

Los partidos son los que definen ese tipo de situaciones. También son políticas que se establecen a través del Servel con total transparencia. En ese sentido, no tengo nada más que decir que lo que está a través del Servel y lo que puedan traspasar como recursos a los partidos y de los partidos a los candidatos.

¿Dónde ve usted que están sus posibilidades de ser electa: ganando la lista o siendo arrastrada por otro candidato u otra candidata?

Soy la primera en la lista, y por lo tanto creo que soy la que debo llevar la responsabilidad de liderar y ganar esta lista.

¿Cree que su rol desempeñado como Seremi de Gobierno le ayuda en esta elección?

Sí, por supuesto, fue un rol que me dio mucha experiencia profesional, experiencia en el ámbito humano también. Nos tocó vivir muchas crisis a nivel gubernamental: crisis social, crisis medioambiental, la pandemia, y donde tomé un rol de liderazgo, frente a todas las políticas sociales. Eso me hace sentido y por eso me siento con la responsabilidad de poder llevar esas necesidades a este proceso constitucional y de también ejercer este rol de liderazgo que se me entregó al ponerme primera en la lista.

¿La figura de su madre, la ex Alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo, es una ayuda en esta campaña?

La figura de mi madre es demasiado importante para mí, es una mujer que me inspira todos los días a levantarme, a trabajar y a enfrentar todo lo que la vida me está deparando. De verdad, ella ha sido una mujer que ha luchado siempre y me enseñó eso, a pelear todas las batallas, siendo chiquitita y peleando con los grandes.

¿Cree usted que es una amenaza para Chile Vamos esta lista aparte del Partido Republicano?

No, yo creo que cada uno tiene cosas que mostrar. Yo estoy convencida que la lista de Chile Seguro es la mejor lista, entendiendo que hoy la ciudadanía no quiere posiciones extremas. Eso significa que estamos trabajando para generar un espacio de diálogo, de conversación. Y en en el caso de la lista de izquierda, tenemos a la lista del indulto, la lista del Gobierno, que lo ha hecho pésimo y que finalmente hoy están representados por las personas que fueron cómplices de este proceso anterior fallido, que fueron parte del mismo, y creo que nosotros como Chile Seguro tenemos muchas posibilidades porque siempre estamos dispuestos y llanos al diálogo y a llegar a acuerdos para lograr el objetivo más importante, que es poner a las personas en el centro.

¿Por qué la ciudadanía de la región deberían votar por Leslie Briones?

Porque soy de la región, porque me siento con la responsabilidad de poder liderar la lista de Chile Seguro, porque creo que nuestro país tiene una oportunidad histórica de tener una nueva Constitución, pero una buena Constitución; y porque Leslie Briones Rojo es renovación.

