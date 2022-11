Las verdaderas razones de la salida del Seremi de Energía de Valparaíso: Hernán Dinamarca fue denunciado por acoso y maltrato laboral

"El Ministerio de Energía informa que se aceptó la renuncia del Secretario Regional Ministerial de la Región de Valparaíso, Sr. Hernán Dinamarca Cruz, a partir del viernes 28 de octubre. Producto de esta renuncia, lo subrogará en el cargo el Sr. Julio Zumaeta Bustamante, quien actualmente se desempeña como Secretario Regional Ministerial de Minería de la misma región".

Con estas palabras, sin ningún argumento por medio y ocultando bajo la alfombra los verdaderos motivos de su salida, el Ministerio de Energía confirmaba a través de un escueto comunicado de prensa que el periodista y también profesor de Historia y Geografía dejaba el cargo de Seremi de Energía de Valparaíso, el cual comenzó a ejercer el pasado 13 de abril, vale decir, poco más de seis meses.

El ex directivo en medios de comunicación y consultor en medio ambiente, llegó al Ministerio de Energía avalado por su experiencia en gestión de proyectos, relacionamiento comunitario y sustentabilidad, tanto en empresas, como en el gobierno y en la sociedad civil, así como en docencia universitaria en Chile y Europa. Fueron estos aspectos los que hicieron del militante del Partido Socialista (PS) una carta fuerte para asumir la cartera de Energía en la región en la que además reside.

No obstante, sus presuntas capacidades laborales se contraponen diametralmente al trato que mantenía con el personal de la Secretaría Regional Ministerial. Esta situación le valió incluso una denuncia por acoso y maltrato laboral, presentada en su contra por una ex periodista de la cartera, la que tras largos cuatro meses de investigación, derivó en que desde Santiago le pidieran la renuncia. Hernán Dinamarca Cruz fue destituido.

"Empecé a hacer un reemplazo en la Seremi de Energía de Valparaíso y el Seremi tenía un trato muy hostil, al punto que me gritaba frente a mis compañeros, me trataba mal, me denostaba y finalmente me vino una crisis de pánico. Pedí hora al psiquiatra, me dio una licencia y yo denuncié al Seremi. Me contacté con la Asociación de Funcionarios del Ministerio e hice una denuncia por acoso laboral, la cual gané y lo destituyeron... le pidieron la renuncia", señaló a Puranoticia.cl la periodista Karin Micelli, quien trabajó en la cartera regional entre mayo y julio de este año.

En la demanda presentada, se indica que fue víctima de acciones del tipo violencia organizacional "desde pocos días después del ingreso al servicio, en calidad de reemplazo de la encargada de Comunicaciones titular, siendo reiterativo hasta el momento en que le fue otorgada una licencia médica para reposo laboral", motivo por el cual solicitó que el seremi de Energía, Hernán Dinamarca, "sea separado de sus funciones debido al delicado ambiente laboral que se ha generado".

En cuanto a lo ocurrido, la periodista comentó que "fueron tres meses de infierno", los cuales comenzaron la primera semana cuando, a raíz de problemas de salud de su hijo, solicitó continuar bajo la modalidad de teletrabajo, lo que le significó dos semanas después que el entonces seremi Dinamarca la recriminara señalándole que "cuando estás haciendo teletrabajo no trabajas".

Estas situaciones continuaron durante la elaboración de textos y entrega de propuestas, instancia en que la ex autoridad la hacía callar sin darle la posibilidad de poder terminar

ideas: "Básicamente, ni siquiera me dejaba hablar. Cada vez que teníamos una reunión, yo iba a empezar a hablar y me decía '¡cállate!'", relató Micelli a Puranoticia.cl, advirtiendo también que el trato hostil era con todos los funcionarios, no sólo con ella; aunque sí precisó que esto ocurría principalmente con mujeres. "Era misógino porque con los hombres no tenía el mismo trato", complementó.

Bajo este contexto, confesó que "la secretaria, de hecho, le paraba los carros, pero yo no me atrevía a hacerlo. Mis colegas me decían que no podía aguantar que me tratara así y que le parara los carros. Yo decidí pedir la licencia y extenderla lo más posible hasta que el Ministerio y la Subsecretaría hiciera la investigación, lo que terminó en su destitución".

Durante una visita a Valparaíso del entonces ministro Claudio Huepe, la periodista se coordinó con una funcionaria de gabinete del secretario de Estado para llegar al lugar de la actividad, en el cerro Playa Ancha. Así fue como acordaron utilizar un automóvil de aplicación de transportes, lo cual le fue comunicado luego al seremi Hernán Dinamarca, quien reaccionó de mala manera: "'Por qué haces eso, tú no tienes respeto por lo público, tú te tomas licencias y decisiones que no corresponden, deberías preguntarme a mí'. Lo anterior, en un tono no adecuado", explicó.

Micelli contó también que el ex Seremi de Energía la llamaba "para cosas muy ridículas", las que muchas veces le valían tener que presentarse en la oficina, en circunstancias que perfectamente podría haber resuelto por la vía telefónica. De igual forma, recordó que previamente a su llegada le habían advertido cómo era la autoridad: "Me dijeron que él es medio complicado, pero dije que 'bueno, está bien...'".

Una vez consumada la salida de Hernán Dinamarca, la periodista Karin Micelli señaló a Puranoticia.cl que "creo que está bien, creo que gente como esa no puede estar en cargos públicos o cargos de poder. Él, la verdad, no hizo nada como Seremi de Energía, no hizo ningún aporte y sólo maltrató a la gente".

Por último, la periodista que ahora está buscando trabajo concluyó diciendo que "no se han contactado conmigo desde el Ministerio de Energía. Tuve todo el apoyo de la Asociación de Funcionarios, ellos me apoyaron, pusieron la denuncia y gracias a eso se fue este caballero, pero fue el único apoyo que he tenido".

PURANOTICIA