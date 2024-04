Las exigencias al Gobierno de diputados, alcaldes y candidatos de la región de Valparaíso tras asesinatos de Carabineros en Cañete

Diversas reacciones ha generado en la región de Valparaíso el brutal crimen contra tres carabineros en la comuna de Cañete durante la madrugada del sábado.

Cabe recordar que el sargento primero Carlos Cisterna, el cabo primero Sergio Arévalo y el cabo primero Misael Vidal acudieron a un llamado que denunciaba un asalto en la zona, instante en que fueron emboscados y acribillados con armas de fuego. Luego, sus cuerpos fueron dejados en una camioneta, la cual incendiaron después.

Y es que más allá de reprochar lo ocurrido, enviar los sentidos pésames a las familias y a la institución policial, algunos políticos locales también han aprovechado la oportunidad para plantear una serie de exigencias al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Uno de ellos fue el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri, quien señaló que "le exigimos al Gobierno que no sólo decrete duelo nacional, sino que también retire las querellas que existen contra Carabineros, porque queremos hechos concretos, que respeten el Estado de Derecho y reconozcan a la institución de la manera que Chile lo hace y admira".

A ello agregó que "no existen los derechos humanos para los carabineros y sus familias. ¿Hasta cuándo esperamos que este Gobierno imberbe se ponga los pantalones y enfrente el crimen organizado, el narcotráfico y la situación que vivimos como país de una manera madura? Y exigirle a los poderes del Estado lo que deben hacer para vivir en un Chile en paz y tranquilo".

Por el lado de los diputados de la regió de Valparaíso, uno de los primeros en abordar lo ocurrido este fin de semana en la región del Biobío fue Andrés Celis, quien exigió las renuncias tanto de la ministra del Interior, Carolina Tohá, como del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quienes responsabilizó por no tomar las medidas adecuadas para proteger a los ciudadanos y a las fuerzas del orden.

"La Ministra y el Subsecretario del Interior no han dado el ancho, y por esto ahora debemos lamentar la muerte de tres mártires de Carabineros, enlutando el aniversario de la institución. Ambos deben renunciar y asumir que nunca han tomado las medidas adecuadas para proteger a Carabineros y menos a las y los ciudadanos. Seguridad es la gran debilidad del Gobierno, sumando la falta de voluntad política para enfrentar de manera efectiva el terrorismo en La Araucanía", sostuvo el legislador.

También le solicitó al Gobierno a que "por favor cite al Cosena, pero con facultades resolutivas. Que apure, que le dé suma urgencia o discusión inmediata al proyecto de ley que regula el uso de la fuerza y que, además, se presente una ley que sea de inteligencia moderna y otras leyes que vayan por el camino donde Chile se convierta en un país que de verdad pueda perseguir el crimen organizado y el narcotráfico".

Luego, el diputado Hotuiti Teao sostuvo que "no podemos dejar de hacer un llamado al Presidente de la República y al Gobierno. Si esto tiene relación con actos terroristas, creemos que debe decretarse Estado de Sitio para llegar más rápido a los responsables, y permitir que las policías y el Ministerio Público puedan desarrollar actividades investigativas más expeditas que conduzcan al arresto de estos antisociales".

Además hizo un llamado enfático a sus pares a "legislar cuánto antes en materia de seguridad", agregando que "reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando, no sólo en pos de la seguridad de nuestros conciudadanos, sino que también por una mayor protección de nuestras fuerzas armadas, de orden y seguridad pública”.

"También necesitamos mano dura para terminar con la inseguridad y el conflicto en el sector, y no sólo eso, que no le tiemble la mano al Mandatario para poner freno a la matanza de quienes nos protegen, no sólo en Cañete, sino que en todo el país. Urge que se tomen medidas más radicales para terminar con la crisis de seguridad que reina en la Macro Zona Sur y en el país", sentenció el parlamentario del Distrito 7.

También desde la oposición, el diputado republicano por Valparaíso, Luis Fernando Sánchez, criticó la presencia de autoridades oficialistas en la región del Biobío, refiriéndose a ello como un "juego comunicacional". Al respecto –dijo desde Cañete– que "tomamos un vuelo comercial y pudimos reunirnos con carabineros, vecinos y dirigentes locales en Concepción, Los Álamos y Cañete. La situación allá es crítica. Son compatriotas que sufren el abandono por parte del Estado y una violencia extrema que el resto del país normalizó. Es inaceptable que sigamos así".

"A pesar de que el ministro Elizalde nos contactó muy temprano para invitarnos al viaje junto al Presidente, cuando llegamos al Grupo 10 nos dimos cuenta que no había ninguna medida clara, que nadie iba a renunciar, que era todo un juego comunicacional, y decidimos no prestarnos para eso", sostuvo.

Y también exigió que "se necesitan medidas fuertes de una buena vez: Estado de Sitio en toda la Macrozona Sur, o al menos en Arauco; la renuncia del gabinete de seguridad, por su absoluta inoperancia; amnistía y libertad a todos los carabineros y militares perseguidos por la justicia; y una guerra frontal contra el terrorismo".

Los lamentables asesinatos en Cañete también fueron abordados por candidatos a diversos cargos políticos en la zona, como Luis Pardo, ex Diputado y hoy carta de RN para la Gobernación Regional de Valparaíso: "Hago un llamado a las autoridades frenteamplistas y octubristas de nuestra región a poner fin a la hipocresía. Es hora de que pidan perdón a Carabineros y a la ciudadanía. En particular, a autoridades como Rodrigo Mundaca, que acusó a Carabineros de ejercer “violencia criminal” durante el estallido social, señalando además que la nuestra era una policía militarizada responsable de violar sistemáticamente los Derechos Humanos”.

Quien también se pronunció al respecto fue Pablo Rojas, oficial en retiro de Carabineros y ex Director de Seguridad Municipal de Concón, que hoy va por la Alcaldía: "Basta de comisiones y mesas de trabajo. Hagan lo que Chile pide a gritos: defiendan de una vez por todas a Carabineros", sostuvo el precandidato de Chile Vamos.

Lo ocurrido en el sur también fue tema para el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien señaló que "como Municipalidad esperamos que tanto las policías como la Fiscalía y Tribunales puedan realizar la más profunda y exigente investigación para esclarecer el deleznable asesinato de tres carabineros en el sur de nuestro paìs, pues este crimen no puede quedar en impunidad".

"Sin perjuicio de lo anterior, es muy importante poner sobre la mesa una mirada distinta para poder enfrentar la compleja situación de seguridad que vive el país. Las soluciones que se pensaron hace 20 años y que se siguen repitiendo, no son las más adecuadas. Nosotros pensamos que es importante poner sobre la mesa una Agenda Corta de Seguridad que, además de fortalecer el rol de las policías, fortalezca el rol de las comunidades y de los municipios en la tareas preventivas que son claves en el combate al delito", añadió el jefe comunal porteño.

Finalmente, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, expuso que su comuna "está conmovida y acompaña a Carabineros en este dolor nacional. Me quedo con las palabras del Monseñor, quien hizo una reflexión fundamental sobre la necesidad imperiosa de construir paz con rigor, trabajo y unión sincera".

PURANOTICIA