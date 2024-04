Las definiciones del PPD en Cartagena: comuna ha sido liderada 12 años por Rodrigo García, hoy inhabilitado para ir por la reelección

Si bien, la elección de nuevos alcaldes y concejales será importante en todo el país y la región de Valparaíso, en la comuna de Cartagena se vivirá con especial atención, pues luego de 12 años deberá dejar el cargo el alcalde Rodrigo García Tapia.

Este militante del Partido por la Democracia (PPD) asumió el cargo en diciembre del año 2012, luego de dos intentos fallidos para quedarse con la Alcaldía de Cartagena, tal y como lo había hecho su padre, el ex alcalde Luis García Rojas.

Es aquí donde se abre una de las grandes interrogantes en la región de Valparaíso, pues queda por resolver si la centro-izquierda, aliada esta vez con el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y la Democracia Cristiana (DC) aplicará el criterio de «el que tiene, mantiene» o si la carta para las municipales deberá zanjarse en Primarias.

Bajo este contexto es donde surge el nombre de Patricia Quiroz Pehuenche, concejala cartagenina que se quedó con la primera mayoría en la Elección Municipal del 2021, quien sería la carta del PPD bajo el mecanismo del "cupo político" que deja García.

"Tenemos una Concejala con la más alta mayoría, que es Patricia Quiroz. Ella es nuestra candidata. A ella la vamos a apoyar y a defender. Si bien, el criterio de «el que tiene, mantiene», es algo que se ha tomado como un acuerdo a respetar", dijo a Puranoticia.cl la diputada Carolina Marzán, presidenta regional del PPD en Valparaíso.

Dicha tesis fue corroborada por el primer vicepresidente de la tienda, el consejero regional (core) Manuel Murillo, quien señaló que "en el caso de Cartagena, como todos los partidos están tratando de proteger a los alcaldes que están con cupo político –pues Cartagena durante años ha sido PPD– hemos querido defender que siga siendo del PPD y por eso hemos levantado a la concejala Patricia Quiroz, que además es dirigenta regional y es la primera mayoría en el Concejo Municipal".

Pero más allá de lo que plantee el partido, lo cierto es que la idea de dejarles por "cupo político" el candidato al PPD no cae bien en todos los sectores. Así lo reconoció la diputada Marzán, quien indicó que "hay sectores que insisten en hacer Primarias". Se trataría de Comunes, quien estaría levantando un candidato para esta comuna.

"La verdad es que si finalmente esa es la modalidad que impere –que me parece que también es democrática– nosotros vamos a defender a nuestra candidata desde todos los espacios, porque ha tenido un gran trabajo y despliegue territorial y los votos y el apoyo que ha tenido de la comunidad así lo avala", agregó la timonel.

Murillo, en tanto, explicó que "en Cartagena hay un candidato que es de Comunes, del mundo del Frente Amplio, que ha sido cuestionado por denuncias que tiene y que no me constan. Pero no nos molesta ir a Primarias inclusive. Si quieren primarias ahí, también tienen que permitir que haya primarias en otras comunas donde ellos tienen candidatos a Alcalde, como en Quilpué, Viña del Mar u otra comuna".

De esta manera, lo que parecía ser una definición más o menos zanjada en una comuna clave para el Partido por la Democracia, dejó a la luz una insospechada controversia entre los partidos de la centro-izquierda (más la DC) con sus aliados del bloque «Apruebo Dignidad», conformado tanto por el Frente Amplio como por el Partido Comunista. Así y todo, la polémica se resolverá a las 0:00 horas de este jueves 11 de abril, cuando por fin se conozca cuáles serán las comunas en las que se realizarán Primarias oficiales de cara a los comicios a realizarse el sábado 26 y el domingo 27 de octubre en todo el país.

