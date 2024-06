Las "apuestas olvidadas" de Chile Vamos en Valparaíso lamentan que la ciudad fuera usada como "moneda de cambio" en negociaciones

Un fuerte remezón en la oposición provocó la UDI tras expresarle su respaldo al candidato republicano Rafael González con miras a la Elección Municipal en la comuna de Valparaíso; esto, considerando que Chile Vamos –coalición a la que pertenece la tienda gremialista– ya tiene dos candidatos: Jaime Morales, de Evópoli; y Leonardo Contreras, de Renovación Nacional (RN), las cartas olvidadas de Chile Vamos.

Y es que en Valparaíso –tal como en otras ciudades de la región– no ha existido consenso en las huestes de la oposición, por lo que faltando cuatro meses y algunos días para los comicios de alcaldes y concejales, son varios los nombres que han sonado y que deberán ser ratificados –con sus respectivos caídos y confirmados– antes del sábado 27 de julio, fecha en que se deben inscribir las candidaturas ante el Servicio Electoral.

Por lo pronto, los nombres que se barajan en la oposición son cuatro: los ya mencionados Jaime Morales, de Evópoli; Leonardo Contreras, de Renovación Nacional, Rafael González, del Partido Republicano; y Juan Marcelo Valenzuela, del Partido de la Gente. De ellos, debiera salir el nombre que competirá ante Carla Meyer, la "delfín" del alcalde Jorge Sharp para que compita por sucederlo en el cargo; y la concejala Camila Nieto, la ganadora de las Primarias oficialistas en el Puerto.

VALPARAÍSO, UNA "MONEDA DE CAMBIO"

Esta decisión –que tendrá que ser ratificada por la Unión Demócrata Independiente– no cayó nada bien en las otras tiendas de la coalición, pues consideran que Valparaíso sólo ha sido utilizado como una "moneda de cambio" en las negociaciones que tienen la UDI con Republicanos y el Partido de la Gente en otras ciudades y regiones.

Así lo estima Jaime Morales, la carta de Evópoli a la Alcaldía de Valparaíso, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que toda esta situación "se presta para malos entendidos, porque Javier Macaya, presidente nacional de la UDI, sale a respaldar la candidatura de Republicanos (Rafael González), entonces se puede pensar incluso que fue una candidatura instrumental en su momento, y que esto estaba pre-negociado de antes entre la UDI y Republicanos".

"Yo creo que en un principio Valparaíso fue usado como una moneda de cambio. Me parece que antes la moneda de cambio era con el PDG, que tenía más fuerza. Pero viendo lo que pasó, donde el partido se cae a pedazos, sus diputados abandonan el partido, empiezan a salir a la luz pública funas al candidato Juan Marcelo Valenzuela, a quien respeto mucho, pero lamentablemente le ha jugado en contra el correr del tiempo", prosiguió su análisis el candidato.

No obstante, Morales cree que cuando él ingresa a la carrera por la Alcaldía, hace ya cuatro meses, "causamos una impresión positiva y eso cambia el baraje del naipe y la perspectiva de la moneda de cambio, porque pasamos de ser una candidatura de moneda de cambio a una candidatura que tiene una impronta, un sello, un programa y un estilo que viene desde lo más profundo de Valparaíso".

Acerca de las indefiniciones del bloque, comentó que "tiene que ver con los egos personales en los conglomerados políticos, que no fueron capaces de buscar un candidato único y ponerse de acuerdo con un plan y proyecto en común, cuando en estas circunstancias urge que la oposición defina un candidato verdaderamente transversal y que cuente con apoyos no sólo políticos, que es muy importante, pero también ciudadano, que también es trascendental en la competencia final".

UN "OLVIDADO" DE LA ELITE DE CHILE VAMOS

Con la controversia instalada de lleno en Chile Vamos debido al apoyo de la UDI a la carta de Republicanos, el tema también fue abordado por Leonardo Contreras, la carta de Renovación Nacional (RN) a la Alcaldía de Valparaíso en las elecciones de octubre.

"La verdad es que yo los dejo que peleen. Acá la gente no necesita peleas ni ninguneos. Para mí, cada uno de los candidatos que existen a disposición de Valparaíso, creo que representan distintas sensibilidades y todas esas sensibilidades debemos unirlas detrás de un proyecto para poder ganar esta Alcaldía y darle a Valparaíso un proyecto que lo levante y saque del estancamiento y la situación paupérrima en la que se encuentra. Creo que no se puede despreciar a nadie como lo han hecho desde todas las otras candidaturas, con un fuego cruzado. Yo prefiero mantenerme al margen de esa riña", dijo.

Pero a pesar de querer mantenerse al margen de esta nueva coyuntura en Chile Vamos, el abogado de profesión sí reconoció que Valparaíso ha sido utilizado como moneda de cambio para las negociaciones políticas, aunque indicó que esto es normal en política: "En su momento Evópoli también utilizó la moneda de cambio para que RN apoyara a su candidata en Concón. Por parte de RN se cumplió con la palabra empeñada, pero no ha existido reciprocidad en ese sentido, independiente que su candidato no está bien posicionado en las encuestas ni en la opinión pública".

También confesó que "más que de Chile Vamos, me siento un olvidado de la oligarquía de Chile Vamos, de la élite, porque la élite siempre va a querer respaldar a alguien que pertenece a su propia élite, de modo que cuando uno viene de otro sector, cuando uno viene del cerro, cuando uno es un verdadero facho pobre, hijo de chofer de micro, de costurera, obviamente que no va a tener mucha cabida en esa elite. Y no me preocupa mucho en realidad, porque en Valparaíso este grupo de Chile Vamos que está acostumbrado al poder y que ha ocupado los cargos en los dos gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera, no tiene presencia, no tiene respaldo ni tiene injerencia en la ciudadanía de Valparaíso".

LLAMADO A LAS DIRIGENCIAS

Este martes, en la Universidad del Desarrollo, en Las Condes, se llevó a cabo un acto para recordar al trágicamente fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, acto al que asistió Jaime Morales. Justamente recordando las emotivas palabras emitidas por ex mandatarios latinoamericanos presentes en la ceremonia, el candidato de Evópoli evocó al espíritu del ex Jefe de Estado para que las dirigencias de los partidos de Chile Vamos decidan al candidato para competir por la oposición en Valparaíso.

"Quiero hacer el llamado a los líderes de Chile Vamos, a que crean en las candidaturas de Chile Vamos y que crean en el legado que dejó el ex Presidente Sebastián Piñera: el diálogo, la transversalidad y la capacidad de poder conversar con el opositor, de entender que no somos enemigos, sino que somos opuestos políticos", indicó Morales en diálogo con Puranoticia.cl.

En tanto, Leonardo Contreras sostuvo que "mi mensaje a las dirigencias de Chile Vamos no es a que sólo se pongan de acuerdo en un nombre. Nosotros no sólo hemos trabajado en levantar a una persona –que en este caso soy yo– sino que también en levantar un proyecto de ciudad. Acá no sirven los individualismos ni tratar de levantar un personaje, porque los personajes se caen".

Así es como concluyó sus palabras repasando también a la carta del Partido de la Gente, de quien dijo que "los personajes son totalmente falibles, pero cuando las ideas son buenas y cuando están respaldadas por una conciencia ideológica, creo que es lo que permite ganar una elección. Las marcas pueden sufrir deterioros, las personas también, como la candidatura del PDG, que hace un año estaba muy bien posicionada y que hoy la candidatura de Juan Marcelo Valenzuela está en el piso".

