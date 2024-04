La venta ilegal de fentanilo en la región de Valparaíso y su conexión con la crisis en la Seremi de Salud

El ex seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, levantó una voz de alerta sobre la venta ilegal de fentanilo en San Antonio que realizaba una tens en una clínica de la ciudad puerto, y señaló que esto se pudo haber evitado con un equipo más robusto de Políticas Farmacéuticas, el departamento que ha visto mermado su personal en los últimos meses debido a renuncias por sobrecarga laboral y nulo diálogo con la autoridad.

De acuerdo a lo informado en un reportaje de Canal 13, Natalia Elena Contreras Berrios fue detenida por robar y vender ampollas de fentanilo en la comuna de San Antonio. La mujer de 29 años, técnico en enfermería, fue acusada de sustraer la denominada droga zombie desde la clínica Intermedical donde trabajaba y ofrecer la venta de fentanilo a través de redes sociales, entregando las dosis usando su uniforme.

A través de WhatsApp, la profesional citaba a sus clientes a una plaza de San Antonio donde realizaba la entrega de alguna ampolla o de una receta médica retenida timbrada en blanco para que la persona la rellenara como estimara conveniente, y de acuerdo al OS-7 de Carabineros era comercializado a $15.000.

De profesión químico farmacéutico, la exautoridad sanitaria -que debió sortear buena parte de la estrategia sanitaria durante la pandemia en la Región de Valparaíso- dijo sobre esto que “lo que pasó en San Antonio es importante que la autoridad sanitaria pueda poner todos los recursos disponibles, entre ellos, reforzar los equipos de la seremi para que puedan fiscalizar y evitar que justamente los medicamentos que tienen control legal como los psicotrópicos y estupefacientes, se comercialicen ilegalmente o se utilicen para elaborar drogas preocupantes como la droga zombie”.

En esa línea, explicó la importancia de robustecer el equipo de Políticas Farmacéuticas que tuvo la renuncia de su encargada regional, Ann Loren Smith, destacada profesional y académica respetada por los trabajadores de la institución y el círculo de farmacéuticos, a comienzos de este mes. De hecho, un tiempo antes de la salida de Smith había renunciado otro funcionario, y tras todo lo ocurrido, quedaron sólo tres profesionales, pero una de ellas estaba en pleno proceso de inducción.

“A mi parecer considero grave que los equipos de la Seremi en todo ámbito no sean lo más completos posible. Los químicos farmacéuticos en la Seremi tienen un rol clave tanto en la formalización de establecimientos farmacéuticos, es decir, autorización de farmacias o botiquines de centros de salud. Y también tienen un rol respecto a la fiscalización, como por ejemplo, el adecuado funcionamiento de los recintos ya autorizados como la colaboración para evitar el crecimiento del comercio ilegal de medicamentos que hoy podemos ver lamentablemente en ferias libres, plazas o transporte público”, explicó Álvarez.

A propósito de aquello, llamó al gobierno a tomar cartas en el asunto lo antes posible, para evitar que este tipo de situaciones vuelva a ocurrir. “Somos una región grande, si la autoridad no tiene los recursos es importante que el Ministerio de Salud refuerce la región, porque somos la principal entrada del país respecto al ingreso de productos y la segunda región más grande en habitantes. Si los equipos de la Seremi no cuentan con todos los recursos necesarios, la fiscalización que es una acción preventiva, principalmente, no se puede realizar y se llega tarde, cuando ya se produjo el problema, y lamentablemente impacta en la salud de las personas”.

En tanto, la reunión entre los gremios y la Seremi que se realizaría este martes para abordar el problema del personal se reagendó para el jueves, debido a la emergencia en Los Andes por el caso de dengue.

