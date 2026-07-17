"La región de Coquimbo no está preparada para eso": gobernador alerta por intensas lluvias previstas hasta el lunes

El gobernador de la región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, señaló que las precipitaciones registradas hasta ahora han sido inferiores a las proyectadas, aunque llamó a la población a mantener las medidas de prevención, debido a que el pronóstico aún contempla un importante volumen de lluvias para los próximos días.

En conversación con Radio Pauta, la autoridad explicó que "Se ha dado una distribución casi muy uniforme de las precipitaciones, lo que precisamente evita que sea en situaciones de inundaciones, de anegaciones".

Juliá detalló que en las comunas de La Serena y Coquimbo han caído cerca de 14 milímetros de agua, una cifra considerablemente menor a los 40 milímetros que los meteorólogos proyectaban para la primera jornada del sistema frontal. No obstante, advirtió que "todavía se mantiene el pronóstico y la proyección de agua".

Asimismo, sostuvo que "Este se podría transformar precisamente en el evento del siglo porque yo en lo personal como meteorólogo, yo tengo veinte años trabajando como meteorólogo y no me había tocado ver una situación así".

La autoridad insistió en que "no bajar los brazos" será fundamental, ya que las precipitaciones podrían concentrarse entre este viernes y el lunes, advirtiendo que "La región de Coquimbo no está preparada para eso".

Finalmente, el gobernador indicó que el borde costero continúa siendo uno de los sectores de mayor preocupación debido a las marejadas asociadas al sistema frontal, además de las quebradas y esteros existentes en la región.

En ese sentido, concluyó que “El borde costero continúa siendo uno de los puntos más vulnerables debido a las marejadas asociadas al sistema frontal. También estamos atentos a las numerosas quebradas y esteros de la región, donde muchas personas viven o depositan escombros. Es ahí donde tenemos puesto los ojos".

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