La nueva vida de Moisés Villarroel: el ex mundialista de Francia '98 que hoy prepara a las futuras promesas del fútbol en Valparaíso

“No se me cae la corona por eso, el trabajo dignifica”, decía Moisés Villarroel hace poco menos de un año cuando la prensa informaba que luego de desvincularse de Santiago Wanderers por un enfrentamiento con el dueño del club, Reinaldo Sánchez, el ex jugador tomó la decisión de trabajar como conductor de Uber.

Fue en ese contexto que recibió un llamado del alcalde porteño, Jorge Sharp, para integrarse al equipo de Deportes, específicamente al proyecto de Escuelas Populares de Fútbol. De esta forma, desde julio pasado visita barrios de las partes altas de Valparaíso: “Cuando el alcalde me comenta sobre las escuelas, me llamó mucho la atención, que no solo fuera un proyecto deportivo, sino que también tuviera una perspectiva social”, comentó Villarroel.

El ex jugador de 47 años, mundialista en Francia 1998 y que, además, disputó cuatro copas América con la camiseta de la Selección Chilena, ha sido uno de los encargados de liderar el proyecto de las Escuelas Populares, buscando formar, preparar y potenciar a niñas, niños y jóvenes de la ciudad puerto.

“Nosotros nos enfocamos en que puedan ir generando un hábito deportivo, que les permita una mejor adaptación, ya que esto les servirá para cuando tengan la oportunidad de cumplir sus sueños, además de enseñarles valores y que sean grandes personas”, comentó el otrora entrenador de Santiago Wanderers.

A su vez, expresó que cada entrenamiento, cada clase que se ha impartido cuenta con un alto nivel de profesionalismo, “los niños y niñas son súper entusiastas, se motivan cuando ven la cancha con toda la implementación deportiva que está a su disposición, además contamos con más de cinco profesores que se dedican exclusivamente a la preparación y ejecución de los entrenamientos, todo esto totalmente gratuito, ya que sabemos que muchas familias porteñas no tienen para pagar escuelas de fútbol privadas”, añade.

En total, son nueve escuelas populares que se encuentran funcionando; Lepeley Montedónico, La Laguna de Placeres, Héroes del Mar, La Campana, La Isla Sur, Folklor Rodelillo, Nueva Unión Miguel Lucero, Porvenir bajo y Mesilla, Playa Ancha, todas ubicadas en barrios que desde siempre han sido permanentemente estigmatizados, pero que durante estos últimos años la Municipalidad de Valparaíso en conjunto con las dirigencias del sector han trabajado en distintas acciones que permitan la transformación cultural, y generar mediante el deporte distintas oportunidades para niños y adolescentes.

“Ha sido realmente una experiencia muy buena, espero que estos niños y niñas el día de mañana puedan replicar lo que hoy se les está enseñando, espero también que esto nos permita salir a otros sectores para que en un futuro Valparaíso esté lleno de Escuelas Populares, con el fin de seguir educando a los niños y niñas, y hacerlos entender que con el deporte se pueden conseguir muchas cosas”, puntualizó el ídolo wanderino.

Durante este año, el Municipio espera contar con 15 escuelas populares de fútbol, generando espacios seguros y fomentando la práctica deportiva de niños, niñas y adolescentes.

