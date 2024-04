La "maratón" del estadio de San Antonio: obras recién serían entregadas a mediados de 2025, seis años después de lo proyectado inicialmente

Sólo dolores de cabeza ha generado la construcción y entrega del estadio municipal de San Antonio. Esto, luego que en septiembre de 2022 se conociera que la obra fue entregada con una serie de fallas estructurales que lo tienen aún sin poder ser utilizado.

Cabe recordar que el proyecto de renovación del recinto deportivo contemplaba una cancha profesional de césped natural, dos canchas auxiliares de pasto sintético, una pista atlética de ocho carriles, superficies de saltos y lanzamientos, graderías para 5 mil espectadores con posibilidad de ampliarse a 8 mil en una segunda etapa y un tablero electrónico. Y aunque se esperaba que fuese entregado a fines de 2019, esto no sólo no ocurrió, sino que hasta el momento pareciera no haber fecha concreta.

Pero los problemas no sólo tienen que ver con lo administrativo y lo deportivo, sino que también con lo económico, pues el proyecto que comenzó hace seis años con la entrega del terreno y una inversión de $11 mil millones, hoy ya va en $15 mil millones.

Toda la controversia en torno estadio Dr. Olegario Henríquez Escalante fue explicada por el seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien llegó hasta San Antonio para dar cuenta del estado de la obra ante el Concejo Municipal, recordando que las irregularidades detectadas decían relación a la defensa contra incendios producto de modificaciones en el contrato, de mutuo acuerdo entre las partes.

"Por requerimientos de la comunidad, de la Municipalidad y por investigaciones internas, se fue destapando una situación crítica que se produjo en la construcción del estadio, principalmente que no cuenta con protección contra fuego", dijo.

Respecto a las obras, en noviembre de 2023 se dio inicio al contrato de consultoría para modificar el permiso y el diseño de las obras complementarias, ya que según el Seremi "no es llegar y pintar, (el problema) es bastante más complejo".

"Significa desarmar algunas estructuras y definir cuál es el procedimiento de reposición. Además hay que hacer arreglos en la multicancha y definir arreglos en las instalaciones que ya están construidas, que en algunos casos hay que desarmar y en otros complementar y mejorar", explicó Riquelme, según consigna El Líder.

A juicio de la máxima autoridad regional del Ministerio de Obras Públicas, son todos estos procesos formales de contratos, consultoría o licitación los que hacen retardar aún más los plazos de entrega: "No son los tiempos que satisfacen a la comunidad, (pero) son parte del proceso de ejecución y licitación de entidades públicas", dijo.

En específico, en marzo de 2024 se publicó la licitación de la multicancha de pasto sintético; mientras que el 3 de mayo se abrirán las ofertas económicas de esta cancha secundaria que promete sacarle más provecho al estadio con la incorporación de dos o hasta tres multicanchas. Dichas obras concluirían a fin de año.

En cuanto a los arreglos del recinto sanantonino, el MOP informó que en marzo de este año también se publicó la licitación de la consultoría integral de los trabajos. De esta manera, se espera que en julio se llame a la licitación de las obras para proteger el reducto deportivo del fuego. Dichos trabajos en las tribunas debieran comenzar en el segundo semestre de este año y concluirían recien a mediados de 2025.

"A mediados de 2025 se podrían entregar los sectores ya habilitados para público, que es lo que falta hoy en día", expuso la autoridad ante los ediles, a quienes también informó que se traba en aumentar la capacidad en los codos del estadio.

Como se logra apreciar de las palabras esgrimidas por el Ministerio de Obras Públicas, las obras serán entregadas por parte y recién podrían estar completas a mediados del próximo año, cuando se cumplan siete años desde que iniciaron los trabajos en el estadio municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante de San Antonio.

PURANOTICIA