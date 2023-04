La irrupción de Antonio Barchiesi: Quién es el candidato que lidera las encuestas al Consejo Constitucional y que descartó ir por el Senado

Abogado, de 32 años, oriundo de Villa Alemana, fundador del Partido Republicano, ex secretario general de dicha tienda y cercano al ex candidato presidencial José Antonio Kast. En muy resumidas cuentas, éste es el perfil de Antonio Barchiesi Chávez, el candidato al Consejo Constitucional que actualmente está liderando las encuestas para quedarse con uno de los cinco escaños que entrega la región de Valparaíso.

Y es que el profesional de las leyes –quien además es hermano de la diputada Chiara Barchiesi Chávez– ha sabido capitalizar el éxito de la campaña del «Rechazo» en el Plebiscito Constitucional de Salida del pasado 4 de septiembre; además de encauzar la exitosa campaña de Kast en el interior de la región de Valparaíso; a lo que también se suman los reiterados fracasos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en las últimas elecciones en la zona, considerando la similitud de electores.

Y si bien, la principal carta del Partido Republicano en la Quinta Región reconoce que pensó que con la aplastante victoria del «Rechazo» se acababa la "pesadilla" constitucional, lamenta que un grupo de políticos, tanto de izquierda como de derecha, hayan acordado "repetir un partido que ya se había jugado", lo que a su juicio deja al país "nuevamente en riesgo". He ahí el principal motivo para regresar a la primera línea política, donde un llamado de José Antonio Kast también fue clave, según cuenta.

"Estuvimos al borde del abismo el año pasado, con una Constitución que gracias a Dios no se aprobó, por el sentido común y la prudencia del pueblo de Chile. Pero hoy estamos nuevamente en peligro", dice Barchiesi, quien además explica a Puranoticia.cl que aceptó la propuesta de Kast "para ayudar a evitar que este nuevo proceso se convierta en esa trinchera ideológica que fue la Convención Constitucional, donde el Partido Comunista escribió una Constitución para ellos, desde el revanchisimo, desde la ideología, desde los caprichos".

Junto a afirmar que los chilenos, al rechazar la propuesta de Constitución de la Convención, también dijeron que querían ser dueños de sus ahorros previsionales, que respetaban sus símbolos patrios y que no querían 12 sistemas de justicia, Barchiesi aseguró que "los republicanos representamos más nítidamente cada una de esas afirmaciones: ser dueños de nuestros ahorros previsionales, defender a Carabineros y las Fuerzas Armadas, defender nuestros símbolos patrios. Por eso no tengo dudas que tendremos un gran resultado el 7 de mayo".

¿TRAMPOLÍN AL SENADO?

Diversas fuentes de Puranoticia.cl vinculadas al mundo político regional revelaron en conversación con este medio que la verdadera intención del joven abogado de 32 años era darse a conocer en la zona y competir con mayores y mejores armas en la Elección Parlamentaria de fines de 2025, con la mira puesta básicamente en el Senado. Consultado el aludido por este rumor, su respuesta fue tajante.

"No, yo aspiro a ganar (un cupo en el Consejo Constitucional) y no tengo ningún inconveniente con la inhabilidad de quienes ganen porque yo no aspiro a ningún cargo político. Yo ahora soy candidato porque esta es una elección excepcional y porque recibí una solicitud expresa de José Antonio Kast para apuntalar la lista de Republicanos y sacarla adelante en la región de Valparaíso", señaló Barchiesi.

Más allá de haber descartado competir por el Senado, Puranoticia.cl también conversó con Marco Moreno, analista político y académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, quien explicó que "efectivamente existe inhabilidad, pero para los ganadores. Si tú ganas un escaño, quedas inhabilitado para participar en las elecciones de 2024 y 2025".

También precisó que "probablemente, en el caso de este candidato, él está usando esta campaña para darse a conocer, marcar posición y penetrar en los territorios; no obstante, si sale electo, no podría ser candidato al Senado, ni siquiera renunciando al puesto porque hay una cláusula de inhabilidad, que fue acordada en el nuevo proceso constituyente, justamente para desincentivar que los electos pudieran tener otras pretensiones o usar esto como plataforma política".

EXPECTATIVAS

Quien fuera encargado de la campaña parlamentaria de 2021, la cual dejó al Partido Republicano con 14 representantes en la Cámara de Diputados, también repasó las posibilidades de su lista en la elección constitucional del 7 de mayo: "Lo que espero es un gran resultado. ¿Cómo se distribuyan esos votos dentro de la lista? Es lo que menos importa. Espero un gran resultado, que logremos dos consejeros y que con el que elegirá Chile Vamos poder ser mayoría y dejar a la izquierda ideológica relegada a una minoría entre los cinco cupos a repartir en la región de Valparaíso", dijo.

También argumentó que estas expectativas son respaldadas por el "cariño", "cercanía" y "empatía" que ha percibido por parte de la ciudadanía en la calle. Sin embargo, también confiesa que ha sentido el "profundo dolor" ciudadano a raíz del desempeño del Gobierno del presidente Boric: "Siento una sociedad que se siente abandonada en el combate contra la delincuencia, en el respaldo a Carabineros, en el control de la migración ilegal, y esas personas ven en Republicanos una luz de esperanza".

Clave en todo esto –confiesa– ha sido su hermana, la diputada Chiara Barchiesi, de quien dijo que "es una gran Diputada, está haciendo un trabajo de joyería, del más alto nivel, aún siendo la Diputada más joven del Congreso y de la historia de Chile. Ella para mí es una inspiración, un ejemplo y, además, es una gran hermana y amiga, que ha sido un pilar fundamental durante estas semanas de campaña".

NUEVA CONSTITUCIÓN

Acerca de lo que espera de la eventual nueva Constitución, Antonio Barchiesi indicó que pretende una de libertad, "que defienda la libertad de emprender, la libertad de elegir el colegio de nuestros hijos, la libertad de elegir el médico que nos atiende, la libertad de caminar tranquilos por la calle, libres de delincuencia y migración ilegal".

Si bien, asegura que actualmente "Chile tiene una gran Constitución" y que ésta le ha permitido tener "tremendos éxitos" en los últimos 40 años, también confiesa que "faltan muchas cosas por mejorar y muchos dolores que resolver". Por ello, su receta está en "tomar todo lo bueno de la Constitución actual, ajustar aquellos aspectos que hay que ajustar, modernizar lo que hay que modernizar, y darle a nuestro país otros 40 años de éxito por delante".

Además, insistió en que "si no queremos que el Partido Comunista vuelva a escribir la Constitución, lo que tenemos que hacer es ir a votar este 7 de mayo y hacerlo por quienes defienden la libertad. Yo creo que quienes integramos la lista de Republicanos, sea quien sea el candidato que prefieran, somos los que mejor defendemos la libertad, el orden público, el respeto a Carabineros, el combate a la migración ilegal, el combate a la delincuencia. Si queremos un Chile mejor, recobrar ese camino que perdimos hace unos años atrás, lo que tenemos que hacer es ir a votar y obtener una gran mayoría que nos permita escribir una buena Constitución".

PURANOTICIA