La increíble historia de esfuerzo del joven de Puchuncaví que obtuvo puntaje nacional en la PAES y que clama por una beca para estudiar

25 mil estudiantes de la región de Valparaíso recibieron sus puntajes de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) realizada a fines de noviembre.

De esta manera se dio inicio al proceso de admisión y postulación a las diferentes casas de estudio, instancia que finalizará a las 13:00 horas de este viernes 5 de enero.

Bajo este contexto, hubo 20 alumnos que obtuvieron puntajes destacados en la región de Valparaíso, vale decir, con 1.000 puntos en una o más pruebas.

Uno de estos destacados estudiantes fue Vicente Carril Pavez, de 18 años, oriundo de la comuna de Puchuncaví, aunque sus estudios escolares los cursó en el Liceo Bicentenario de Zapallar, mientras que el preuniversitario lo realizó en Viña del Mar.

El joven que obtuvo 1.000 puntos en la PAES de Matemática resalta entre todos debido a su historia de esfuerzo y sacrificio, lo que se plasma –por ejemplo– en el hecho que tuvo que salir a trabajar desde los 13 años, en el Club de Golf Cachagua, en Zapallar.

Vicente relató que la alegría de haber obtenido puntaje máximo en la prueba no se extendió mucho, ya que debía continuar con sus labores como pasapelotas. "La plata no llega con un puntaje máximo", reconoció en diálogo con LUN.

Carril ingresó a trabajar al Club de Golf el año 2020, dedicándose desde entonces a ser pasapelotas de las tres canchas de tenis con las que cuenta el recinto deportivo. Aunque también confiesa que ha debido oficiarlas como árbitro.

Consultado respecto de cómo lo hizo para conciliar sus labores académicas con las laborales, el joven comentó que "tampoco son tantas horas de trabajo, más que nada es el esfuerzo físico porque tienes que correr constantemente bajo el sol".

De igual forma, sostuvo que "mi mamá me ayudaba mucho. De Puchuncaví me iba a Zapallar, luego me iba a buscar los viernes tipo 11:30 y me iba a dejar a las 13:00, para tomar la micro y me iba a Viña. Tenía que estar con la hora justa".

El destacado estudiante cursó durante todo el 2023 un preuniversitario en Viña del Mar, por lo que se debía trasladar sagradamente todos los viernes y sábado de cada semana hasta la Ciudad Jardín para prepararse de cara a la PAES.

"Me preparé con el preuniversitario y estudiaba por mi cuenta. Siempre me gustó matemática y por lo general se me daba fácil", explicó Vicente a LUN.

Acerca de sus sensaciones tras la Prueba de Acceso a la Educación Superior, indicó que "me había sentido bien en la prueba" y que "decía que ojalá me diera para puntaje nacional". Así es como relató que "cuando lo vi, fue un poco de shock y felicidad".

Pero más allá de la alegría que le produjo a él y a su familia el logro conseguido, Vicente sabe que debe continuar con sus labores en el Club de Golf de Zapallar, pues su objetivo es seguir ayudando a su familia y reunir dinero para continuar con sus estudios.

"Tengo todos los días libres para trabajar y ahora llega más gente. También hay un abierto de golf y trabajo ahí para el club", sostuvo.

En cuanto a su futuro, confesó que le gustaría estudiar Ingeniería Civil Industrial en la Pontificia Universidad Católica (PUC), en Santiago, por lo que ya inició los trámites para conseguir una beca que lo ayude económicamente a lograr su objetivo.

"No me gané la gratuidad, lamentablemente. Tuve la mitad de la pila no más; pero ya, filo... no somos ni millonarios ni nada", contó resignado el joven.

Por último, Carril adelantó que ahora "tengo que postular a becas internas de la universidad o del Ministerio de Educación, a ver si rasco algo".

PURANOTICIA