«La esquina de la salud»: Limache inaugura óptica municipal, farmacia comunitaria y punto de atención de Fonasa

Tres hitos importantes para la salud de los limachinos fueron comunicados: la inauguración de una óptica municipal, que permitirá a la comunidad acceder a lentes ópticos a un precio conveniente; la reinauguración de la farmacia comunitaria, con espacios más amplios y cómodos; y la implementación de un punto presencial municipal de atención de Fonasa.

"Hoy le entregamos a la ciudad un espacio de servicios. Hemos mejorado los servicios existentes y potenciado los servicios de salud (…) estamos acercando con acciones muy concretas la atención de salud a nuestros vecinos", señaló el alcalde Daniel Morales.

La inversión municipal de «La Esquina de la Salud» supera los $50 millones.

La nueva óptica municipal ofrece a los vecinos productos ópticos con hasta un 50% de descuento. A modo de reconocimiento por su contribución a la salud comunal, se promovió que el espacio lleve el nombre del ex concejal Gerardo Valenzuela.

“Me parece un tremendo honor y uno no es digno. Cuando entré a esta tarea de ser concejal, entré sin saber lo que venía, sin saber cuánto tiempo estaría. Esto es por añadidura, siempre hay algo bueno en la vida y esto es muy bueno", comentó el ex edil.

Bernarda Tapia, usuaria de la óptica y la farmacia, sostuvo que "cuando uno necesita lentes debe viajar a Viña o a Quillota, en muy pocas partes hay donde encontrar un lente para uno, así es que estoy maravillada".

La reinauguración de la Farmacia Comunitaria contempla ampliación del espacio, una nueva sala de espera y un aumento en la cantidad de profesionales que atenderán al público. El espacio de salud municipal, beneficia a 12 mil usuarios, se ofrecen más de 400 fármacos y los usuarios ahorran hasta un 80% en el valor de los medicamentos.

La directora de Salud del Municipio destacó que "lo que buscamos es entregar dignidad y confort en la atención. Cada espacio - la óptica, la farmacia y el punto de atención de Fonasa - cuentan con salas de espera, aire acondicionado y están hechos para que la experiencia de los limachinos sea adecuada y satisfactoria”.

En la oficina para la atención de Fonasa, un funcionario municipal accederá a la plataforma de la institución para emitir bonos y resolver consultas. Limache es una comuna donde habita un alto número de personas mayores por eso es importante que exista un lugar donde se puedan realizar trámites de forma presencial.

Cabe hacer presente que «La Esquina de la Salud» funciona en la intersección de las calles República y Molina, a un costado de la plaza Independencia, en Limache Viejo.

PURANOTICIA