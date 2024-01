La dramática historia que vive una joven familia que perdió a su hijo de 2 días en el Hospital Fricke de Viña: acusan negligencia

Desesperada se encuentra una pareja que vio morir a su hijo de tan sólo dos días en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, lo que motivó que acudieran hasta la Contraloría Regional de Valparaíso acusando negligencia médica en el nosocomio.

Fue el 5 de enero cuando Constanza Castro, embarazada de 39 semanas, acudió al SAR de Concón por contracciones uterinas, siendo posteriormente trasladada en ambulancia al hospital base de la Ciudad Jardín. El trayecto, según afirman los padres, se realizó sin las balizas encendidas, las cuales sólo se activaron ante el dolor persistente.

En el recinto de Viña del Mar, la matrona de turno la examinó, indicando 4 a 5 centímetros de dilatación; no obstante, una segunda revisión le diagnosticó 2 centímetros. Esto habría venido seguido de un trato que "careció de empatía y comprensión" ante la situación que enfrentaba la mujer embarazada.

Luego, la familia expone que se acercó a ellos un nuevo equipo de matronas y TENS, que les brindó "atención adecuada", monitoreando al bebé. Luego, la madre recibió anestesia y rompe anestesia, dando inicio al tratamiento con oxitocina. En este cambio de turno, Constanza Castro llegó a 10 centímetros de dilatación, sin embargo, la matrona decidió administrar dosis de anestesia y realizar una episiotomía.

Al momento de dar a luz, la matrona a cargo del parto señala que el bebé (Facundo) venía con el cordón umbilical en el cuello. Al nacer, no reaccionó de inmediato, por lo que se dio inicio a una serie de infructuosas maniobras, motivo por el cual acudió el médico pediatra, quien logró hacer respirar al recién nacido luego de 4 minutos.

Fue bajo este contexto que la madre presentó una metrorragia posparto y sufrió un desmayo, requiriendo intervenciones adicionales para controlar el sangrado.

Por otra parte, el pediatra dio cuenta de la necesidad de aplicar terapia de hipotermia al bebé, pero pese a ello, y habiendo pasado 42 horas de su nacimiento, Facundo falleció tras una convulsión en la UCI de Neonatología del Hospital Gustavo Fricke.

Según expone la pareja afectada, el procedimiento habría dejado una serie de cuestionamientos, particularmente asociado al cumplimiento fiel de las reglas y protocolos a seguir en esta clase de casos, lo que derivó en la muerte del bebé.

SOLICITAN INVESTIGACIÓN

Producto de estas situaciones, la familia acudió al diputado Andrés Celis para presentar un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando una investigación por presunta negligencia médica en el Hospital Dr. Gustavo Fricke.

"Pedimos que se puedan encontrar a los responsables y que a ninguna familia más le pase porque nosotros estamos todos destruidos. Nos quitaron a nuestro primer hijo, a nuestro todo, a quien anhelábamos y deseábamos con todo nuestro corazón. Tenemos un dolor que no se lo damos a nadie y aunque sé que nada nos va a devolver a Facundito, necesito que se encuentren a los responsables y que paguen con el daño que nos causaron a nosotros como familia", señaló Constanza Castro.

Por su parte, el diputado Celis precisó que "buscamos que la Contraloría General de la República instruya una investigación sumaria que en definitiva persiga las responsabilidades administrativas. Lo queremos es que haya sanciones, que se busquen a los responsables de esta negligencia donde murió un ser humano", agregando que "no queremos funcionarios que por falta de experiencia, lamentablemente, incurren en actos culposos que hacen que un recién nacido fallezca".

A ello añadió que "no es posible que en pabellón haya dos TENS y dos matronas. No es posible que no haya oxígeno o que falte oxígeno por más de cuatro minutos. No es posible un mal trato de una matrona. Tampoco puede ocurrir que recién llegue el pediatra al final de todo este calvario que ellos tuvieron que vivir".

LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Por todo ello, presentaron un requerimiento ante el órgano fiscalizador de las instituciones del Estado, dando cuenta de todas las presuntas irregularidades cometidas en el procedimiento efectuado en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar:

En primer lugar, hablan de información contradictoria de dilatación, explicando que la inconsistencia en las mediciones de dilatación entre el SAR y el Hospital Gustavo Fricke plantea dudas sobre la precisión y comunicación de la información médica.

Luego, se acusa un "trato deshumanizado y falta de empatía", en relación a la actitud de la matrona del hospital viñamarino. También se menciona "demora en atención médica adecuada" por el reconocimiento y manejo de la emergencia en el bebé.

Otra presunta irregularidad es la "falta de equipamiento y profesionales", pues acusan que durante el parto sólo había dos TENS y dos matronas, sin otros profesionales especializados. "Maniobras ineficientes postparto" también, por la aparente ineficacia de las maniobras realizadas para asistir al bebé después del parto.

Los padres de Facundo y el diputado Celis acusan "ausencia de monitoreo continuo", por la falta de monitoreo constante y la tardía reacción ante la condición del bebé; y "falta de información transparente", señalando que ésta fue contradictoria y hubo falta de claridad en cuanto a los procedimientos médicos y el estado de salud del bebé.

Finalmente, en el documento presentado por el diputado Celis ante Contraloría, señala que "es fundamental que este órgano contralor investigue eventuales negligencias e irregularidades ocurridas en el Hospital Gustavo Fricke, con el objetivo de determinar responsabilidades y garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir. Igualmente, esta parece, sin lugar a dudas, una oportunidad para que el centro hospitalario evalúe los protocolos de emergencia, la capacitación del personal médico y la disponibilidad de recursos y equipamiento, particularmente en la atención de emergencias como las descritas precedentemente. Lo anterior constituye sin duda una obligación ética del Estado y el Sistema Público de Salud con la madre de Facundo, quien demanda justicia y transparencia, pero también un imperativo de la Administración en tanto se relaciona profundamente con principios que informan su accionar".

HOSPITAL

El aludido Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, dependiente del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), se refirió al caso del pequeño Facundo, quien falleció a los 2 días de haber nacido, emitiendo un breve comunicado.

"El hospital solicitó auditoría clínica con la participación de las jefaturas correspondientes y de los equipos especializados en riesgo clínico y calidad asistencial, para estudiar en detalle tanto las circunstancias del preparto como las del parto y posteriores, con la finalidad de intentar dilucidar las posibles causas que llevaron a esta evolución, conclusiones que serán puestas a disposición de quienes la ley faculta", manifestaron desde el nosocomio.

Por último, concluyeron diciendo que han "brindado contención psicológica familiar, a través de apoyo psicosocial y por medio del equipo de Ley Dominga".

