La conversación privada con la que Sebastián Sichel habría sido tentado para competir en la Elección Municipal por la Alcaldía de Concón

A falta de un año para la Elección Municipal de 2024, diversos son los nombres que han comenzado a sonar para competir por las Alcaldías en las 346 comunas del país, muchos de ellos conocidos rostros políticos que han visto en las casas edilicias una oportunidad de proyectar sus carreras a futuro.

Tal es el caso del ex candidato presidencial de Chile Vamos en los comicios de fines de 2021, Sebastián Sichel Ramírez, quien no sólo ha sido sondeado para competir con Jorge Sharp Fajardo por la Alcaldía de Valparaíso, sino que –según información entregada por fuentes de Puranoticia.cl– también lo proyectan en Concón.

Y es que fuentes cercanas a Chile Vamos cuentan que en una conversación privada entre el ex Ministro de Desarrollo Social y un parlamentario de la región de Valparaíso, este último le habría planteado la posibilidad de competir por la administración de la Municipalidad de Concón, hoy en manos del independiente –aunque cercano a las fuerzas de izquierda– Freddy Ramírez Villalobos.

Según cuentan conocedores de esta conversación, el planteamiento sedujo a Sebastián Sichel, quien prometió pensarlo tomando en consideración dos factores que, a su juicio, serían preponderantes: primero, que Concón es la comuna donde nació, se crió y estudió junto a su familia y; segundo, por esta especie de "rivalidad" que tiene desde la Elección Presidencial con José Antonio Kast y el Partido Republicano, el cual estaría muy interesado en competir con un candidato fuerte por esta comuna costera.

SU VIDA EN CONCÓN

El abogado de profesión, de 46 años, nació en la comuna de Concón, en el seno de una familia compuesta por su madre, su padrastro y su hermana, cuyo domicilio estaba asentado en la calle Vergara, a pocas cuadras del colegio Parroquial Santa María Goretti, establecimiento donde el ex presidente de Banco Estado cursó sus estudios.

Cabe recordar que Sichel presentó oficialmente su candidatura presidencial en la plaza Patricio Lynch de Concón, en cuyos terrenos jugó y recorrió durante su etapa escolar, pues se encuentra justo al frente del recinto educacional de su niñez.

De hecho, durante su campaña presidencial, una locataria del sector recordó lo que fue la niñez de Sichel en la comuna: “Venía siempre a comprarme dulces, o sea, se los fiaba en verdad. Siempre preguntaba si se podía fiar y la señora me los pagaba después. Era bueno para los dulces y para comer heladito", dijo al Diario Financiero.

Otro dueño de negocio, en tanto, sostuvo que "con tres preguntas uno puede saber al tiro si eres conconino o no. Y esas preguntas las respondería porque la comuna es parte de su infancia. Él sabe dónde está la calle Maroto, dónde está la calle Vergara, dónde estaba el lugar para ir a arrendar caballos antiguamente. Él lo sabe, porque conoce Concón al revés y al derecho. Por eso yo lo siento un conconino más".

Por todo esto es que no llamó la atención cuando Sichel reconoció a El Mercurio de Valparaíso que "no hay una decisión que tenga tomada sobre lo que voy a hacer electoralmente, pero sí es verdad que soy oriundo de la región, que estudié y que mi familia vive ahí, así que no es algo que descarte personalmente".

DIFERENCIAS CON REPUBLICANOS

El segundo factor que podría inclinar la balanza para aceptar la petición para competir por la Municipalidad de Concón tendría relación con la rivalidad que mantiene con el Partido Republicano, que busca quedarse con esta Alcaldía. Muestra de aquello es la minuciosa fiscalización que el diputado Luis Sánchez realiza a la administración del alcalde Ramírez, a quien incluso lo ha denunciado ante la Fiscalía.

Es que este distanciamiento con el ala más "ultra" de la derecha comenzó a gestarse en la misma campaña presidencial de 2021, donde el entonces candidato de la UDI, RN y Evópoli debió remarcar sus diferencias con José Antonio Kast, aunque sin el éxito esperado, pues no avanzó a la segunda vuelta para competir con Gabriel Boric, la carta del Frente Amplio y el Partido Comunista, quien se convertiría luego en Presidente.

Y aunque habiendo pasado casi dos años de estos comicios, Sebastián Sichel en cada entrevista se encarga de dejar en claro que sus distancias con Republicanos son imposibles de acortar. Por ejemplo, este domingo dijo a La Tercera que "es evidente que tengo diferencias sustantivas con José Antonio Kast y con el mundo republicano, éstas han sido públicas y conocidas. Creo que el gran culpable de que haya ganado Gabriel Boric es Kast por haber extremado las posiciones en el tercio".

En el marco de un análisis del segundo proceso constitucional, el abogado también repasó a la tienda de derecha: "Todos estos gustitos que se dio Republicano a esta altura son accesorios en ese texto principal y vamos a tener que pelear en su minuto para cambiarlo. Pero sean honestos, no son el 3% del texto. Si Republicanos no hubiera hecho lo que hizo, probablemente no tendríamos esta discusión tan absurda de cómo un nuevo proceso se encuentra en el filo de fracasar simplemente por la mala comunicación que han hecho ellos de la discusión constitucional".

Por eso cuando repasa lo que será su futuro en materia electoral, que podría incluir una candidatura por Concón, Sichel advierte que "si uno quiere construir una gran mayoría opositora al mundo de izquierda, ésta debe ser lo más amplia posible e incorporar a todos los sectores, pero con una frontera fundamental: separar a los que están por la democracia y aquellos que apoyan la dictadura".

VALPARAÍSO Y EL SENADO

Cuando Sebastián Sichel regresó de Italia, país en el que vivió algunos meses después de la Elección Presidencial de 2021, buscó domicilio en la comuna de Valparaíso, lo que de inmediato encendió las alarmas electorales. No obstante, el político de centro-derecha es enfático en reiterar que aún no ha tomado definiciones al respecto.

En ese sentido, dijo a la prensa regional que "Valparaíso es una comuna a la que le tengo cariño, lo mismo Viña del Mar, y me doy cuenta cómo ha ido decayendo sucesivamente. Basta caminar por el plan de Valparaíso para darnos cuenta cómo ha perdido su valor y cómo es que la cesantía y la inseguridad campean. Los emprendedores están arrancando de un Valparaíso que se hunde en el pantano y por eso es vital trabajar por sacar al Alcalde".

Respecto a la posibilidad de competir con el alcalde Jorge Sharp para quedarse con la Municipalidad de la Ciudad Puerto, sostuvo que "siempre voy a estar disponible a trabajar por darle gobernabilidad al país y eso puede ser en Valparaíso o en otro lado. No está todavía en mi análisis ser candidato a Alcalde allá, pero sí estoy dispuesto a contribuir si es que consideramos qué es lo mejor para la región".

Mientras conversa con la almohada respecto a las dos Alcaldías en las cuales está siendo vinculado, Sichel reconoció que el Senado sí es una opción que le seduce al 100%: "Eso sí está dentro de mis análisis y es más probable que lo otro".

Y aunque esta opción parece ser la que más le gusta, lo cierto es que las posibilidades de que Chile Vamos le dé un cupo por la región de Valparaíso en la Elección Parlamentaria de 2025 son escasas, sobre todo porque en RN ya piensan en sus candidatos, lo mismo que la UDI, y Evópoli dificilmente llevará candidato a la Cámara Alta en la zona. Por este motivo es que la Alcaldía de Concón –o, en menor medida, la de Valparaíso– pareciera ser más real; esto, teniendo en consideración que la comuna donde nació y creció es más afín a la derecha, porque se trata de una comuna con la mejor calidad de vida en la región de Valparaíso, según estudios de la Cámara Chilena de la Construcción y la U. Católica de Valparaíso; y porque los municipios han sido –quieran o no– verdaderos trampolines para futuras aventuras presidenciales, tal como acontece en la actualidad con Evelyn Matthei y Rodolfo Carter, o antes con Joaquín Lavín.

