"La cifra es horrorosa": Concejales pasmados por millonaria deuda del Municipio de Viña con AFP tras fallidos recursos del área jurídica

Qué duda cabe que el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores ha sido un problema de nunca acabar en la Municipalidad de Viña del Mar. Pero lo acontecido con un funcionario en particular, que presentó una demanda el 2022 por $34 millones, sobrepasa todos los límites, pues ahora la deuda bordea los $1.000 millones.

Se trata de un durísimo revés judicial para la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, a la que ya no le queda otra opción que pagar los montos adeudados, considerando que perdió en dos instancias: primero, por la condena emitida en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso y, después, por la ratificación de dicha sentencia en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

AFP Habitat, el 31 de mayo de 2022, presentó una demanda ejecutiva contra el Municipio de Viña del Mar por $34.145.357, más reajustes, intereses, recargos y costas, a raíz del caso de un trabajador que se desempeñó en el órgano comunal entre 2026 y 2019, al que se le adeudaban sus cotizaciones previsionales. Pero con el paso de los meses –y los reajustes por intereses en marcha cada día– el monto llegó a los $600 millones. Frente a ello, la Dirección Jurídica de la casa edilicia opuso excepción, la cual fue rechazada meses después por el Tribunal de Cobranza de Valparaíso.

Todo este proceso hizo que el monto pasara de los $600 millones a los $724 millones, según información que el propio Municipio de Viña del Mar les hizo llegar a los concejales. Pese a ello, la Dirección Jurídica volvió a la carga con su tesis de objetar el cálculo del monto adeudado, apelando ahora ante la Corte de Apelaciones. Meses más tarde, la gestión Ripamonti fue nuevamente notificada que sufrió un revés judicial, pues el tribunal de alzada confirmó la sentencia del Juzgado de Cobranza. De esta manera, la Alcaldía no tiene más alternativa que pagar la totalidad de la deuda.

Pero, ¿a cuánto asciende ahora? Según pudo constatar Puranoticia.cl en el sitio web del Poder Judicial, la deuda supera actualmente los 993 millones de pesos ($993.258.065), considerando los reajustes e intereses aplicados.

"HORROROSO"

Frente a este tema, Puranoticia.cl conversó con algunos concejales para conocer su postura. El primero de ellos fue René Lues (DC), quien sostuvo que "todas las personas que realizan juicios es porque han sido despedidas, por tanto, la cantidad de juicios que hemos tenido –la mayoría de los cuales se han terminado por la vía judicial o extrajudicial– revela la gran cantidad de funcionarios despedidos, hecho que he denunciado permanentemente. Pero además han sido contratadas más personas que las que han sido despedidas, que ya han sido muchas".

Luego profundizó diciendo que "esto genera un drama social y humano, pero también un problema económico al Municipio porque hay que pagarles lo que corresponde. Y, si bien, en la mayoría de los juicios se llega a acuerdo, hay casos donde no se avanza y se termina pagando esta cifra de casi $1.000 millones, que es horrorosa porque es un año donde tenemos tantas necesidades y estos gastos parecen tremendos. Además, porque la mayoría va para la AFP. Entonces es algo que sorprende, me impacta y me molesta mucho, por lo que pediré información íntegra de este caso".

En tanto, la concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI) expuso que "no tenemos mayor información al respecto, por lo mismo estamos solicitando los antecedentes. Pero al mismo tiempo nos genera extrañeza que no se haya llegado a un acuerdo, como ha sido la tónica en el resto de las demandas".

"Definitivamente, de tener que cumplirse el pago, esto es un tremendo desmedro en la arcas municipales, considerando todos los compromisos que se asumieron adicionalmente en el presupuesto 2024 respecto a la deuda de la Corporación. Me preocupa de sobremanera que la administración no pueda cumplir y por lo mismo les solicitaremos que nos informen de donde van a salir los recursos para pagar", agregó.

¿EL ÚNICO CASO?

Por su parte, el concejal Pablo González (PC) comentó que "yo estoy en la tarea de averiguar de dónde venían esas cotizaciones que no se pagaron, porque preguntamos a varias personas antiguas del Municipio, quienes nos explicaron que ellos saben que sus cotizaciones no han sido pagadas cuando piden la cartola o cuando quieren hacer un trámite. El tema es que nunca se supo de este caso, entonces no sabemos cómo se acumuló esta deuda con AFP Habitat sin que alguien se diera cuenta que no le estaban pagando las cotizaciones o que el mismo Municipio no se diera cuenta".

En base a esta premisa, el edil comunista afirma que "parto de la base que todos los funcionarios que tengan AFP Habitat no tienen las cotizaciones pagadas, sin embargo, nadie se ha visto obstaculizado como los trabajadores de la salud que no pueden sacar un crédito hipotecario por la deuda previsional. Entonces, esto debe venir de algo, como por ejemplo los Códigos del Trabajo, alguna laguna o por la Ley Balneario, donde se contratan sólo por el verano y a lo mejor son cotizaciones que nunca se les pagaron por esta ley. Esto lo estoy investigando porque estoy en la duda, ya que no hay nadie que haya reclamado por no pago previsional".

Como ya indicaron ambos ediles, el tema seguirá trayendo consecuencias en el Municipio de Viña del Mar, al que le pedirán todas las explicaciones pertinentes para poder entender los motivos que llevaron a que se generara esta millonaria deuda y, de paso, tener claridades respecto a cuándo la pagarán y bajo qué modalidad, en el entendido que cada día que pasa engrosa más el monto de la misma, tal como se logra apreciar entre la nota publicada este lunes y la de este martes, donde el monto ha aumentado en 1,2 millones de pesos en sólo 24 horas ($1.261.350).

