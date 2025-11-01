Joven de 19 años muere baleado en local clandestino de Concepción

Un joven de 19 años murió baleado y otro resultó herido la madrugada de este sábado en el exterior de un local nocturno clandestino en Concepción, región del Bío Bío.

El establecimiento, que funcionaba como after (discoteque clandestina después de las 5 de la madrugada) se ubica en la intersección de calle Prat con Bulnes en la capital de la Octava Región.

La policía informó que aún se está investigando las causas por las que este joven fue asesinado y que el agresor disparó, al menos, cinco veces contra la víctima y otro individuo que resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Regional de Concepción.

Personal del equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI quedaron a cargo de la indagatoria respectiva, sin embargo, las tareas se complejizaron luego que las personas a cargo del local -que funciona de manera clandestina- huyeron del lugar.

