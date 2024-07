Jefe de la UCI del Hospital Fricke de Viña será llevado a Contraloría por atender consulta privada en horario laboral en servicio público

La Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus) del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar denunció que el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y jefe de la Unidad de Infectología (IAAS), Dr. Luis Ahumada, mantendría una consulta privada en la que atendería a pacientes dentro de su horario laboral en el servicio público, por lo que solicitaron un pronunciamiento de la Contraloría, considerando que, además, se trata de un ex director del hospital.

Para ello, dirigentes de la Fenpruss acudieron al diputado Andrés Celis, quien ya anunció que iniciará una serie de acciones para que se investigue a este médico, del que dijo que podría incluso estar cometiendo algún tipo de delito debido a su actuar.

"Con la salud no se juega. Estamos frente a un médico, que es jefe de un servicio no menor, en un hospital como el Gustavo Fricke, y que curiosamente, a las horas de trabajo donde está acreditado, ya que marcó tarjeta, a la vez atendía su consulta privada. Eso merece ser investigado por la Contraloría. Cuando analice este caso, lo más probable es que inicie además un juicio de cuentas, para que devuelva todo aquello que percibió por las horas que no trabajó en el servicio público. Es más, creo que constituye un delito, más allá de una falta administrativa", dijo Celis.

Tras reunirse con el dirigente Fabián Clarke, el parlamentario RN agregó que "en mi rol de fiscalizador, voy a llegar hasta el final con estas conductas que van contra la probidad, que corrompen todo el sistema y, sobre todo, carentan a la salud pública. Yo no voy a apoyar prácticas donde los más perjudicados son las personas más vulnerables, incluso la gente de clase media. Y me extraña que el director del Hospital Gustavo Fricke no haya puesto freno cuando se le puso en conocimiento tal hecho".

En concreto, adelantó que presentará un documento ante la Contraloría Regional de Valparaíso, además de solicitar vía Transparencia que el Hospital Dr. Gustavo Fricke le entregue información respecto de los médicos que tienen contratados, para ver la cantidad de pacientes que tienen y ver cuántos también tienen consultas privadas; esto, para ver si coinciden los horarios y se repite la conducta del Dr. Luis Ahumada.

"Es un trabajo bastante agotador, porque hay que estar mirando uno a uno, pero que vale la pena para poder limpiar a todos aquellos que no cumplen con el rol público, porque como hay excelentes médicos, también hay médicos que abusan, como los hay en la política y en cualquier oficio o profesión", expuso el legislador.

Junto a ello, Celis considera que, además, el jefe de la UCI y de la IAAS debe ser suspendido de sus funciones, ya que "está absolutamente certificado y probado de que tenía este don de estar a la misma vez en dos partes. Frente a un hecho consumado, que está acreditado, más vale que él mismo tenga que dar la claridad de que se equivocó, más allá de que yo crea que hay un delito, y que sea suspendido de su cargo mientras la Contraloría General de la República investiga esto y, eventualmente, cuando termine, se envíen los antecedentes al Ministerio Público".

Finalmente, acerca de la situación del director (s) del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Juan Carlos Gac, el diputado Celis planteó que "la idea mía es que dentro de la presentación en Contraloría también sea investigado el director del Hospital Gustavo Fricke porque claramente cometió una conducta por omisión, ya que se le pone en conocimiento de una acción de una persona que está cometiendo una norma contra la probidad y él hace vista gorda, por decir un concepto bastante particular. Y eso cae en una falta, y eso debe ser sancionado por la Contraloría".

Cabe hacer presente que desde el Hospital Fricke señalaron al diario La Estrella de Valparaíso que "existe un proceso de auditoría para revisar el cumplimiento de la jornada y el sistema de registro de marcaje en el estamento médico, como parte de las auditorías que realiza el hospital de manera programada y cuyos resultados se han agilizado. Lo anterior, como parte de la conducta funcionaria, que debe caracterizarse por ser honesta e intachable al cargo". Sobre el Dr. Ahumada indicaron que "es un funcionario titular, liberado de horas nocturnas dado sus años de servicio".

