Jardín infantil de Valparaíso ha sido víctima de 13 robos en sólo dos semanas

La directora, educadoras y vecinos del jardín infantil Providencia, ubicado en la calle Rodríguez Alfaro de Valparaíso, a pasos del Hospital Van Buren, denunciaron que durante las últimas dos semanas han sufrido al menos 13 robos.

Sobre estos constantes delitos, el diputado Tomás Lagomarsino detalló que “han robado juguetes, alimentos de Junaeb, cucharas, y un montón de cosas que se ocupan en el día a día para que este jardín infantil funcione, donde se atienden y educan 276 niños y niñas de Valparaíso, muchos de ellos de alta vulnerabilidad”.

"Esta es la gota que rebalsa el vaso de la delincuencia en nuestra querida comuna de Valparaíso, que cada día va dejando de ser la joya del pacífico para ser la joya de la delincuencia, la joya donde no se puede seguir viviendo tranquilamente”, agregó.

Por todo ello, anunció que “hemos venido con los vecinos para oficiar a la Delegación Presidencial Regional, además de Carabineros, por intermedio de ésta, para que adopten medidas y no se sigan repitiendo estos eventos delictuales que conmocionan a la opinión pública de Valparaíso”.

“Esta es una situación más que insostenible”, afirmó el legislador.

Según relató, “los mismos vecinos y vecinas del sector, recorriendo los alrededores, prácticamente saben quiénes son los que día a día entran a delinquir. De hecho mencionaron, cuando estábamos haciendo ronda, a unas personas que viven en situación de calle en Van Buren con Hontaneda”.

En tanto, la directora del jardín infantil, Gisella Jaine, precisó que “desde inicio de mes hemos sido víctima de aproximadamente 13 robos, donde diariamente ingresan al jardín infantil y sustraen objetos fundamentales para la atención de los niños, tales como el alimento, elementos para la planificación educativas, cuentos, plastilinas, ropa de funcionarios, zapatillas, etc”.

No obstante, afirma que “hemos seguido atendiendo a nuestro niños y niñas, pero a pesar de eso va a llegar un punto en que no vamos a poder seguir atendiendo porque no tenemos gas porque se roban las cañerías, tampoco tenemos agua porque también rompen las cañerías, se llevan incluso hasta los cubiertos que usan los niños para comer”.

“Esta situación ya se está transformando en algo insostenible para toda la comunidad educativa”, recalcó la directora.

“Necesitamos que se investigue, que hagan caso de los nombres que dicen porque si los apoderados lo dicen es porque algo hay allí”, concluyó la directiva.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA