Irrupción del republicano Bertelsen desarma el naipe en Quillota y pone en aprietos a Mella y Calderón: "Tiene muy buena chance"

Hasta la semana pasada, la competencia en Quillota para la Elección Municipal del 27 de octubre estaba pensada a dos bandas: por un lado, el alcalde Óscar Calderón buscaría la reelección por otros cuatro años; y por el otro, el histórico Luis Mella haría lo propio, pensando en un nuevo periodo municipal, tras estar 29 años en la entidad.

Sin embargo, todo el naipe electoral dio un drástico giro el pasado 17 de julio, cuando el Partido Republicano confirmó a Puranoticia.cl que competirán por la Alcaldía de Quillota y que el elegido para representarlos sería el ingeniero agrónomo Gustavo Bertelsen, quien se define como un amante de la naturaleza, el campo y la vida tranquila.

"Quiero ser el próximo Alcalde de Quillota", dijo Bertelsen a Puranoticia.cl, agregando que "mi motivación para asumir este desafío es porque creo en mis convicciones de que podemos recuperar nuestra comuna, darle tranquilidad y buen vivir a los vecinos. Quiero mejorar la calidad de vida de los quillotanos, que nuestros niños y jóvenes puedan circular por la ciudad como en mi infancia".

Por su parte, el presidente nacional del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó sobre el nuevo candidato a las municipales que "su gran experiencia en el área de la agricultura, su experiencia profesional y liderazgo, lo convierten en la persona idónea para recuperar la paz y tranquilidad en Quillota y trabajar en los temas urgentes para mejorar la calidad de vida de todos los quillotanos".

Pero más allá de las aptitudes que tiene el nuevo candidato, lo importante es ver ahora cómo su irrupción en el escenario electoral mueve las piezas en Quillota, considerando que restan tres meses para que comience el proceso de votaciones donde, ahora, la carrera por la Alcaldía de esta importante comuna se corre a tres bandas.

FACTOR NOVEDAD

María José Arredondo, analista de ElectoraLab, explicó a Puranoticia.cl que el factor novedad será muy importante en estos tres meses, donde habrá que ver si el candidato republicano consigue encarnar este elemento a su favor pensando en octubre.

"Hay un tema en Quillota, que he medido en varias ocasiones, y que tiene que ver con que falta el elemento novedad. Si el candidato Republicano es capaz de encarnar este elemento novedad, me parece que tiene muy buena chance. Hoy, como está esta discusión entre Calderón y Mella, y el escenario es más o menos obvio y evidente, creo que esta tercera pata le pone un efecto novedad y cómo esta novedad podría articular y ser una tercera banda importante", señaló la experta.

Y es que a su juicio, estas tres bandas dejan a Luis Mella como el "jamón del sandwich", pues por un lado está Calderón y su voto duro de izquierda y centro-izquierda; mientras que por el otro aparece Bertelsen, con un electorado de derecha. Así es como Mella aparece sacando votos de un lado y otro, siempre desde su posición de centro. "Son tres perfiles muy interesantes y es muy parejo", afirmó Arredondo.

Bajo este contexto, recordó que "se midió Quillota hace un tiempo y Calderón con Mella estaban muy parejos, pero también estaba el resto que decía "no saber". Entonces si uno mide ahora, hay que ver a Republicanos cuánto toman del "no sabe", porque lo que se ha visto es que está la sensación de que Calderón y Mella, si bien representan cosas distintas, al mismo tiempo son lo mismo porque Calderón nace de Mella. Pero acá viene una cosa nueva, una fuerza nueva, un rostro nuevo, y me da la impresión que este efecto novedad y derecha son muy importantes para Quillota".

EL MÁS "DAÑADO"

Según indicó la analista de ElectoraLab, "no es menor la derecha en Quillota. Uno no podría decir que es una comuna de izquierda, más bien es una comuna de centro-derecha. Por ejemplo recuerdo el caso de Andrea Molina. Hay que tener en cuenta que tuvo el regimiento, que hay mucha familia de la ex Escuela de Caballería, entonces es una comuna con mucha derecha, y toda esta derecha en algún momento se sintió más cómoda con Mella, pero la movida Republicana que aparece con nueva cara saca algo que estaba oculto y que es una derecha que existe en Quillota".

En ese sentido, aseguró que la irrupción de Gustavo Bertelsen en el mapa electoral en Quillota hace más daño a Luis Mella, pues "Óscar Calderón tiene un votante duro, entonces al que más le hace daño es a Luis Mella. Creo que Calderón tendrá su 30% y podría haber alguna fuga de Mella, pero me parece que el candidato del Partido Republicano va a tomar a la gente que ha declarado que no sabe".

Opinión distinta fue la expresada a Puranoticia.cl por parte de Felipe Vergara, académico de la Escuela de Periodismo y experto en marketing político de la U. Andrés Bello, quien considera que con la irrupción de Bertelsen "se ve más afectado Óscar Calderón, porque es quien va a la reelección, quien ha tenido el Municipio de Quillota por cuatro años para mostrar gestión y esa gestión se legitima con la reelección".

"Aunque pierdan Mella y Calderón, el más perjudicado es el que no logra ser reelecto, pese a haber tenido una campaña permanente, que es el término que se usa cuando uno está trabajando en una función como Alcalde y todo lo que uno hace debiera tributar para que sea reelecto. Eso se llama campaña permanente, no es que destine recursos para su reelección, pero todo lo que hace es parte de una campaña inconsciente por la reelección", agregó el experto.

LAS CHANCES DE BERTELSEN

De igual forma, el profesional explicó que en cualquier sector político, cuando éste va dividido, las posibilidades de conseguir el triunfo son muy bajas. Es cosa de recordar lo ocurrido en Concón en la Elección Municipal de 2021, donde Freddy Ramírez se alzó con la victoria básicamente por la dispersión de votos que generaron los cuatro candidatos que presentó la derecha en aquella oportunidad.

"Si Luis Mella, que es un ex Alcalde, con 29 años en la Alcaldía, va como independiente, pero siempre vinculado al centro, tiene un voto duro. Calderón es el incumbente, va a la reelección, apoyado por la izquierda, y tiene también un voto duro de apoyo irrestricto, muchas veces partidario. Uno de ellos podría sacar el 50% sin problemas y podría ganar. Sin embargo, cuando entra un 'outsider' que aglutina a todo el otro sector, eso hace que habitualmente sea él quien gane", reflexionó Vergara.

Esto lo ejemplificó con lo que ocurre actualmente en Santiago, donde dijo que "Irací Hassler sola no le gana a Mario Desbordes y por eso cada cuatro años cambia Santiago de un lado para otro. Pero si va Aldo Duque por el Pacto Social Cristiano le va a quitar un 5% o 10% de votos y no va a permitir que Desbordes gane. Aquí podría pasar lo mismo".

De esta manera, y según lo expresado por ambos expertos, el escenario electoral en Quillota está totalmente abierto y ahora sólo resta ver si Gustavo Bertelsen logra capitalizar en votos a esa derecha que afirman existe en un número importante en la comuna y que, además, ha votado por más de 30 años por autoridades de centro-izquierda, como lo han sido los 29 años de Luis Mella y los tres de Óscar Calderón.

