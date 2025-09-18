Iquique: El modus operandi de banda narco que tenía hasta turnos rotativos para atención 24/7

El trabajo conjunto llevado a cabo entre la Fiscalía Regional de Tarapacá, la Armada y la Brigada Antinarcóticos de la PDI permitió desbaratar una banda narco de 11 miembros, liderada por una pareja peruana, dedicada a la venta de droga en distintos puntos de Iquique, especialmente en el sector de la población Rubén Godoy y en Caleta Cavancha.

Gracias al uso de las distintas técnicas investigativas, se estableció que el modus operandi de la estructura criminal tenía un sistema de turnos rotativos entre los diversos brazos operativos, lo que permitía mantener un funcionamiento ininterrumpido de la comercialización de drogas en pequeñas cantidades.

Asimismo, se pudo determinar que la droga era acopiada en distintos domicilios y que la banda mantenía personas cumpliendo funciones de captadores y vigías, las que eran supervisadas por los brazos operativos para alertar sobre la presencia policial.

En el procedimiento se incautaron casi 6 kilos de distintos tipos de droga, equivalentes a más de 72 mil dosis de sustancias ilícitas destinadas a ser comercializadas en estas Fiestas Patrias, estimando una ganancia superior a los 78 millones de pesos. Los once detenidos pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Iquique.

El gobernador marítimo de Iquique, capitán Manuel Figueroa, recalcó que “el trabajo en conjunto con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones nos permitió llegar un poco más allá de lo que sucede en el borde costero, logrando identificar y desmantelar estas bandas delictuales y así dar un poco más de tranquilidad a la comunidad en estas Fiestas Patrias”.

Por su parte la fiscal regional Trinidad Steinert explicó que "esta investigación se inicia por denuncia del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades en la caleta Cavancha recibida por la Policía Marítima, quienes tienen competencia para realizar diligencias de investigación solamente en el borde costero".

"Por ello, esta Fiscalía coordinó un trabajo conjunto con la unidad MT-0 de la Policía de Investigaciones y el día de ayer, en horas de la madrugada, llevamos a cabo la entrada y registro de nueve domicilios, deteniendo a 11 personas, cinco de las cuales son extranjeros", añadió.

