Investigan muerte de alférez del Ejército tras descompensación en Arica

Una Investigación Sumaria Administrativa y diligencias de la Fiscalía Militar buscarán esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de un alférez del Ejército, ocurrida durante la mañana de este sábado en Arica.

El fallecido fue identificado como Diego Aníbal Olivares Rojo, quien se encontraba participando en actividades de instrucción y entrenamiento cuando sufrió una descompensación.

La Brigada Motorizada Nº 24 “Huamachuco” informó mediante un comunicado que, tras lo ocurrido, se coordinó inmediatamente su traslado hasta el Hospital Dr. Juan Noé Crevani.

Pese a la atención recibida en el establecimiento de salud, Olivares falleció minutos después de haber ingresado al recinto asistencial.

A través de la declaración institucional, la unidad militar también informó sobre las medidas adoptadas para acompañar a los familiares del fallecido.

“Desde el primer momento, la Brigada ha entregado los apoyos pertinentes a la familia del reservista fallecido, expresando su profundo pesar ante la irreparable pérdida de uno de sus camaradas”, dicta el comunicado.

INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER LO OCURRIDO

Junto con confirmar el fallecimiento, el Ejército comunicó que los antecedentes fueron derivados a la justicia militar para que se investiguen las circunstancias del hecho.

“Asimismo, los antecedentes relacionados con este lamentable hecho fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar y, paralelamente, se dispuso el inicio de una Investigación Sumaria Administrativa, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

De esta manera, las diligencias deberán determinar las circunstancias en que se produjo la descompensación y posterior fallecimiento del alférez durante las actividades desarrolladas este sábado en Arica.

PURANOTICIA