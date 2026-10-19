Investigan homicidio de joven de 19 años en playa Chinchorro de Arica: encontraron su cuerpo al interior de un automóvil

La Fiscalía ECOH de Arica y la PDI investigan el homicidio con arma de fuego de un joven de 19 años cometido en la playa Chinchorro, donde apareció el cuerpo de la víctima en el interior de un automóvil.

En el crimen también resultó herido de gravedad un sujeto de 23 años que se encuentra internado en el Hospital Regional de Arica, aunque falta aclarar la dinámica de los hechos. La investigación es por un homicidio consumado y uno frustrado.

El cuerpo fue encontrado al interior de un automóvil abandonado detrás de la piscina olímpica de Arica, ubicada en el popular balneario, donde los equipos ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI realizaron los primeros peritajes.

El fiscal ECOH Rodrigo González señaló que "nos constituimos en el sector Chinchorro, atrás de la piscina olímpica, debido a que se encontró el cuerpo de una persona de 19 años, sexo masculino, nacionalidad chilena".

A ello añadió que se investiga si el crimen ocurrió en el mismo lugar o en otro sector de la comuna. Además, la PDI espera que el herido se recupere para interrogarlo.

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