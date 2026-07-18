Intensa búsqueda en Curepto: trabajador de CGE desaparece tras ser visto por última vez cerca de estero desbordado

Un amplio despliegue terrestre, acuático y aéreo se desarrolla en la comuna de Curepto, región del Maule, para localizar a un trabajador contratista de CGE, de 64 años, cuyo paradero se desconoce desde la madrugada de este sábado 18 de julio.

La alerta fue presentada por la empresa contratista después de perder contacto con el hombre, quien se trasladaba en una camioneta por la ruta K-216. El último registro del GPS situó al vehículo cerca de un estero que posteriormente se desbordó debido a las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal.

Luego de recibida la denuncia, Carabineros envió personal para recorrer la ruta y verificar el punto donde se perdió la señal. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible comunicarse con el trabajador ni encontrar la camioneta.

Como parte del operativo, a las 09:55 horas despegó desde Talca un helicóptero de la Prefectura Aeropolicial, que efectuó una primera inspección en el área. Las condiciones meteorológicas permitieron realizar el sobrevuelo, pero la revisión no arrojó resultados positivos.

“Al momento no tenemos información concreta en cuanto al avistamiento del vehículo”, señaló Carabineros.

A las labores se sumó un equipo especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), cuyos integrantes realizarán rastreos por tierra y agua. Para ello, utilizarán equipamiento técnico y botes, con los cuales revisarán el cruce, el puente y el cauce del estero.

La búsqueda se concentra inicialmente en localizar la camioneta y establecer si el trabajador permanece en su interior. Posteriormente, el rastreo avanzará aguas abajo, considerando la posibilidad de que el vehículo haya sido arrastrado por la corriente.

Las diligencias se desarrollan en un camino vecinal que conecta diferentes localidades rurales y presenta escaso tránsito. El aumento del caudal, la turbulencia del agua, la poca visibilidad y las condiciones climáticas han complicado el acceso al lugar.

Según explicó la institución policial, el puente que atraviesa el estero corresponde a una estructura rústica, sin barandas ni señalización. Además, el camino no está pavimentado y carece de iluminación.

Debido a estas características, una de las posibilidades que se investiga es que la camioneta haya salido de la ruta durante la noche. Para esclarecer lo ocurrido, se considerarán factores como la baja visibilidad, el mal tiempo y el eventual desconocimiento del trayecto por parte del conductor.

“Las hipótesis van a ser barajadas con las pericias correspondientes”, indicó Carabineros.

Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Flagrancia. Mientras tanto, el operativo continuará con personal del GOPE y nuevos sobrevuelos del helicóptero institucional, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

PURANOTICIA