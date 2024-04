¡Insólito! Vecinos de Agua Santa harán rifa para pagar arreglos de vehículos de Carabineros

Un grupo de vecinos de Agua Santa y Nueva Aurora, en Viña del Mar, anunciaron el lanzamiento de una rifa para el próximo 15 de abril, con el fin de juntar fondos para financiar el arreglo de dos vehículos radiopatrullas y dos motocicletas de la Tenencia de Carabineros de Nueva Aurora. La medida, impulsada por la comunidad y apoyada por el diputado Tomás Lagomarsino, busca dar una solución pronta a un problema que aqueja a los vecinos del sector: los diarios problemas de delincuencia en sus barrios.

Sandra Cortés, dirigente vecinal del Consejo de Salud de Nueva Aurora-Agua Santa Alto, cuenta que “no es primera vez que se hace una rifa o juntar dinero, hace muchos años, el 1993, en Gregorio Marañón, Echevers Alto, hicieron una actividad económica y repararon dos motocicletas, por lo tanto para nosotros, los vecinos de Nueva, Aurora no es nuevo. El día 15 de abril lanzamos nuestra rifa, creemos que la seguridad para Nueva Aurora es importante. Sólo en Agua Santa hay alrededor de 7 mil personas viviendo en edificios y se sigue construyendo, y nuestra tenencia sigue siendo la misma de hace 20 años, por lo tanto necesitamos mayor dotación, carros nuevos, que nos devuelvan los carros, que vuelva la tenencia móvil que teníamos que era muy útil. Agua Santa es la entrada principal a Viña del Mar, por lo tanto nuestra tenencia debe ser potenciada. Hay un accidente en Las Palmas y quedamos sin cuadrante, si hay un accidente en avenida España quedamos sin cuadrante. Nuestra situación es muy compleja”.

Coni Atril Pardo, presidenta de la Junta de Vecinos Santiago Ferrari, dice que “nos tiene muy molestos” la situación de la tenencia de Nueva Aurora. “El descontento no es de ahora, es de bastante rato que nos tienen abandonados. Hay robos, en primer lugar, a casas. Tuvimos hace tres a cuatro días un asalto a un negocio del sector del paradero 6, llegaron tipos en un automóvil y asaltaron a la chica que atendía y esto se está repitiendo constantemente y lamentablemente nuestro cuadrante no alcanza a llegar porque no está el vehículo operativo o, bien, están atendiendo otro llamado desde el sector de Recreo”.

Por su parte, Nilda Osorio, representante de Viña del Mar Alto, específicamente de la Junta de vecinos N°21 de la calle Gregorio Marañón, lamenta que “el problema no es de ahora, en el año 1993 hicimos una colecta para reparar los vehículos que estaban en ese año en las mismas condiciones que ahora. A nosotros nadie nos dijo ni nos informó que estaban los vehículos en panne, los vimos abandonados por tanto tiempo y por eso tomamos la iniciativa para hacer esta gestión de apoyo. Además, es muy importante para las autoridades de Carabineros: ¿Qué es más importante, preocuparse de la seguridad de los vecinos o pensar si alguien dio la información de los vehículos? Si no hay vehículos y dotación suficiente no nos pueden proteger. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y apoyen a la tenencia de Nueva Aurora y a los vecinos”.

De hecho, la preocupación llega a tal punto que este jueves se reunieron con el parlamentario para entregar una carta a la delegada presidencial regional, Sofía González, respecto a los problemas de seguridad en el sector. Es que los dirigentes ya habían solicitado una reunión con la autoridad, la que se llevó a cabo en diciembre del año pasado pero sin la delegada. “Tuvimos una reunión el 13 de diciembre, donde ella envió a un representante y en esa oportunidad le enviamos el mensaje a la delegada que estábamos con un problema de seguridad en Nueva Aurora, que necesitábamos la reparación de las motocicletas y llegamos a marzo de este año y nunca tuvimos una respuesta. Por eso estamos aquí, para informar lo que tal vez no se informó en esa reunión de seguridad”, dijo Cortés.

La carta entregada este jueves en las dependencias de la Delegación Presidencial Regional dice que “dada la delicada situación que aqueja al sector con el aumento de la delincuencia y hechos de connotación pública; la baja dotación de Carabineros; sumado a esto, la falta de vehículos policiales y los que se encuentran en mal estado, como Comunidad entramos en estado de alerta, por la que hemos realizado una serie de reuniones con distintas autoridades, comenzando con la presencia y del diputado Tomás Lagomarsino; el apoyo del diputado Andrés Celis, al igual que la concejala Nancy Díaz y el concejal Alejandro Aguilera. La finalidad es redactar la presente solicitud, para así ser un aporte en la resolución de los problemas que causan tanta preocupación en este sector”.

Además solicitan “al Jefe de Tenencia Nueva Aurora o a quienes corresponda, presupuesto en el que se puedan verificar los daños de las motocicletas asignadas a la Tenencia y que se encuentren en malas condiciones; que contenga repuestos de buena calidad necesarios para su reparación, y considerar también el valor de la mano de obra requerida. Además, acordamos buscar los recursos para solventar dichos gastos mediante actividades como rifas o bingos que involucren a la Comunidad del sector. Otro punto de interés corresponde al traslado de uno de los carros que se encuentran en las dependencias de la Tenencia, hacia la ciudad de Valparaíso, en donde se encuentran los talleres de la Institución, entendiendo este punto como una necesidad de los funcionarios para cumplir de mejor forma sus funciones y la factibilidad de colaborarles en la pronta reparación. Solicitar además información sobre el carro RP 8072, que fue destinado a la Subcomisaría de Gómez Carreño, aparentemente de forma temporal; desconociendo los motivos por los que no se volvió a incorporar a las labores tan necesarias en esta Tenencia. Solicitar conjuntamente información de los vehículos asignados a Nueva Aurora que no se encuentran en sus dependencias y tampoco están operativos. La finalidad es reunir fondos y lograr su pronta puesta en servicio”.

Al respecto, el diputado Lagomarsino comentó que “hemos venido a acompañar a dirigentes y dirigentas, vecinos y vecinas de Nueva Aurora y Viña del Mar alto quienes durante los últimos meses han constatado una realidad bastante brutal, que 2 vehículos radiopatrullas de carabineros y dos motocicletas de esta misma institución están en desperfecto hace más de un año. Estos dos últimos año en gobierno se ha vanagloriado de que ha aprobado los presupuestos más grandes de la historia en términos de seguridad, cuestión que en las cifras presupuestarias, los números, se condice, pero parece que esos recursos que son aprobados en el Congreso Nacional no logran bajar a cada una de las comunidades, tenencias, comisarías, subcomisarías del país. Tenemos un proyecto estancado de la Subscomisaría de Playa Ancha, de Forestal y nos enteramos de esta situación. ¿Qué está pasando? Viña del Mar, Valparaíso, la Región de Valparaíso y el país no pueden seguir esperando que los recursos que requieren los vecinos y vecinas para su seguridad no bajen y no se ejecuten”.

Añadió que “en el contexto de la crisis de seguridad he despachado una serie de oficios respecto de la cantidad de efectivos de carabineros tanto en 2022 y 2023, lamentablemente esa información por ser sensible corresponde a oficios reservados respondidos por Carabineros que no se pueden divulgar. Esos antecedentes se pueden preguntar a la delegada presidencial regional, Sofía González,a quienes los vecinos entregarán una carta en el contexto de la rifa de solidaridad para reparar estos vehículos y motocicleta”.

