Ingresan solicitud a la Cámara de Diputados para instaurar una comisión especial investigadora por socavones en Reñaca

Tras el nuevo socavón registrado en el límite del campo dunar de Reñaca y Concón, el diputado Hotuiti Teao solicitó la creación de una nueva Comisión Especial Investigadora (CEI), para indagar las causas y responsabilidades de estos hechos.

Esta nueva solicitud llega luego de conocerse el desalojo permanente de los residentes del edificio EuroMarina II, ante riesgos de colapso de cinco torres.

El parlamentario independiente, pero cercano a Evópoli, sostuvo que "en abril fuimos a terreno y constatamos no sólo que el colector tenía fallas, sino que también Serviu ya estaba en conocimiento de aquello".

Por ello, sostuvo que "creo relevante que se constituya una nueva comisión investigadora por socavones, donde se establezcan responsabilidades de organismos públicos al respecto y, además, que se materialice de una buena vez un estudio que determine el estado del paño completo de las dunas, documento que solicité meses atrás, sin respuesta alguna”.

Teao agregó que “el riesgo de colapso y derrumbe, fundamentado en el informe enviado por parte del Serviu al Municipio viñamarino y que obliga a los residentes a abandonar, a contar de este miércoles, el edificio Euromarina II, desde la torre 1 a la 5, nos motivan aún más a solicitar esta instancia fiscalizadora para determinar no sólo las circunstancias que llevaron a este colapso, sino que también eventos similares que puedan estar en latencia en otros sectores del paño de las dunas de Reñaca, donde otros edificios pudiesen estar en riesgo ante nuevas lluvias”.

También sostuvo que "sería relevante citar no sólo a Serviu para que nos detallen por qué no actuaron antes, a pesar de tener conocimiento de las fallas en el colector, sino que además, al Ministerio de Obras Públicas, para saber por qué, habiendo ocurrido el socavón el año pasado en el edificio Kandinsky, no se tomaron medidas de revisión de todos los colectores en la zona”.

“Esperamos que mis pares en la Cámara Baja firmen esta solicitud de comisión investigadora para que los residentes de estos edificios y de todos los que viven en el sector de las dunas puedan tener respuestas y algo de tranquilidad”, concluyó.

