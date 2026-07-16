Incendiada en enero y ahora sin techo: Tomé sufre por escuela de Punta de Parra

El alcalde de Tomé, Italo Cáceres, declaró como objetivo prioritario reponer la techumbre de la escuela modular de la localidad de Punta de Parra, que sufrió una voladura durante la tarde del martes por los fuertes vientos. El establecimiento original fue destruido en el megaincendio de enero pasado.

"Seguimos en terreno monitoreando la emergencia, y hoy con un objetivo prioritario: avanzar en la reposición del techo de la Escuela Modular de Punta de Parra para garantizar la continuidad de las clases y brindar las mejores condiciones posibles a nuestros estudiantes y a toda la comunidad educativa del sector", declaró el jefe comunal en terreno.

"Esta escuela había sido inaugurada hace poquito, alrededor de tres meses, pero con estos tremendos vientos, que llegaron a los 80 kilómetros por hora, se nos voló la techumbre completa. Afortunadamente, en ese momento los niños no estaban en la escuela, porque habíamos suspendido las clases", resaltó el alcalde Cáceres.

El megaincendio del 17 de enero pasado afectó principalmente a las comunas de Tomé y Penco en la Región del Biobío. Dejó 21 fallecidos, más de cuatro mil inmuebles destruidos y unas 20 mil hectáreas de vegetación arrasadas por el fuego.

La escuela de Punta de Parra, que tiene 180 alumnos, fue destruida y en su reemplazo se levantó una estructura modular con contenedores, pero volvió a sufrir una emergencia. "Ya esto es una tragedia. La verdad es que nos tocó muy fuerte. Decíamos que era un espacio seguro y tranquilo para nuestros estudiantes, luego de los incendios. Y ahora nos toca vivir esto nuevamente", declaró la directora subrogante de la escuela, Elizabeth Carrera. También estimó en 15 días los trabajos de reparación.

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