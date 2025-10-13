Incautan más de 7 mil cajetillas de cigarrillos en un domicilio en Arica: una ciudadana peruana fue detenida

El Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros incautaron más de 7 mil cajetillas de cigarrillos desde un domicilio ubicado en la población Juan Noé de la ciudad de Arica.

Tras una investigación de la Unidad de Tráfico Ilícito de la Aduana Regional de Arica y el OS-9 de Carabineros, se pudo identificar el lugar donde se almacenaban mercancías que ingresaron a Chile de manera ilegal y que no contaban con los permisos sanitarios correspondientes para su venta y consumo en el mercado nacional.

Equipos de fiscalizadores y efectivos policiales llegaron hasta el domicilio, en el cual hallaron una gran cantidad de cigarrillos que no contaban con ninguna documentación de respaldo que acreditara su ingreso legal al país.

El procedimiento permitió la incautación de 7.006 cajetillas de las marcas Carnival, Pine, Gift, Eight, Esse, Lucky Strike, Pall Mall, Zest y Carlyle.

El director (s) de la Aduana Regional de Arica, James Alarcón Contreras, destacó “el excelente trabajo investigativo desarrollado por los equipos de Aduanas y Carabineros para descubrir este verdadero almacén de cigarrillos ilegales, que no sólo perjudican la economía, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de las personas que los compran ya que no cuentan con ningún tipo de certificación de salud”.

Durante el operativo se detuvo a una ciudadana peruana, quien fue formalizada por receptación aduanera, quedando con arraigo nacional y firma mensual.

(Imagen: Aduanas)

PURANOTICIA