Incautan más de 183 kilos de cannabis en sector fronterizo de San Pedro de Atacama

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Fuerza de Tarea Frontera Interna San Pedro de Atacama, lograron la incautación de 183 kilos 420 gramos de cannabis, tras un procedimiento desarrollado en el sector de Río Grande, zona altiplánica de la comuna de San Pedro de Atacama.

Personal policial ubicó en medio de la pampa una serie de bultos abandonados, correspondientes a sacos que contenían un total de 95 paquetes de cannabis, de distintas formas y tamaños, con un peso de 183 kilos 420 gramos.

El jefe de la Brigada Antinarcóticos Calama, subprefecto Patricio Méndez Charcas, destacó la relevancia de este procedimiento y el trabajo investigativo desarrollado en sectores de alta complejidad geográfica.

"Este resultado responde a un trabajo estratégico y permanente que desarrollamos en sectores fronterizos, donde el análisis criminal y el conocimiento del territorio nos permiten identificar rutas que podrían estar siendo utilizadas por organizaciones criminales para el ingreso de drogas al país. Como PDI, mantenemos un despliegue investigativo orientado a detectar estas dinámicas delictuales y fortalecer nuestra capacidad de respuesta frente al tráfico ilícito de drogas”, señaló el oficial.

Por su parte, el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez, resaltó el trabajo de control y vigilancia que los organismos del Estado, y en particular la Fuerza de Tarea Frontera Interna de la PDI, realizan en los amplios territorios del interior de la región y que ha permitido detener numerosas organizaciones criminales y detectar puntos de acopio de drogas, evitando así que importantes cantidades de sustancias ilícitas lleguen a los barrios de la región y el país.

El persecutor explicó que este trabajo, coordinado y sistemático, dirigido por el Ministerio Público, es parte de la estrategia de combate al crimen organizado implementada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, la cual ha resultado en incautación de más de 67 toneladas de drogas este año y 133 toneladas desde octubre de 2023.

“Son cifras importantes que nos permiten afirmar que la estrategia que estamos desarrollando es efectiva y que somos capaces de llegar con nuestras investigaciones a todos los rincones de la región”, afirmó.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que las diligencias correspondientes quedaron a cargo de la Brigada Antinarcóticos Calama. La droga incautada será remitida al Servicio de Salud de Antofagasta.

(Imagen: PDI)

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