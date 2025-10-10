Incautan 1,3 toneladas de drogas en operativos policiales contra el crimen organizado y el narcotráfico transnacional en Antofagasta

En un trabajo investigativo conjunto, la Fiscalía Regional de Antofagasta y la Policía de Investigaciones (PDI) desarrollaron dos importantes operativos antidrogas que dejaron como resultado la incautación de 1.300 kilos de distintas drogas, además de armas y municiones, lo que constituye un duro golpe al crimen organizado y al narcotráfico transnacional que opera en la macrozona norte.

El primer operativo, desarrollado el 7 y 8 de octubre por la Brigada Antinarcóticos Antofagasta, en coordinación con la Fiscalía Local de Taltal, permitió la incautación de 600 kilos 850 gramos de cannabis sativa y ketamina, además de la detención de un ciudadano boliviano vinculado a una red transnacional que internaba droga hacia la zona central del país y la movilizaba a través de rutas alternativas.

Posteriormente, este miércoles, en un segundo procedimiento de alto impacto, dirigido en terreno por el fiscal regional, Juan Castro Bekios, la Brigada de Homicidios Antofagasta concretó la operación «Último Dominio», desarrollada en el campamento Génesis, lugar donde una organización criminal integrada por ciudadanos ecuatorianos, había instalado un acopio de drogas. Allí, se logró la detención del presunto líder de la organización y la incautación de 726 kilos de cannabis sativa, cocaína base, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y elementos usados para la dosificación de droga.

El cargamento permanecía oculto en un domicilio ubicado en la parte más alta y de difícil acceso del campamento, presumiblemente con la finalidad de ser distribuida luego entre diversos traficantes de la región. El detenido, de nacionalidad ecuatoriana y situación migratoria regular, fue detenido en flagrancia por funcionarios de la PDI, tras intentar repeler la acción policial, aunque sin éxito.

Cabe hacer presente que ambos procedimientos, que totalizan más de 1.300 kilos de droga incautada, además de armas, munición y detenidos, consolidan el trabajo interinstitucional entre la Fiscalía y la PDI, reafirmando la eficacia de la persecución penal estratégica y la protección de la comunidad frente al crimen organizado.

