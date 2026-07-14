Incautaciones de drogas en Antofagasta suman 117 toneladas y generan pérdidas por US$800 millones al crimen organizado

Un total de 117 toneladas de drogas han sido incautadas en la región de Antofagasta desde octubre de 2023, cifra que representa pérdidas superiores a 800 millones de dólares para las organizaciones criminales que operan en el norte del país.

El balance fue entregado por el fiscal regional Juan Castro Bekios, quien dio cuenta de los más recientes procedimientos desarrollados en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), los que permitieron sacar de circulación 1.021 kilos de marihuana en distintos puntos de Antofagasta y la zona fronteriza de la región.

En el primero de los operativos, personal del OS7 de Carabineros detuvo a un ciudadano chileno de 43 años, quien mantenía 216 kilos de marihuana ocultos en la estructura de un camión estacionado en el sector costero norte de Antofagasta.

Posteriormente, detectives de la PDI, en el marco de un despliegue operativo en rutas del interior y con apoyo del equipo de Frontera Interna de la región de Antofagasta, incautaron 805 kilos de cannabis que eran transportados en dos camionetas, procedimiento que culminó con la detención de uno de los conductores, de nacionalidad boliviana.

El fiscal Juan Castro Bekios destacó la magnitud de los resultados obtenidos tras más de mil días de trabajo conjunto entre las instituciones del Estado, enfatizando que el impacto no solo se refleja en la cantidad de droga incautada, sino también en los recursos económicos arrebatados a las organizaciones criminales.

Según explicó, en un cálculo conservador, el avalúo de las drogas incautadas desde octubre de 2023 supera los 740 mil millones de pesos, equivalentes a 800 millones de dólares, lo que representa pérdidas diarias estimadas en 736 millones de pesos para las redes de narcotráfico.

“Esa la magnitud del daño que le estamos haciendo a las organizaciones criminales. Esa es la factura que le estamos cursado al crimen organizado, gracias al trabajo todas las instituciones del Estado que estamos haciendo frente al narcotráfico en esta región”, manifestó el persecutor.

Castro Bekios aportó otro dato relevante. Aseguró que las 117 toneladas de drogas incautadas desde octubre de 2023 pueden descomponerse en 254 millones de dosis de drogas, es decir, alrededor de 13 dosis por cada habitante del país, lo que da cuenta del "tremendo impacto que pudo tener la llegada de este producto a las calles, en términos de la salud de la población".

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