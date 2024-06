Hospital Quillota-Petorca refuerza áreas para enfrentar el alza de enfermedades respiratorias

Desde marzo que se constituyó en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca el Comité de Campaña de Invierno 2024, órgano integrado por un equipo multiestamental del recinto que ha venido trabajando de manera proactiva para enfrentar los meses más álgidos de la temporada invernal que es cuando aumentan los virus respiratorios, generando mayor presión asistencial en la Unidad de Emergencias y en el requerimiento de camas críticas.

Si bien, en otras zonas del país la situación epidemiológica ha aumentado producto de un alto contagio del virus de Influenza, en el Hospital Biprovincial ello ha redundado en un aumento de consultas respiratorias en la Unidad de Emergencias Adultos, aunque sin la gravedad vista en regiones del sur del país. No obstante ello, tal como destaca Haroldo Faúndez, director del hospital, el recinto ya se encuentra preparado para enfrentar un aumento en la demanda asistencial.

“Tal como todos los años, hay una planificación y un trabajo por Campaña de Invierno; y ahora estamos trabajando en la ejecución de esa planificación desde el mes de marzo de este año, y eso a la luz de las estrategias definidas por el Ministerio de Salud, que son una gran cantidad de alternativas y estrategias que estamos utilizando, desde agregar más recursos, tanto humanos como insumos; pero también estrategias tan importantes como es la inoculación del anticuerpo monoclonal Nirsevimab en la población más infantil”, sostuvo el directivo.

Dado que la realidad de la actual Campaña de Invierno dista bastante de lo que acaeció en años anteriores, en que el virus predominante fue el Covid 19 y durante el 2023 el Virus Respiratorio Sincicial, es que el recinto base de las provincias de Quillota y Petorca desplegará diversas estrategias para dar respuesta ante los requerimientos sanitarios de la población en la contingencia.

Tal como lo destaca el Dr. Pablo Tapia Urrejola, coordinador del Comité de Campaña de Invierno, entre las estrategias destaca el potenciar y reforzar algunas áreas con profesionales, capacitación del personal de salud y la utilización de capacidades como el Programa de Hospitalización Domiciliaria.

El facultativo, además, señaló que, ante una posible alza brusca de consultas y hospitalizaciones respiratorias, el recinto asistencial podrá reorganizar equipos, suspender cirugías electivas, complejizar algunas camas y requerir apoyo de pediatras, kinesiólogos, enfermeros, entre otros profesionales de salud, para otorgar una respuesta en bloque a las áreas más demandadas.

BAJA VACUNACIÓN

Si bien, la Campaña de Vacunación contra la Influenza, virus predominante hasta ahora, comenzó en marzo pasado, aún los índices de esta inoculación se mantienen bajo lo esperado en la jurisdicción del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota en algunos grupos objetivos como son los mayores de 65 años y las embarazadas, estando aún en mitad del brote.

Una vez que empiece el descenso de la Influenza, debiesen aumentar otros virus como el metapneumovirus, bocavirus, parainfluenza y el Virus Respiratorio Sincicial, aunque este último podría verse aminorado por efectos de la inmunización con Nirsevimab, cuya cobertura en Quillota, por ejemplo, ya alcanza un 80 por ciento, medicamento que se suministra a los recién nacidos en el mismo Hospital Biprovincial Quillota Petorca. De igual forma, la preocupación de los equipos clínicos persiste, por ejemplo, ante la factibilidad de neumonías bacterianas de pacientes que pudieran haber presentado anteriormente influenza, lo cual complica a pacientes adultos y pediátricos.

Es por ello que el Dr. Pablo Tapia, desde su perspectiva de coordinador de la Campaña de Invierno 2024 del Hospital Biprovincial, no duda en hacer un llamado al autocuidado y la prevención. “Primariamente es la vacunación contra la Influenza, estamos ya avanzados pero todavía hay pacientes en grupos de riesgo que aún no se han vacunado, además de otras estrategias como son el correcto lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados, utilizar adecuadamente los recursos de consultas como SAPU, SAR, Cesfam, por ejemplo, y tratar de no congestionar las urgencias hospitalarias; y, por último, prevenir contagios entre niños y personas mayores de 65 años”, señaló el médico pediatra.

