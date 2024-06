Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar hizo un llamado a vacunarse y hacer buen uso de la red asistencial

El Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQP hizo un llamado a la vacunación en virtud del aumento de la circulación de los virus respiratorios y su incidencia progresiva en la hospitalización.

Felipe Saavedra, médico especialista en enfermedades respiratorias del adulto, corroboró que “hemos visto un aumento significativo de las casas de infección en la última semana y con ello un aumento también de los casos graves de influenza A, y por eso es fundamental que los grupos de más riesgo, o sea, los niños, los pacientes con enfermedades crónicas y los adultos mayores, y además especialmente los funcionarios que trabajamos en salud, recibamos la vacunación para evitar aumento de los casos graves”. La vacuna, recordó el especialista, no reduce la posibilidad del contagio, “pero sí los casos que pueden generar complicaciones, como neumonías o ingresos a unidades de cuidado intermedios o intensivos”.

En la misma línea, el inmunólogo Ignacio Faundes explicó que “básicamente las vacunas actúan de una forma muy particular, que es tratar de que el sistema inmune se active y reconozca estas infecciones, con el objetivo de que cuando uno se exponga al virus natural, la respuesta inmunológica sea mucho más potente y mucho más rápida, previniendo así la mayor gravedad y potencialmente la mortalidad”.

Contra los mitos de la vacunación

El especialista abordó también los mitos en torno a la vacunación. Por ejemplo, que provocan la misma enfermedad que tratan de combatir: “Las vacunas, al estimular el sistema inmunológico, pueden generar eventualmente reacciones como, por ejemplo, tener un poquito de fiebre, dolor en el sitio de la administración, pero eso es normal en el contexto en que estamos estimulando al sistema inmune para que se active. Sin embargo, la vacuna, y en particular de la influenza, no es una vacuna que tenga un virus vivo, por lo tanto no tiene la capacidad de replicarse o de desarrollar la enfermedad propiamente tal. Por lo tanto, una persona que se vacuna y que días posteriores comienza con síntomas respiratorios y se confirma una infección, lo más probable es que haya adquirido finalmente una infección por vía natural y no sea efectivamente la vacuna la que generó ese cuadro infeccioso”.

Añadió que la vacuna no es de acción inmediata, sino que requiere un tiempo para activar el sistema inmune, lo que en el caso de la influenza requiere dos semanas. Finalmente, el inmunólogo resaltó que cada vacuna individual refuerza la protección de la población: “Uno se protege con respecto a la vacuna individualmente, pero el objetivo siempre es lograr cierto porcentaje de cobertura en la población para limitar de alguna forma la transmisibilidad del virus. Por lo tanto, es súper importante no solamente la vacunación, que es muy importante, por supuesto, sino que también el mantener medidas de protección personal, por ejemplo, en zona de mucha aglomeración de gente, utilizar mascarilla, el lavado frecuente de manos, evitar el contacto con personas que estén enfermas o incluso con personas que sean de mayor riesgo si uno está con síntomas”, finalizó.

Buen uso de la red para una atención oportuna de acuerdo a la gravedad

Y como complemento, el establecimiento reforzó el llamado a hacer un buen uso de la red asistencial, esto es, recurrir a los dispositivos de salud en toda la región de manera progresiva, como lo explicó la Subdirectora Médica del Hospital, Dra. Tatiana Aldunate: “Si uno siente síntomas de resfrío, fiebre no alta y necesita medicamentos como antiinflamatorio o aspirina para tratar los síntomas, usar la atención primaria, los SAPU que están distribuidos por toda la red. Si el paciente está un poquito más complejo o tiene enfermedades crónicas o por las edades extremas, guagüitas, niños o adultos mayores que parten con fiebre, con dolores musculares y ya han tenido cuadro respiratorio y que se han complicado y aumenta su dificultad respiratoria o a veces también síntomas cardíacos, esos pacientes acudan a un establecimiento hospitalario”.

La doctora finalizó afirmando que “pero si son síntomas simples o por otra causa, dolores estomacales, diarrea simple, sin deshidratación, primero siempre acudan a la atención primaria. Y dejen ese espacio, en la Unidad de Emergencia, que están cada vez más congestivas en estos días para el paciente crónico, descompensado o con síntomas que uno sabe que van a requerir hospitalización”.

PURANOTICIA