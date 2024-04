Hospital Fricke de Viña realiza compleja intervención microvascular para extraer un tumor mandibular paciente de 72 años

El equipo clínico del Hospital Dr. Gustavo Fricke realizó una operación que quedará en la historia de la medicina regional, al constituir la primera intervención para extirpar un tumor mandibular a una paciente de 72 años y labores asociadas a la reconstrucción de dicha zona. En total, fueron más de ocho horas de un intenso y continuo trabajo, donde se registró la colaboración de 15 profesionales en pabellón.

La paciente registraba un tumor de gran agresividad local benigno, llamado ameloblastoma, poco frecuente y que se desarrolla cerca de los molares, de aproximadamente 10 centímetros. Este tipo de tumor - en un porcentaje menor - puede evolucionar en una patología de tipo oncológica, es decir, maligna.

El doctor Marco Nasi, cirujano maxilofacial del Hospital Fricke, señaló que “tomamos la responsabilidad con ciertos temores, pero siempre con la voluntad de querer darle una solución al paciente para mejorar su calidad de vida. Fue un esfuerzo mancomunado increíble, 15 personas en el interior del pabellón, toda la energía presente a la hora de la operación, fue increíble. No somos expertos en este tipo de cirugías, por lo tanto, este fue el gran desafío, la cirugía más integradora que existe en el área maxilofacial y esta es la primera vez que se hace en la región”.

En tanto, el director del Hospital, Juan Carlos Gac, comentó que “estamos orgullosos, muy contentos de la intervención quirúrgica maxilofacial a María Francisca, una paciente de la tercera edad. Un tratamiento que viene en el año 2021 y que resultó exitoso a través de un equipo multidisciplinario, 15 profesionales, ocho horas de trabajo en la intervención quirúrgica, felicitamos al equipo clínico”, acotó.

INCREÍBLE RECUPERACIÓN

Para la señora María Pérez Vargas, de 72 años, casada, madre de tres hijos y abuela de siete nietos, desde que recibió su diagnóstico han sido tiempos complejos para ella y su familia, marcado por un proceso donde vio sesgado su amor propio y su calidad de vida ante el crecimiento del tumor.

"Ppara mí el estado de ánimo más triste y malo fue cuando el doctor me dijo, hay que sacar todos los dientes de abajo… todos. Triste, porque yo de ahí ya no quise participar en nada. Mi esposo me decía, vamos, no. ¿Por qué? No, porque me daba vergüenza. Porque a la vez a mí ya se me veía esa masa adentro. Bueno, los doctores, se dieron cuenta también que a mí el tumor me comió todo el hueso. Me miraba al espejo y ya no quería porque mi cara ya estaba chueca y no había hueso, estaba todo hundido (se emociona)”, dijo.

Pese a los duros momentos que ha debido enfrentar, valora la entrega de su esposo y su profunda fe, “yo llevo 54 años casada con mi esposo. Es un gran hombre, el amor de mi vida. Yo tengo una fe muy grande, porque yo, cuando vine para acá, le pedí a Dios que me cuidara, que no me diera dolor de nada”.

Tras la exitosa intervención, señaló que lloró del impacto al recibir una información días después de su operación, “ayer lloré de tanta emoción, hasta mi esposo lloró, me dice (el doctor), tenemos una noticia que darte que no te la hemos querido dar todavía. ¿Y por qué? ¿Qué noticia? Resulta que cuando te operaron, instalaron los implantes para tus dientes… yo no lo podía creer (se emociona)”.

CIRUGÍA MICROVASCULAR Y RECONSTRUCTIVA

Para la preparación de esta intervención, se contrataron los servicios de una empresa externa – Spinex- marca que provee de avanzada tecnología 3D para simular una cirugía. De esta manera se entregó la mejor propuesta quirúrgica, que disminuyera el tiempo y los riesgos asociados a una operación de estas características.

En términos generales, para reconstruir el área afectada se tomaron tres fragmentos del peroné, con una pequeña cantidad de músculo y piel. La extracción del tumor comprometió una fracción importante de la mandíbula, la que se reconstruyó con una placa de titanio que lleva el injerto, sin embargo, lo más innovador fue la instalación de implantes de titanio, para posteriormente, reconstruir su dentadura.

