Hospital de Quilpué logró su tercera Acreditación en Calidad y Seguridad de la Atención

El Hospital de Quilpué obtuvo su tercera Acreditación en Calidad y Seguridad de la Atención del paciente, logrando el 98% de cumplimiento de las características medibles del estándar de acreditación, y el 100% de las características obligatorias.

Este logro institucional se materializa después de un largo proceso de trabajo y preparación de todo el equipo de salud, y poco antes del cambio al Hospital Provincial Marga Marga, que se planifica para el segundo semestre del 2025.

Según explicó el jefe (s) de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente, Benjamín Inostroza, el hospital fue sometido a un proceso de evaluación en 87 características, que involucra la medición de procesos clínicos y administrativos, logrando la acreditación con el 98% de cumplimiento, sello de calidad que verifica que las actividades y atenciones que se relacionan con las y los pacientes se realizan con estándares y protocolos de calidad y seguridad de la atención.

"Se trata de un logro institucional que no es solo de la Unidad de Calidad, sino que de cada uno de los funcionarios, de todos los estamentos. Tras este logro, la invitación es a trabajar no solamente bajo el estándar de acreditación, sino que más allá, a tener una visión integral del usuario, del paciente y que obviamente la calidad no acaba en una acreditación, sino que es una oportunidad para mejorar de manera continua nuestros procesos de atención”, expresó Inostroza.

Tras conocerse el logro, el director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, expresó que “es el fruto del trabajo mancomunado de todas y todos. Estamos muy contentos porque no es fácil una tercera acreditación. Nos exigían un 95% del total de características y obtuvimos un 98% y el 100% de las obligatorias. Tuvimos que hacer una pequeña corrección en términos de un formulario, y nos llegó el resultado en estos días, así que estamos muy contentos, porque es el reflejo del trabajo de toda la organización”.

PURANOTICIA