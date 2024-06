Histórica y acalorada votación del Premval Quintero-Puchuncaví: Niegan expansión a Puerto Ventanas y dejan 23 hectáreas de área verde

En una histórica, algo polémica y dividida votación, el Consejo Regional (Core) de Valparaíso negó la expansión de Puerto Ventanas al sector dunar de Puchuncaví y aprobó dejar 23 hectáreas como área verde, a en respuesta a las observaciones de la Imagen Objetivo y los términos para la elaboración del anteproyecto de modificación al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) sector Quintero - Puchuncaví, respaldando la propuesta que realizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y logrando proteger este importante sector medioambiental dunar.

Con ello, avanza la tramitación de este instrumento de ordenamiento territorial, que ya lleva un año y medio y donde se han recibido más de 4 mil observaciones de la comunidad que serán respondidas. Ahora viene la fase del anteproyecto, en la cual se establece la zonificación y la subdivisión predial. Cabe hacer presente que se trata de 100 hectáreas de propiedad de Puerto Ventanas para expansión portuaria, pero que quedó ahora como área verde.

La votación se realizó este jueves en el pleno del Consejo Regional, instancia que duró casi una hora y media, entre la decisión de los 14 puntos en cuestión, entre 13 observaciones de Imágen Objetivo y 1 Términos del Anteproyecto. Varios de estos ya habían sido resueltos en la comisión de Ordenamiento Territorial que había sesionado el día anterior, así que quedaba por definir las votaciones en el pleno, y la discusión fue bastante intensa, pues hubo división entre los consejeros y, además, estaban presentes trabajadores de Puerto Ventanas, quienes interrumpieron en varias ocasiones la sesión molestos con la definición que se estaba tomando o los dichos de algunos cores.

DIVISIÓN EN EL CORE Y MOLESTIA DE TRABAJADORES

El consejero Roy Crichton fue uno de los que criticó la decisión: “Yo lamento que se haya transformado el debate entre los que defienden el medioambiente y los que atacan al medioambiente, porque los trabajadores marítimo portuarios no están aquí para atacar el medioambiente sino para darle riqueza a este país, entonces aquí se estableció una falta de información y lamento mucho porque las consecuencias de esto pueden terminar en una cesantía estructural de aquellos que llevan más de 20 y hasta 30 años en el puerto que, insisto, da riquezas al país. Desde el Estado pusieron a los buenos contra los malos y a los malos contra los buenos, y son vecinos de ahí, más de 500 familias que dependen de su actividad laboral, los hijos de ellos van a los colegios que están en Quintero y Puchuncaví”.

El también jefe de la bancada DC, también se preguntó “qué va a pasar con la provincia de San Antonio” en esta materia, y espera que esta decisión en Puchuncaví “no termine siendo, el día de mañana, tener que lamentarnos (...) y empezar a darle cursitos de peluquería y un préstamo para un taxi a aquellos que quedan cesantes. Quiero que esto quede en acta, presidente, porque el día de mañana quiero tener la frente bastante en alto”.

Por su parte, en la sesión la core Tania Valenzuela dijo que “se ha generado una falsa dicotomía, o se crece en nuestra inversión regional o se mantiene la protección ambiental, y pueden coexistir ambas áreas. El Consejo Regional, a pesar de estar en una postura incómoda, porque ha sido el Minvu el único servicio que se ha pronunciado en cuanto a lo que mandata la Corte Suprema de hacernos cargo de un territorio que ha crecido de manera irresponsable en Quintero Puchuncaví, nos mandata a ordenar, y claro que vamos a incomodar, vamos a incomodar a muchos, no solamente a Puerto Ventanas, y aquí no me quiero referir a los trabajadores, me quiero referir a la empresa, como también ocurre con otras empresas como Codelco, como también tenemos que discutir sobre la desalinizadora, sobre todas las empresas que componen el cordón industrial. Acá no hay un ataque personal, acá no están en juego los puestos de los trabajadores”, momento en el cual hubo gritos de los trabajadores presentes en el pleno en señal de molestia por la afirmación.





“Se entregaron 180 hectáreas, se entregaron 180 hectáreas”, repitió Valenzuela, fuerte, para poder continuar hablando, “que están disponibles para la ampliación portuaria. ¿Queremos un desarrollo económico? Sí, pero responsable y sostenible. Usted lo ha dicho presidente, no vamos a seguir avanzando en instrumentos que no se hagan cargo de una planificación territorial como corresponde,y por lo tanto hoy el Consejo Regional tomó una postura muy clara”.

“No vamos a dejar que se intervenga la duna”, dijo, alzando el volumen una vez más ante las críticas a viva voz que recibía, nuevamente, descartando “una postura ideológica, no es así”.

En esta tónica hubo varias más críticas a la decisión, apelando al retroceso en materia laboral, mientras que otros consejeros justificaban su votación en pos de proteger el campo dunar.

Además de las acaloradas intervenciones entre los mismos consejeros que no estaban de acuerdo con la decisión en los puntos 11, 12 y 13 relacionados a la expansión de la empresa, existiendo división entre cores de los mismos sectores políticos respecto de sus votaciones, hasta casi el final hubo gritos y manifestaciones de trabajadores de Puerto Ventanas quienes reclamaron por la decisión que tomaba el órgano colegiado y que obligaron al gobernador, Rodrigo Mundaca, en varias ocasiones, a llamar al silencio para poder continuar.

“Cuando se toman decisiones democráticas no todo el mundo queda contento, por cierto. Pero tiene que ser el ejercicio democrático el que restablezca el orden y, en el imperio de las ideas, quienes tienen que conducir y dirigir, eso es así, eso se expresa y hay espacios para poder expresarlo. Quiero darle gracias a todos y a todas quienes han hecho uso de la palabra y también a quienes han asistido, las puertas han estado abiertas, no ha habido ningún tipo de restricción”, dijo el gobernador Rodrigo Mundaca. “Esta es una deuda histórica, lo que no puede ocurrir y creo que todos así lo sienten, es que nos hagamos los giles con lo que sigue ocurriendo en la bahía, porque han seguido las contaminaciones, han seguido los niños siendo afectados, los adultos también”, manifestó.

MUNDACA: "NO HAY GANADORES NI PERDEDORES"

“Aquí no hay ganadores y perdedores. Los únicos que pierden en esta región son los más pobres que están desafectados de la posibilidad de trabajar y eso no va a ocurrir, y digo que no va a ocurrir porque nos vamos a emplear a fondo para que eso no ocurra”, añadió, aprovechando de señalar, a propósito de la expansión portuaria que buscaba ganar Puerto Ventanas en Puchuncaví, que “yo no soy partidario de una expansión portuaria como la que se está planteando en San Antonio, y lo digo con toda propiedad”.

Añadió: “La propuesta de Imagen Objetivo para la bahía de Quintero y Puchuncaví pone en la centralidad gravar la actividad de la industria peligrosa en ese territorio. Los consejeros regionales han dado respuesta a más de 4 mil observaciones, el haber agrupado por bloques la votación fue importante, porque permitió dar celeridad. Esto no va a afectar los puestos de empleo, si no que permite que las personas que ahí habitan puedan vivir en condiciones de vida digna, que las vocaciones productivas se mantengan y sean capaces de conjugar el desarrollo con la protección del medio ambiente”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Manuel Millones, explicó que “la propuesta logró un consenso de un 90%. Lamentablemente el problema es un punto que tiene que ver con la expansión del Puerto de Ventanas, pero el resto del plan que es tremendamente importante, ha sido sancionado. De hecho, actualmente están vigentes 1.100 hectáreas para uso de industria peligrosa, las que ahora se reducen a 450 hectáreas. Se duplican las hectáreas verdes, se levanta la categoría de la vialidad existente en el borde costero de uso intercomunal a un área de carácter local, con lo que se recoge el anhelo de las comunidades de tener un paseo peatonal por el frente del parque industrial; también hemos establecido la protección de los humedales y corredores ecológicos”.

