Histórica exedil Laura Giannici busca volver al Concejo y apunta a Ripamonti: "Debería tomar más en cuenta a personas con experiencia"

Con un llamado a recuperar el estatus de ciudad jardín y ciudad balneario, además de recomendar a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, a que siga el ejemplo del Presidente Gabriel Boric en cuanto a escuchar a los que tienen más experiencia, la exconcejala demócrata cristiana Laura Giannici busca regresar al Concejo Municipal.

Siempre en su estilo deslenguado, en entrevista con Puranoticia.cl, la exedil por cinco periodos hace un repaso por lo que ha sido esta gestión, y llama a los concejales a trabajar más unidos por la ciudad y no por intereses personales. Además, analiza el actual estado de la Democracia Cristiana en la región. “No tenemos nada”, dijo.

Vuelve después de un periodo de estar fuera. ¿Está eso definido ya? ¿Se inscribió?

Bueno, primero estar fuera, para que quede claro, fue no pude ir a la reelección porque cambió la ley, no se podía ir más, no podíamos repetir, y se supone que iba candidata a alcaldesa y a última hora me bajaron. O sea, a mí me echaron los partidos, no me echó la gente. Yo tengo un compromiso, yo sigo igual trabajando con las personas mayores en el observatorio, por los derechos que las personas mayores, no me he vinculado del tema y un día conversando con gente, me dijeron ¿por qué no te presentas de nuevo? Entonces yo dije bueno, concejal puedo, y ya estoy oficialmente inscrita en el Servel y ya del Servel confirmaron que ya estaba inscrita en el listado de la Democracia Cristiana.

¿Por qué busca ser concejala nuevamente?

Yo encuentro que estamos en momentos del país bastante complicado. A mí me dan terror ciertos personajes que han aparecido en la política en general, y mi intención es tratar, porque yo he visto que el Concejo de Viña y por lo que los funcionarios me llaman por teléfono, me encuentro en la calle, no es como los consejos anteriores.

¿En qué sentido?

No hay un diálogo entre los concejales. ¿Te acuerdas cuando asumió don Jorge y empezó a hacer comisiones con todos los concejales y cuando él quería, tenía algún tema importante, invitaba a los concejales a comer nuevamente a Club de Viña?

¿Se refiere al alcalde Jorge Kaplán?

El alcalde Kaplán, sí. Él fue el que empezó a hacer que el Concejo fuera como un colectivo, con distintas ideas políticas y todo, pero con un fin más común, y eso siguió con los nuevos que llegaron. Y nosotros estábamos en la Concertación, estábamos en minoría, pero igual si había algo malo nos oponíamos, o si era bueno, apoyábamos. Pero había un espíritu como de colaboración por la gente, más que el gustito político o personal de cada uno de nosotros. Entonces, eso me lo han transmitido incluso los funcionarios, como te decía, entonces, si sirve que uno vuelva, que tiene esa costumbre, como Carlos Williams y Sandro Pueblo, tienen. Yo estuve conversando con ellos y me dijeron que ellos habían partido con un grupo con mucha UDI y Concertación menor, estábamos con el Víctor (Andaur), o sea, nosotros estábamos en minoría, pero igual se conversaba, compartíamos, discutíamos y se trataba de llegar a acuerdos. La cosa no es rechazar porque lo presenta la alcaldesa, hay que ver qué le sirve más a la gente. Eso no pasa solamente en Viña, sino que en todo el país, tú ves el Congreso se oponen a todo, no hay diálogo, la democracia está fallando. Entonces yo quiero volver a colaborar, representar a los vecinos y vecinas con los que trabajé durante cinco periodos de concejala.

¿No quiso ser candidata a alcaldesa esta vez, más allá de que el sector se cuadró con la reelección de Macarena Ripamonti?

Ya hay un pacto por omisión y yo lo voy a respetar totalmente, no me voy a ir a trabajar por otros candidatos a alcaldes que andan dando vueltas.Acá hay un acuerdo, la candidata es Macarena Ripamonti, yo incluso converso, de repente, o sea, por mensajes con ella y con su jefe de gabinete, cuando veo que uno puede aportar un granito de arena para bajar el nivel de la discusión, porque yo creo que este Concejo se le ha pasado el tejo al aparecer todos los días criticando en términos negativos. Entonces eso, quiero colaborar a esta altura, en este mundo que es tan distinto al que vivimos cuando salimos de la dictadura y tratamos de construir un mundo mejor y ahora tú ves el mundo en general, en que están asumiendo los gobiernos personajes de horror. Entonces mi interés primero ahora es la gente y colaborar con mejorar la calidad de vida de ellos y junto con ellos.

¿Cuál es la visión que usted tiene de la alcaldía actual?

Yo creo que, y se lo dije una vez, tú eres la primera alcaldesa no ha pasado por el Concejo, en los últimos 40 años, desde que empezaron a elegir alcaldes democráticamente, que no tienen la experiencia de todos los otros. Si tú miras para atrás, todos los que fueron alcaldes habían sido por lo menos uno o dos periodos de concejal, entonces uno ya conoce cómo funciona el sistema. Ella y su equipo llegaron sin pasar por ahí, sin conocer la administración municipal, que tú sabes lo que es. Y no sé por qué los diputados no han querido reformar la ley municipal que la comisión Engel puso en primera prioridad y no han hecho nada, un gran misterio. Entonces es súper difícil meterse en el tema. Yo creo que incluso hay gente muy valiosa que se fue y que yo habría dejado.

¿Quiénes?

Daniel Martínez, que estuvo en el equipo que saneó la finanzas de la alcaldesa. Te acuerdas que Javier Infante trajo a dos cabros jóvenes y al Daniel ya lo habría dejado a cargo del tema para que tuvieran un presupuesto súper vigilado. Y hay otras personas, como Pato Moya, varias personas muy valiosas que porque llevaban mucho tiempo hay esas desconfianzas que no son buenas, porque en política hay jóvenes y viejos buenos y jóvenes, viejos y viejas güiñas. El tema probidad es transversal en este país y en el mundo, hay gente pro y gente que no proba, y hay que fijarse bien antes de tomar decisiones. Y bueno, les tocó el incendio, el diluvio, falta el terremoto nomás para completar el cuadro nacional.

¿Con todo eso cómo lo ve, esta administración era lo que usted esperaba?

Lo único que a mí me ha molestado es el hecho de no pensar que entre los que venían de atrás había mucha gente buena.

¿Cree que se ha maltratado al funcionario municipal?

No maltratado, pero no hay confianza en ellos. Y hay gente penca, es obvio, como en toda institución además. Pero creo que eso ya se está normalizando, pero al principio fue un poco brusco, pero como todo, cuando la Coty asumió echaron como a 8000 personas. Yo les pediría a ellos que confiaran más en la gente que tiene experiencia y eso lo va a hacer funcionar aún mejor.

¿Por qué se demoró tanto en confirmar su candidatura y regreso a la política en Viña del Mar?

Mira, la verdad es que como a mí me bajaron de la candidatura a alcaldesa 10 minutos hasta que se cerrara la inscripción, había en mi círculo más cercano a mí, de gente que me conoce de afuera, temor de que me hicieran lo mismo. O sea, era más una aprehensión que una realidad, aunque hay unos que hicieron lo imposible… Hay un equipo en el plano local que desde toda la vida ha hecho todo lo posible para que yo no sea candidata.

¿Y por qué?

Porque mi relación con el poder es de lejitos. Entonces es que me llame el máximo exponente de la política local y yo voy a correr, no, depende si confío en él o no. Entonces eso no cae bien en política, pero no solamente conmigo, cuando la Pepa Bilbao, la intendenta que echaron a los dos días porque no robaba, yo llevaba meses de concejala y me llama y me ofreció ser del Sernam y le dije no gracias, porque yo soy recién electa concejal y no puedo hacer las dos cosas a la vez. Todos me dicen que soy una viñamarina histérica, porque mi tema es Viña.

¿Y cómo ve Viña?

Es que Viña creció demasiado sin estar preparado en su terreno, no es la ciudad jardín, no es la ciudad balneario de Chile ahora, y esto viene de mucho tiempo, o sea, yo recuerdo cuando empezaron a entregarle las playas a los privados y ponían hasta juegos arriba de la arena, una vez hicieron una cancha de fútbol en el Quinto Sector de Reñaca años atrás, yo dejé la escoba, o sea, se pensó más en cuanto se gana que en la ciudad. Y los primeros mall, ¿cómo así un mall en medio de la población Vergara? Cuando instalaron el mall de 14 norte, yo estaba indignada, en ninguna parte del mundo los mall están en el centro del balneario.

¿Y ahora?

A mí me sorprende que viñamarinos se hayan ido a vivir para allá en las dunas, parece que nunca fueron a encumbrar volantines a las dunas. Lo veo mal, nos fuimos a ver cuánta plata se va a ganar más que a cuidar, y eso es por culpa de muchos santiaguinos, pero también de muchos viñamarinos.

¿Cómo observa el gobierno del Presidente Gabriel Boric?

Mira, yo tengo confianza en el Presidente Boric, aunque lo critican por las volteretas, yo creo que en política, si tú no eres capaz de reconocer que te equivocaste, que mejor es la otra vía, no eres un buen político. Él está demostrando que se pone a pensar qué es lo que conviene más, no el gustito personal. El problema que tenemos en Chile es que cada uno anda en la suya, cómo voy yo ahí, qué gano yo, no cómo le va al país, cómo le mejora la calidad a la gente y los problemas que tienen. Yo creo que es una persona sana, en el sentido que no creo que ande en negociados de ningún tipo, y ha elegido buenos ministros, la mayoría de ellos son de la ex Concertación, y ahí volvemos al tema de la necesaria experiencia. Uno puede citar por primera vez en un cargo, sacar a los que tienen experiencia y poner a pura gente nueva que no ha trabajado nunca en la administración pública, pero es casi imposible hacer bien las cosas así. Yo espero que los partidos también se pongan generosos, yo que soy demócrata cristiana, no puedo creer que nosotros no apoyemos a Orrego, el mejor gobernador de Chile.

¿El no escuchar a los que tienen experiencia ocurrió en Viña?

Claro, porque yo cuando entré de concejal, simple concejal, pasé de la empresa privada al municipio, porque justo quebró Ambrosoli y me llaman y me piden por favor que tenía que ir de candidata, y yo estuve prácticamente dos años sin opinar, escuchar, escuchar, escuchar y aprender de los que sabían. Porque ahí teníamos a Carlos Gómez, y yo decía que nunca me iba a sentar en la vida con el facho Gómez, y al final amigos hasta ahora. Entonces tú vas aprendiendo, porque son mundos desconocidos, son sistemas distintos. Entonces en esos tiempos mejor callar, observar, y ahí más adelante tú decides qué sirve, qué nos sirve y armar tu equipo. Yo creo que habría que imitar más lo que ha hecho el Presidente Boric de poner varios ministros de la Concertación.

¿Usted dice que la alcaldesa Ripamonti debería tomar como ejemplo al Presidente Boric en ese sentido?

Sí, creo que la alcaldesa Ripamonti y la mayoría de los jóvenes que están en la política deberían tomar más en cuenta las opiniones de las personas que tienen experiencia en gobiernos locales, aunque yo conozco algunas de las personas que ella trajo y son gente muy abierta, muy trabajadora. Pero es que el sistema municipal es brutal, es súper burocrático, todo complicado. Entonces por eso lo ideal es tener a tu lado a tu persona de confianza y al otro lado a la persona que sabe el manejo.

¿Cómo ve a la Democracia Cristiana aquí en la zona? Actualmente no hay muchos representantes en la Región.

No tenemos nada. Hay que reconocer que las gestiones anteriores del regional no entendieron mucho de cómo se hacía la política, y significó más que mala gestión, poco conocimiento de la realidad de los militantes y del partido en la zona. Entonces hubo mucha imposición, los más allegados a la directiva tenían todo y el resto no, no tenía nada.

¿Cómo ve ahora a la DC en la zona?

Ahora actualmente, mal. Puede que gane el exalcalde Mella y se recupere ese espacio con él, con esto de las negociaciones no están muy claras las cuestiones, pero yo creo que la DC hace un par de años empezó a pasar sus peores momentos y no hubo mucho interés, con esto insisto en el tema de que prima lo personal sobre lo colectivo, como voy yo ahí. Entonces no ha ido minando la relación entre los militantes y la relación con la gente.

¿Por qué no llevaron a Kathy Salosny por Algarrobo?

Yo me enteré por la prensa que dijo que por motivos personales no iba…

¿Está decepcionada de la DC?

Estoy decepcionada, no solamente de la DC, sino que de la política en general, porque creo que en la política no tiene que primar la billetera, sino que el querer ayudar, mejorar las condiciones de vida de la gente, no usarlas para tener un cargo y ganar billete. No me gusta la política como está, en el sentido de esto. Estos independientes que son fachos disfrazados, tantos partidos, este esquema de derecha que aprovecha un poco el miedo que la prensa, o sea, que los medios y las redes inflan más de lo que es. Entonces aprovechan el miedo para meter su nombre y todo, pero sin explicarle a la gente cuál es la doctrina y lo que representan. La extrema derecha que está rodando. Quiero que tratemos de volver a los tan despreciados 30 años en que había diálogo, que no porque te den la orden hay que hacer esto, sino que conversemos qué les parece, lleguemos a un acuerdo de que le conviene más a la gente.

Cuando se supo de su interés en ser candidata, el actual concejal René Lues condicionó su reelección. ¿Qué pasó con eso?

Hay tres candidatos hasta ahora. Como el plazo es el 29 de julio, ya me inscribí y se está viendo cómo son las negociaciones entre los partidos, con el PPD y el PS, a ver cuántos vamos.

-¿Y la condición de Lues?

No pasó de ahí.

