Hermanos de 13 y 15 años mueren tras recibir una descarga eléctrica al intentar colgar una bandera chilena en la comuna de Villarrica

Dos hermanos de 13 y 15 años murieron electrocutados cuando instalaban una bandera en la comuna de Villarrica, región de La Araucanía.

El poste metálico utilizado en la maniobra hizo contacto con los cables del tendido eléctrico y los dos menores de edad sufrieron la descarga.

La tragedia ocurrió en el sector de Challupen, entre Villarrica y Licán Ray, cuando los dos hermanos estaban instalando una bandera con motivo de las Fiestas Patrias.

En esas circunstancias, el poste hizo contacto con cables eléctricos.

Los hermanos fueron rápidamente trasladados hasta el recinto asistencial de Licán Ray, donde los funcionarios de salud confirmaron el deceso del menor de 13 años.

Su hermano, en tanto, mantenía signos vitales, por lo que fue llevado de urgencias hasta el Hospital de Villarrica. No obstante, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente también se confirmó su fallecimiento.

Pero ellos no fueron los únicos afectados, ya que la madre de los menores, que también recibió la descarga eléctrica, se encuentra internada en el Hospital de Villarrica.

Hasta el lugar se trasladó la Brigada de Homicidios y un especialista electromecánico de la PDI, con el fin de realizar las diligencias correspondientes.

