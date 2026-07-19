Hallan sin vida a contratista de CGE desaparecido en Curepto

Un amplio operativo de búsqueda desarrollado en Curepto terminó este domingo con el hallazgo sin vida de un contratista de 64 años vinculado a la Compañía General de Electricidad (CGE), quien permanecía desaparecido desde el viernes.

La información fue confirmada por el seremi de Seguridad Pública de la Región del Maule, Germán Parra. El trabajador había sido visto por última vez mientras circulaba en su camioneta por la Ruta K-126.

Cerca de las 13:30 horas de este domingo, los equipos que participaban en las labores encontraron al hombre dentro del mismo vehículo en el que se desplazaba cuando se perdió su rastro.

Momentos antes, personal de la Policía de Investigaciones había localizado la camioneta sumergida en las aguas del estero Domulgo, en la comuna de Curepto.

El jefe de la Prefectura Provincial de Talca, prefecto Juan Carlos Rojas, informó que el automóvil se encontraba aproximadamente a 200 metros del cuadrante donde el dispositivo GPS había registrado su última coordenada.

Hasta el sitio del suceso concurrieron equipos multidisciplinarios de Carabineros y la PDI, quienes realizaron las diligencias y peritajes dispuestos por el Ministerio Público.

Las indagatorias deberán establecer las circunstancias en las que el vehículo terminó en el estero y determinar la causa del fallecimiento del contratista.

PURANOTICIA